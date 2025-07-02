Питомец за 500 тысяч: топ-10 самых дорогих пород собак в мире

В материале РИАМО — о самых дорогих питомцах, цены за которых доходят до 500 тысяч и выше.

Сегодня друзья человека принимают поздравления: отмечается Международный день собак. Существуют такие собаки, за которые будущему владельцу придется выложить из кошелька крупную сумму.

1.Тибетский мастиф

Фото - © Писарев Александр Владимирович / Фотобанк Лори

Стоимость в России: от 150 до 550 тысяч рублей.

Эту старейшую породу вывели почти три тысячи лет назад в китайском Тибете для охраны деревень и горных монастырей. Лишь примерно с XIX-XX веков собак стали заводить как домашних животных — прежде всего в Европе и Америке. Благодаря крупным габаритам, выносливости и физической силе мастифы по сей день считаются первоклассными защитниками. Однако совладать с ними сможет не каждый: животные независимы, упрямы, горды, а также обладают своенравным характером. Может понадобиться помощь опытного собаковода. К жилищным условиям мастифы также требовательны: эксперты рекомендуют содержать животных лишь в частных домах, где есть просторный уличный вольер. Никаких квартир. К тому же мастифов очень тяжело разводить — отсюда и высокая цена. Живет такая собака примерно 6-10 лет.

2. Фараонова собака

Фото - © user:Pleple 2000, corrected by user:Lilly M. Собственная работа/Wikipedia.org

Стоимость в России: от 50 до 120 тысяч рублей.

Какая связь у этих животных с фараоном? Дело в том, что долгое время предками фараоновых собак считали африканских собак: их рисовали на стенах древнеегипетских гробниц фараонов. Позже выяснилось: настоящие предки этой породы — мальтийские гончие. Однако название сохранилось. Основное их предназначение в древности — загон кроликов. Фараоновы собаки выглядят необычно: изящный силуэт, удлиненная голова, блестящая шерсть, при этом у них рельефная развитая мускулатура. Характер у собак замечательный. Они легко находят общий язык с людьми и другими животными, могут стать отличным компаньоном. Питомцы не требуют постоянного присутствия хозяина: одиночество их совсем не пугает. Встречаются в основном в Европе и очень редки, поэтому стоят дорого. Живет такая собака примерно 11-14 лет.

3. Аляскинский кли-кай

Фото - © Gnuyen/Wikipedia.org

Стоимость в России: от 250 до 500 тысяч рублей.

Знакомьтесь: уменьшенный вариант хаски родом из Аляски. На выведение этой породы ушло целых 30 лет. И не зря. Гулять с этим потомком хаски сможет и пожилой, и ребенок: взрослый пес будет не больше шпица. Они отлично подходят для содержания в городской квартире. Обладают крепким здоровьем, веселым нравом, не требуют долгих и изнурительных прогулок. При этом мини-хаски не терпят одиночества и нуждаются в постоянном внимании хозяина. Посторонние люди их настораживают. Однако будьте внимательны: животные склонны к побегу. Не забывайте плотно закрывать дверь квартиры и ни в коем случае не спускайте с поводка кли-кая во время прогулки. Живет такая собака примерно 13-14 лет, а щенков этой породы на свете очень мало — отсюда цена.

4. Мальтипу

Фото - © Оксана / Фотобанк Лори

Стоимость в России: от 50 до 200 тысяч рублей.

Эти умные и миниатюрые собачки — результат скрещивания той-пуделя и мальтийской болонки. Отлично подходят аллергикам — шерсть мальтипу ее не вызывает. В последнее время очень популярны — особенно у знаменитостей. И это не просто так: животные не имеют неприятного запаха, подходят для содержания в квартире, не требуют сложного ухода. Мальтипу станет отличным другом для любого члена семьи. Но есть один минус. Можно нарваться на мошенников: они легко могут выдать беспородного щенка за мальтипу. А все потому, что до сих пор нет четких критериев, которые помогут выявить чистокровную собаку. Живет такая собака примерно 12-15 лет.

5. Афганская борзая

Фото - © Екатерина Лызлова / Фотобанк Лори

Стоимость в России: от 10 до 150 тысяч рублей.

Эксперты предполагают, что эта древнейшая охотничья собака жила не только в Афганистане, но и в Иране, Пакистане и даже Индии — еще в 2000 году до н.э. В Европе о ней узнали только в XIX веке, когда военные привезли ее в Великобританию. Афганская борзая обладает длинной густой шерстью, отличается спокойным и добрым нравом, хорошим здоровьем. Но вот дрессировке поддается неохотно. Для содержания в квартире подходит не очень. Афганские борзые недешевы из-за своей эксклюзивности, истории породы, сложного ухода и высоких требований к содержанию. Живет такая собака примерно 13-15 лет.

6. Акита-ину

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Стоимость в России: от 30 до 200 тысяч рублей.

Потомок волков из разных стран, национальное достояние Японии, «родственница» Хатико — это все о ней. Акита-ину внешне напоминает плюшевую игрушку. Но внешность животного обманчива. Ему просто необходим опытный воспитатель с раннего возраста: акита-ину могут быть упрямы, неохотно выполнять команды и даже проявлять агрессию к гостям дома. Импортируют их из Японии, в России почти не встречаются, поэтому и стоят дорого. Живет такая собака примерно 10-15 лет.

7. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Стоимость в России: от 50 до 200 тысяч рублей.

Эта милашка еще с XVII века была по карману только английским аристократам — там и появилась. Сейчас высокая цена сохраняется. Эти собаки склонны к наследственным заболеваниям, а значит, оставлять здоровое потомство могут немногие. Зато кавалер-кинг-чарльз-спаниели могут стать отличными друзьями: они жизнерадостны и очень любят, когда их гладят и обнимают. Живет такая собака примерно 12-15 лет.

8. Вельш-корги

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Стоимость в России: от 50 до 200 тысяч рублей.

Эта порода была популярной сначала среди пастухов в VIII веке, а потом среди английских аристократов. Любопытно, что вельш-корги были любимой породой королевы Елизаветы II. При королевском дворе даже разводили чистокровных элитных щенков. Но это очень дорого и сложно. Самкам корги тяжело рожать: необходима помощь ветеринара. Однако этот нюанс компенсируется прекрасным характером животных: они любят маленьких детей, легко поддаются дрессировке, умны, послушны и добродушны. Они подойдут начинающим собаководам. Живет такая собака примерно 12-15 лет.

9. Аффенпинчер

Фото - © Unsplash.com

Стоимость в России: от 15 до 100 тысяч рублей.

Самая редкая порода во всем мире: в год появляется не больше 40 щенков. Отсюда высокая цена. Настоящий немец: название породы дословно означает «обезьяний пинчер». Сходство мордочки с обезьяной действительно можно заметить. Характер не самый простой: плохо уживаются с животными, постоянно ревнуют хозяина к другим членам семьи или питомцам. Зато всегда оповестят о приходе гостей. Аффенпинчеры хорошо «осваивают» жилище хозяина и стремятся потом защитить его от чужаков. Живет такая собака примерно 11-14 лет.

10. Померанский шпиц

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Стоимость в России: от 50 до 150 тысяч рублей.

Эта одна из самых маленьких собачек в мире родом из Померании — области между Германией и Польшей. Ласковый, дружелюбный, отличный компаньон: миниатюрного померанца легко брать с собой даже в самолет. Отлично подходит для содержания в квартире. Собаки были питомцами у многих известных людей: Екатерины Великой, Моцарта, Марии-Антуанетты, Микеланджело. Однако их тяжело разводить, поэтому за померанца придется немало заплатить. Живет такая собака примерно 12-16 лет.