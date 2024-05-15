Перестановки и свежие лица: кто есть кто в новом Правительстве РФ
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Как состав второго Правительства Михаила Мишустина отличается от первого, читайте в материале РИАМО.
В мае 2024 года, вскоре после вступления в должность вновь избранного президента Владимира Путина, состоялось и предусмотренное конституцией формирование нового Правительства РФ. Большинство членов старого кабинета сохранили свои места, но некоторое кадровое обновление все же произошло.
Председатель Правительства
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Главой кабинета был вновь назначен Михаил Мишустин. Напомним, что он занимает эту должность с 16 января 2020 года (7-10 мая 2024 года, в период формирования нового Правительства, был исполняющим обязанности председателя).
Первый заместитель председателя Правительства
На должности главного зама Мишустина произошла перестановка: на место Андрея Белоусова, занимавшего эту должность с мая 2020 года, пришел Денис Мантуров, который в предыдущем составе кабинета был просто заместителем председателя, а также министром промышленности и торговли (последнюю должность он непрерывно занимал с 2012 года).
Заместители председателя Правительства
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Из «обычных» заместителей премьер-министра сохранили свои места Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко. Потеряла должность Виктория Абрамченко – на ее место пришел Дмитрий Патрушев, до этого в течение шести лет занимавший должность министра сельского хозяйства. Продвинулся в замы и еще один бывший министр Виталий Савельев (в предыдущие четыре года – министр транспорта).
Министры
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Из министров первого Правительства Мишустина сохранили свои места:
- Владимир Колокольцев (министр внутренних дел);
- Александр Куренков (министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий);
- Сергей Лавров (министр иностранных дел);
- Максим Решетников (министр экономического развития);
- Антон Силуанов (министр финансов);
- Михаил Мурашко (министр здравоохранения);
- Ольга Любимова (министр культуры);
- Сергей Кравцов (министр просвещения);
- Валерий Фальков (министр науки и высшего образования);
- Александр Козлов (министр природных ресурсов и экологии);
- Антон Котяков (министр труда и социальной защиты);
- Алексей Чекунков (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики);
- Максут Шадаев (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций);
- Ирек Файзуллин (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
- Константин Чуйченко (министр юстиции).
Покинули состав правительства:
министр обороны Сергей Шойгу (его место занял бывший первый зам премьера Андрей Белоусов);
министр спорта Олег Матыцин (его место занял Михаил Дегтярев, ранее в течение трех лет занимавший должность губернатора Хабаровского края);
министр энергетики Николай Шульгинов (его место занял Сергей Цивилев, ранее в течение шести лет занимавший должность губернатора Кемеровской области).
Вместо Дениса Мантурова, шагнувшего в первые замы председателя Правительства, министром промышленности и торговли стал Антон Алиханов, ранее в течение почти восьми лет возглавлявший Калининградскую область.
Должность министра сельского хозяйства вместо Дмитрия Патрушева, повышенного до вице-премьера, заняла Оксана Лут, ранее в течение трех с половиной лет работавшая первым замом Патрушева.
Новым министром транспорта вместо Виталия Савельева, отправившегося в замы Мишустина, стал Роман Старовойт, ранее в течение пяти с половиной лет возглавлявший Курскую область.
Таким образом, новыми членами Правительства стали пять человек (Алиханов, Дегтярев, Старовойт, Цивилев и Лут).
Партийная принадлежность членов второго Правительства Мишустина
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Состав кабинета в полной мере демонстрирует отстраненность высшего чиновничества от политической жизни: из 32 его членов 20 – беспартийные. В их число входит сам Мишустин, также Мантуров, Григоренко, Новак, Оверчук, Патрушев, Хуснуллин, Чернышенко, Белоусов, Колокольцев, Лавров, Куренков, Котяков, Лут, Любимова, Мурашко, Файзуллин, Чекунков, Чуйченко и Шадаев.
11 человек представляют «Единую Россию». Это Голикова, Савельев, Трутнев, Алиханов, Козлов, Кравцов, Решетников, Силуанов, Старовойт, Фальков и Цивилев.
Из всех остальных партий министерское кресло досталось только ЛДПР, к которой принадлежит Михаил Дегтярев.