Столичному электробусному парку «Красная Пахра» исполнилось 3 года

Инновационные парки для электробусов в России начали строить с Москвы. На данный момент российская столица входит в число мировых лидеров по развитию данного вида транспорта. Столица РФ лидирует в Европе и США по количеству электробусов, а электробусному парку «Красная Пахра» исполнилось уже 3 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На данный момент инновационный электробусный парк обслуживает 17 экологичных маршрутов в ТиНАО. Ежедневно по будням почти 300 профессиональных водителей Мосгортранса совершают более 38 тыс. поездок.

«Москва — лидер по количеству электробусов в Европе и США. 3 года назад мы открыли 1-й в России инновационный электробусный парк „Красная Пахра“. Благодаря ему жители 9 районов столицы пользуются экологичным транспортом и могут с комфортом доезжать до станций метро и важных точек притяжения. Продолжаем замену автобусов на электробусы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

В 2022 году ТиНАО впервые увидел экологически чистый транспорт, когда открылся парк «Красная Пахра» для электробусов. Этот парк не имеет аналогов по размеру в Европе — он занимает территорию в 10 га. Здесь могут обслуживаться до 500 электробусов большого класса, для которых установлены более 200 зарядных постов и 34 зарядные станции. Парк предлагает отличные условия для персонала: комфортные комнаты отдыха, столовую, душевые и раздевалки для водителей. Кроме того, здесь функционируют 3 линии портальных моек для электробусов с системой повторного использования воды. Важно отметить, что парк создал около 1600 рабочих мест с полными социальными гарантиями от московского правительства.

Почему электробусы — отличная замена обычным автобусам?

Фото - © ГУП «Мосгортранс» Фото - © ГУП «Мосгортранс» Фото - © ГУП «Мосгортранс»

Электрический транспорт положительно влияет на экологию города. Когда обычный автобус заменяют на электробус, в атмосферу попадает на 60 тонн углекислого газа меньше каждый год.

Поездки в электробусах намного комфортнее благодаря тихой работе и отсутствию тряски. В салоне установлено умное освещение, которое автоматически меняется с холодного на теплое для создания приятной атмосферы.

В Москве электробусы приобретают через особые долгосрочные соглашения. Такой подход гарантирует, что компании-производители берут на себя полную ответственность за техническое состояние транспорта на протяжении 15 лет эксплуатации. Благодаря контрактам жизненного цикла обеспечивается надежная работа электрического общественного транспорта без дополнительных забот о ремонте.

Об удобстве

Фото - © ГУП «Мосгортранс» Фото - © ГУП «Мосгортранс» Фото - © ГУП «Мосгортранс»

Современные электробусы оборудованы всем необходимым для удобства пассажиров. В салоне можно зарядить мобильный телефон во время поездки, а на экранах отображается полезная информация о маршруте.

Этот вид транспорта доступен абсолютно для всех. Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные откидные пандусы и кнопки вызова водителя. Родители с колясками и велосипедисты оценят просторную площадку для размещения своего транспорта.

Стоит отметить, что Москва активно обновляет свой транспортный парк. В течение 2024 года столичные улицы пополнились более чем 800 современными электробусами, благодаря чему открылось свыше 70 новых маршрутов. На данный момент транспортный парк Мосгортранса включает более 2350 инновационных машин от производителей КАМАЗ и ЛиАЗ, обслуживающих более 210 маршрутов, что делает его крупнейшим в Европе. Согласно планам развития, к 2035 году практически весь общественный транспорт столицы будет работать на электрической тяге.