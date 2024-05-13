Экономист на войне: что известно об Андрее Белоусове, предложенном президентом на пост министра обороны РФ

Какова биография возможного преемника Сергея Шойгу на посту главы военного ведомства и почему его хотят назначить, читайте в материале РИАМО.

Вскоре после церемонии своей инаугурации в качестве президента Владимир Путин начал предлагать кандидатуры новых членов Правительства. Пожалуй, главным сюрпризом стало то, что вместо Сергея Шойгу на пост министра обороны был выдвинут экономист Андрей Белоусов, ранее никогда в силовых структурах не работавший. Согласно Конституции РФ, перед его назначением должны состояться консультации президента с Советом Федерации. А тем временем общественность уже вовсю обсуждает кандидатуру нового министра и причины его выдвижения.

Ранние годы и образование Андрея Белоусова

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье ученых. Его отец, экономист Рэм Александрович Белоусов, участвовал в подготовке так называемой «реформы Косыгина» в 1960-х годах, а мать, Алиса, изучала химию редких элементов.

Андрей Рэмович получил элитное образование: после окончания Второй физико-математической школы в Москве он пошел по стопам отца, поступив на экономический факультет МГУ, который и закончил с красным дипломом в 1981 году по специальности «экономист-кибернетик».

Научная карьера Андрея Белоусова

В отличие от большинства российских чиновников, Белоусов действительно пришел в правительство из научной сферы, а не получил ученую степень, уже находясь на государственной службе. Сразу после окончания университета он начал работать в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ), на базе которого в 1986 году был создан Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП), куда Белоусов и перешел. В этой структуре будущий министр проработал до 2006 года.

В 1988 году Белоусов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Имитационное моделирование механизмов формирования и использования оборотных средств (многоотраслевой подход)», а в 2006-м – докторскую по теме «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики».

Белоусов на государственной службе

Фото - © Игорь Долгов / Фотобанк Лори

Сотрудничать с правительством Белоусов начал еще в 1990-х. В частности, он консультировал таких премьер-министров РФ, как Евгений Примаков, Сергей Степашин, Михаил Касьянов и Михаил Фрадков. Однако окончательно на государственную службу экономист перешел только в 2006 году, заняв должность заместителя министра экономического развития и торговли, которым тогда был Герман Греф.

С тех пор госслужбу Белоусов не покидал. При этом в основном он работал именно под началом Владимира Путина. Так, летом 2008 года, когда Путин стал премьером, Белоусов возглавил департамент экономики и финансов аппарата Правительства РФ. С 2012 по 2013 годы, уже в правительстве Дмитрия Медведева, Белоусов успел год проработать министром экономического развития, однако оттуда вновь перешел в команду Путина, заняв должность помощника президента по экономическим вопросам. На ней он находился шесть с половиной лет подряд.

В начале 2020 года Белоусов стал первым замом нового премьера, Михаила Мишустина, и занимал эту должность вплоть до отставки Правительства в связи с инаугурацией Владимира Путина в мае 2024-го.

С 2020 года Белоусов руководил правительственными комиссиями по экономическому развитию и интеграции, а также по транспорту. В 2023 году он также возглавил правительственную комиссию по вопросам развития авиационных беспилотных систем, что при желании можно считать неким мостиком к должности министра обороны.

Почему Белоусов был выбран на должность министра обороны

О причинах, по которым Путин остановился на кандидатуре Белоусова как преемника Шойгу, подробно рассказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, это решение связано в том числе с возросшими расходами государства на оборону. Так, по словам Пескова, совсем недавно бюджет силового блока составлял около 3% ВВП, потом вырос до 3,4% и уже в самое последнее время – до 6,7%.

«Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся к ситуации середины 80-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%», – рассказал Песков.

В этих условиях, по словам пресс-секретаря президента, «очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны… чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента».

Еще одной побудительной причиной для смены министра обороны, как пояснил Песков, стала необходимость открытости для инноваций.

«И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек. И это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам, также при предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства», – сказал пресс-секретарь президента.

При этом, по словам Пескова, назначение Белоусова не коснется непосредственно военной составляющей деятельности министерства.

«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба. Он продолжит свою деятельность. В этом плане изменений пока не предусматривается. В настоящее время», – отметил пресс-секретарь Путина.

Чем известен Андрей Белоусов

Фото - © Фотобанк Лори

В прессе и соцсетях о Белоусове можно встретить в основном лестные отзывы. Так, источник РБК, знакомый с кандидатом на пост министра обороны, сказал, что у него есть «репутация чиновника, принимающего решения, исходя из интересов государства».

«Его сильная сторона — умение абстрагироваться от попыток влияния со стороны заинтересованных групп, иногда даже от собственных симпатий или антипатий, и принять решение», — сказал инсайдер.

Белоусов также известен как воцерковленный христианин и поборник традиционных ценностей. Последние он даже видел основой для выстраивания новых связей с Западом.

«Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада», — заявлял тогдашний вице-премьер в 2023 году.

По его словам, неправильно утверждать, что Запад — враг России, потому что «там существуют элиты и большие общественные слои, которые связаны именно с традиционными ценностями».

«И здесь может оказаться, что Россия для них спасительная соломинка, которая дает им возможность еще что-то сохранить», — сказал Белоусов.

Сразу после новостей о возможном назначении чиновника на пост министра обороны епископ Скопинский и Шацкий Питирим написал в своем телеграм-канале, что считает Белоусова гениальной личностью.

«Поразили меня в нем острота и глубина ума, его способность мгновенно схватывать самую суть проблемы и находить оптимальное решение ее. Полагаю, что именно такой человек сейчас нужен во главе военного министерства. Божией помощи ему на пути нашей армии к Победе!», — эмоционально высказался священник.