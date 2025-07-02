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МЧС: 3 человека погибли в ДТП в Подмосковье за сутки

Три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Московской области за сутки. Сотрудники МЧС семь раз выезжали на устранение последствий аварий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Суммарно в дорожно-транспортных происшествия в регионе за сутки пострадали семь человек. Трое из них умерли.

Четырех человек удалось спасти.

Ранее два грузовика столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Луховицах в Московской области. Авария произошла на 134-м километре дороги, есть погибший.