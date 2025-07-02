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Человек погиб в аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в подмосковных Луховицах

Вечером 1 июля два грузовика столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Луховицах Московской области. ДТП произошло на 134 км дороги, есть погибший, сообщает « Царьград ».

Один из водителей получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти его, но мужчина скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

Второй водитель в аварии не пострадал. Причины столкновения грузчиков еще выясняются.

Ранее легковая машина и грузовик столкнулись на МКАД. Водитель легковушки скончался.