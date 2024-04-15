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Инаугурация президента России: что это такое, когда и где проходит, кто присутствует

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Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

Фото - © Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле/РИА Новости

Как вновь избранный президент РФ вступает в должность и что в этот момент происходит с правительством страны, читайте в материале РИАМО.

Владимир Путин, в марте 2024 года уже в пятый раз победивший на выборах президента России, пока официально не вступил в должность. Когда и как это должно произойти и чем сопровождается данная процедура, читайте в материале РИАМО.

Что такое инаугурация

Солдаты Президентского полка поднимают штандарт президента РФ над куполом Сенатского дворца Московского Кремля.

Фото - © Солдаты Президентского полка поднимают штандарт президента РФ над куполом Сенатского дворца Московского Кремля.

В Конституции РФ и федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации» термина «инаугурация» нет – там эта процедура называется «вступлением в должность».

Слово «инаугурация» используется неофициально. Этот термин происходит из латинского языка и связан с понятием «авгур» – так в Древнем Риме называли жреца, гадавшего по полетам птиц.

Когда вновь избранный президент РФ вступает в должность

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле

Фото - © Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле/РИА Новости

Согласно статье 82 федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», вновь избранный президент РФ вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, избранного на предыдущих выборах. Из этого правила есть два исключения: в случае проведения досрочных выборов президента, а также назначения повторных выборов вновь избранный глава государства вступает в должность на тридцатый день со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией (ЦИК) результатов голосования.

Таким образом, в 2024 году Владимир Путин вступит в должность 7 мая – именно в этот день истекут ровно шесть лет со дня его предыдущей инаугурации, которая прошла 7 мая 2018 года.

Где проходит инаугурация президента России

Фото - © Медиасток.рф

С 2000 года, то есть с первого вступления в должность Владимира Путина, инаугурация президента РФ неизменно проводится в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля. Это бывшая кремлевская резиденция российских императоров, построенная в середине XIX века.

Любопытно, что предшественник Путина Борис Ельцин оба раза вступал в должность в другом здании на территории Кремля – Государственном Кремлевском дворце (бывшем Кремлевском дворце съездов), построенном во времена правления Никиты Хрущева в стиле советского модернизма. Таким образом, начиная с Владимира Путина главы российского государства обратились к досоветской традиции «облечения властью».

Кто присутствует на инаугурации президента

Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации в Кремле.

Фото - © Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации в Кремле./РИА Новости

Согласно статье 82 Конституции РФ, на торжественной церемонии принесения присяги вновь избранным президентом в обязательном порядке присутствуют сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы и судьи Конституционного суда. Таким образом, остальные гости инаугурации определяются устроителями церемонии произвольно.

Как правило, за вступлением в должность главы государства вживую наблюдают члены федерального правительства, руководители других органов исполнительной власти, главы регионов РФ, а также представители культурной, научной и бизнес-элиты.

В 2018 году часть гостей инаугурации наблюдала за церемонией на большом мониторе, специально установленном на Соборной площади Кремля.

Как проходит инаугурация президента РФ

Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Фото - © Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле/РИА Новости

На церемонии вступления в должность вновь избранный президент произносит торжественную присягу, закрепленную в статье 82 Конституции РФ. Ее текст гласит: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

При этом правую руку президент держит на специальном экземпляре Конституции РФ с переплетом из кожи варана, изготовленном для инаугурации Бориса Ельцина в 1996 году.

Также во время вступления главы государства в должность используются официальные символы президентской власти – штандарт и знак президента РФ (знак во время принесения присяги располагается по левую руку президента, в то время как специальный экземпляр Конституции – по правую).

После принесения присяги вступивший в должность президент по традиции принимает парад Президентского полка.

Также после каждой инаугурации с 2000 года в Благовещенском соборе Московского Кремля традиционно проходит молебен патриарха Московского и всея Руси.

Отставка правительства

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Согласно статье 116 Конституции РФ, перед вновь избранным президентом Российской Федерации правительство страны слагает свои полномочия. В день инаугурации выходит соответствующее распоряжение. При этом текущие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Согласно статье 111 Конституции, вновь избранный президент вносит в Государственную Думу кандидатуру нового председателя правительства не позднее двухнедельного срока после своего вступления в должность.