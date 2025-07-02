Команда Котельников заняла 2 место в Кубке ВТБ по мини-футболу

По приглашению банка ВТБ администрация Котельников второй год участвует в турнире, который в этот раз проходил на стадионе «Зоркий» городского округа Красногорск, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Кубке приняло участие 8 команд: администрация Котельников, Красногорска, Черноголовки, министерство социального развития, министерство здравоохранения, министерство здравоохранения (скорая помощь), министерство культуры и туризма и команда ВТБ. Открывал турнир Заместитель Председателя Правительства Московской области-министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Команда из Котельников уверенно прошла групповой этап, заняв первое место, а затем одержала победу в полуфинале, но уступила в решающем матче принимающей стороне — команде из Красногорска. Также организаторами турнира был отмечен наш сотрудник Никита Дорогавцев, который получил номинацию «Лучший вратарь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.