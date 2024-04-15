Фото - © Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле/РИА Новости

Инаугурация президента России: что это такое, когда и где проходит, кто присутствует

Как вновь избранный президент РФ вступает в должность и что в этот момент происходит с правительством страны, читайте в материале РИАМО.

Владимир Путин, в марте 2024 года уже в пятый раз победивший на выборах президента России, пока официально не вступил в должность. Когда и как это должно произойти и чем сопровождается данная процедура, читайте в материале РИАМО.

Что такое инаугурация

Фото - © Солдаты Президентского полка поднимают штандарт президента РФ над куполом Сенатского дворца Московского Кремля.

В Конституции РФ и федеральном законе «О выборах Президента Российской Федерации» термина «инаугурация» нет – там эта процедура называется «вступлением в должность».

Слово «инаугурация» используется неофициально. Этот термин происходит из латинского языка и связан с понятием «авгур» – так в Древнем Риме называли жреца, гадавшего по полетам птиц.

Когда вновь избранный президент РФ вступает в должность

Фото - © Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле/РИА Новости

Согласно статье 82 федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», вновь избранный президент РФ вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, избранного на предыдущих выборах. Из этого правила есть два исключения: в случае проведения досрочных выборов президента, а также назначения повторных выборов вновь избранный глава государства вступает в должность на тридцатый день со дня официального опубликования Центральной избирательной комиссией (ЦИК) результатов голосования.

Таким образом, в 2024 году Владимир Путин вступит в должность 7 мая – именно в этот день истекут ровно шесть лет со дня его предыдущей инаугурации, которая прошла 7 мая 2018 года.

Где проходит инаугурация президента России

Фото - © Медиасток.рф

С 2000 года, то есть с первого вступления в должность Владимира Путина, инаугурация президента РФ неизменно проводится в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля. Это бывшая кремлевская резиденция российских императоров, построенная в середине XIX века.

Любопытно, что предшественник Путина Борис Ельцин оба раза вступал в должность в другом здании на территории Кремля – Государственном Кремлевском дворце (бывшем Кремлевском дворце съездов), построенном во времена правления Никиты Хрущева в стиле советского модернизма. Таким образом, начиная с Владимира Путина главы российского государства обратились к досоветской традиции «облечения властью».

Кто присутствует на инаугурации президента

Фото - © Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации в Кремле./РИА Новости

Согласно статье 82 Конституции РФ, на торжественной церемонии принесения присяги вновь избранным президентом в обязательном порядке присутствуют сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы и судьи Конституционного суда. Таким образом, остальные гости инаугурации определяются устроителями церемонии произвольно.

Как правило, за вступлением в должность главы государства вживую наблюдают члены федерального правительства, руководители других органов исполнительной власти, главы регионов РФ, а также представители культурной, научной и бизнес-элиты.

В 2018 году часть гостей инаугурации наблюдала за церемонией на большом мониторе, специально установленном на Соборной площади Кремля.

Как проходит инаугурация президента РФ

Фото - © Солдаты Президентского полка вносят специальный экземпляр Конституции РФ на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле/РИА Новости

На церемонии вступления в должность вновь избранный президент произносит торжественную присягу, закрепленную в статье 82 Конституции РФ. Ее текст гласит: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

При этом правую руку президент держит на специальном экземпляре Конституции РФ с переплетом из кожи варана, изготовленном для инаугурации Бориса Ельцина в 1996 году.

Также во время вступления главы государства в должность используются официальные символы президентской власти – штандарт и знак президента РФ (знак во время принесения присяги располагается по левую руку президента, в то время как специальный экземпляр Конституции – по правую).

После принесения присяги вступивший в должность президент по традиции принимает парад Президентского полка.

Также после каждой инаугурации с 2000 года в Благовещенском соборе Московского Кремля традиционно проходит молебен патриарха Московского и всея Руси.

Отставка правительства

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Согласно статье 116 Конституции РФ, перед вновь избранным президентом Российской Федерации правительство страны слагает свои полномочия. В день инаугурации выходит соответствующее распоряжение. При этом текущие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Согласно статье 111 Конституции, вновь избранный президент вносит в Государственную Думу кандидатуру нового председателя правительства не позднее двухнедельного срока после своего вступления в должность.