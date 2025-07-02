сегодня в 12:25

Вопросы благоустройства дворов и ремонт дорог обсудили в Павловском Посаде

Первый заместитель Главы округа Филипп Ефанов с руководителями городских служб 1 июля провели объезд Павлово-Посадского городского округа. Уделили особое внимание состоянию дорог и дворовых территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В переулке Песчаный Павловского Посада жители подняли вопрос о необходимости обустройства дороги с твердым покрытием и установку фонарей. Светильники будут установлены 2 июля. До конца августа специалисты ДРСУ проведут ремонт с использованием асфальтовой крошки.

На улице Малая Песчаная обсуждался вопрос установки детского игрового комплекса.

«Совместно с жителями рассмотрели две локации. Проработаем запрос установки комплекса в рамках мероприятий в 2026 году», — отметил Филипп Ефанов.

Жителям дома 12А на улице Тимирязева запланируют установку спортивного комплекса и обустройство пешеходной тропы с реализацией в следующем году.

До 31 августа завершатся работы по обустройству дороги к контейнерной площадке во дворе дома 2 на улице Кузьмина.

По улице Южная, дом 30 рассматриваем проект по расширению парковочных карманов на 2026 год.

В рамках уже полученных ранее обращений проведены следующие работы по благоустройству в округе: сделаны подходы к детским игровым комплексам, проведена их окраска, выполнен покос травы и уборка мусора.

Также в ходе объезда были даны поручения по ремонту тепловых камер, устранению технических инцидентов и благоустройству прилегающих территорий к ВЗУ.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.