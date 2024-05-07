«Стабильность не означает косность»: что сказал Владимир Путин на церемонии инаугурации 7 мая 2024 года

О словах президента, посвященных трудностям времени, задачам по их преодолению и обновлении правящей элиты, читайте в материале РИАМО.

Выступая на торжественной церемонии вступления в должность президента, на которую он был избран уже в четвертый раз, Владимир Путин сказал о главных целях и принципах развития страны в предстоящий период.

К кому обратился Путин в речи на церемонии инаугурации

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В самом начале своего выступления глава государства подчеркнул, что хочет поблагодарить граждан России «во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной».

Отдельно президент упомянул и бойцов, сражающихся на фронтах СВО.

«Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество» Владимир Путин

Также глава государства отметил, что обращается «к каждому гражданину России».

О суверенитете и преодолении трудностей

Фото - © Александр Казаков/РИА Новости

Путин выразил уверенность, что Россия и дальше будет самостоятельно определять свою судьбу.

«Консолидированная воля миллионов людей — это колоссальная сила, свидетельство нашей общейтвердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений», — сказал президент.

Подчеркнул Путин и непростой характер текущего исторического периода.

«Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями… Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития», — сказал глава государства.

О целях развития России

Фото - © Александр Казаков/РИА Новости

Первой среди целей национального развития Путин назвал «народосбережение», увязав его с поддержкой «многовековых семейных ценностей и традиций».

Кроме того, президент выделил такие принципы развития, как эффективность и справедливость решений, принимаемых властью.

Отметил глава государства и необходимость повышения благосостояния и качества жизни российских семей.

Об отношениях с другими странами

Фото - © Александр Казаков/РИА Новости

Путин пообещал, что Россия и дальше будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера. По мнению президента, такие страны составляют мировое большинство.

При этом, как подчеркнул глава государства, РФ не отказывается от диалога и «с западными странами».

«Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру» Владимир Путин

Отдельно президент отметил возможность разговора с Западом по вопросам безопасности и стратегической стабильности. И все же акцент в выступлении Путина был сделан на сотрудничестве с другими партнерами.

«Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности», — заявил глава государства.

О гибкости государственной системы

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Подчеркнув важность сохранения прочности и «абсолютной устойчивости» государства, Путин добавил, что «стабильность не означает косность».

«Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед», — сказал президент.

По мнению главы государства, атмосфера в обществе изменилась, и стали высоко цениться такие качества, как надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. В этой связи Путин снова затронул тему обновления государственной элиты.

«Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах», — пообещал президент.

При этом глава государства отметил, что в основе российской государственности лежат «межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России — стране-цивилизации, объединенной русским языком и нашей многонациональной культурой».

О славе предков и устремленности в будущее

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По мнению Путина, «сегодня мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», которые «создали мировую державу и добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня».

Президент отметил, что преемственность в развитии страны должна быть обеспечена «на десятилетия вперед», а само развитие страны должно стать «еще более динамичным и мощным».