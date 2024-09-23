«Крепкий орешек» Брюс Уиллис: биография актера и история его болезни

В материале РИАМО об одном из самых высокооплачиваемых актеров современности и об истории его болезни.

О болезни «крепкого орешка» стало известно в 2022 году. С тех пор все фанаты Брюса Уиллиса следят за состоянием здоровья своего кумира, который уже не узнает родных и ему требуется помощь, чтобы сесть в автомобиль.

Детство и юность Брюса Уиллиса

Фото - © кинопоиск.ру

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Западной Германии. Его отец, Дэвид Уиллис, был здесь вольнонаемным служащим в американской воинской части. Детство же мальчика прошло в штате Нью-Джерси, США. Учился Брюс Уиллис в колледже «Монтклер». Помимо Брюса, в семье было еще трое детей, среди которых он был самым взрослым.

Уже в восьмилетнем возрасте будущая звезда увлекся актерским искусством: он стал заниматься в любительской студии, пел, аккомпанировал сам себе на губной гармошке в блюзовом ансамбле «Луз-Гуз». Затем стал играть в студенческом театральном коллективе, а после и на внебродвейской сцене в Нью-Йорке. Ради сцены Брюс Уиллис даже бросил колледж.

Уиллис так грезил сценой и ролями в кино, что, когда получал отказы один за другим, заливал горе спиртным. Несмотря на свою настойчивость, его не ценили в шоу-бизнесе. Зато он стал местной звездой в нью-йоркском баре «Кафе Сентрал».

«Брюc Уиллис разъезжал по бару на роликовых коньках, одетый в широченные, как парашют, штаны, рваную майку, с повязкой на голове… Он всегда что-нибудь напевал, или хохмил, или играл на своей гармошке…» — вспоминают биографы артиста.

Актерская карьера Брюса Уиллиса

Фото - © Брюс Уиллис в роли «Джо» в боевике «Петля времени» от TriStar Pictures, Film District и End Game Entertainment

Параллельно с работой в баре он продолжал верить в мечту и ходил на кинопробы. До того, как появиться на большом экране, Брюс снялся в нескольких рекламных роликах и исполнил второстепенные роли в мало кому известных фильмах.

В 1984 году Уиллис исполнил главную роль во внебродвейской версии пьесы «Влюбленный дурак» Сэма Шепарда. После нее посыпались первые восторженные отзывы о нем как об актере и поступило предложение приехать на кинопробы в Лос-Анджелес. По воле случая его утверждают на роль партнера Сибилл Шепард в сериале «Лунный свет», и карьера актера резко взлетела на олимп. Примерно в то же время он знакомится с начинающей тогда актрисой Деми Мур. У них завязался роман и вскоре они сыграли свадьбу.

В 1988 году Уиллис сыграл полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек» и именно тогда обрел мировую известность. Впоследствии актер сыграл роль того же героя в четырех продолжениях боевика.

После «Крепкого орешка» за Уиллисом закрепилось амплуа простого героя из народа, похожего на Макклейна. Он также сыграл в боевиках и детективах, таких как «Последний бойскаут», «Гудзонский ястреб», «Герой-одиночка», «Меркурий в опасности», «Осада», «Город грехов». В 1994 году Уиллис сыграл заметную, хотя и не главную роль боксера, бросившего вызов мафии, в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», за которую получил ряд номинаций на премии. В конце 1990-х Уиллис прославился ролями спасителей мира в фантастических блокбастерах «Пятый элемент» и «Армагеддон». Редкими исключениями из геройского амплуа Уиллиса были роль врача-недотепы в черной комедии «Смерть ей к лицу» и террориста в триллере «Шакал». Он также сыграл второстепенную роль полицейского в трагикомедии Уэса Андерсона «Королевство полной луны», эта роль принесла Уиллису целый ряд номинаций на кинопремии.

Уиллис часто снимался в фильмах своего друга М. Найта Шьямалана, начиная с мистической драмы «Шестое чувство» (эта роль принесла ему 100 миллионов долларов и премию People’s Choice). Он трижды сыграл у Шьямалана роль «народного мстителя» Дэвида Данна в фильмах «Неуязвимый», «Сплит» (камео) и «Стекло». Шьямалан считает, что обязан своим успехом именно поддержке Брюса Уиллиса.

Уиллис — обладатель множества самых разных наград в области кино и телевидения. Среди них: премия «Золотой глобус» в 1986 году в номинации «Лучший актер на ТВ, комедия/мюзикл» («Детективное агентство „Лунный свет“») и несколько номинации на «Золотой глобус» за эту же работу и за лучшую роль второго плана в фильме «В стране», премия «Эмми» в 1987 году за лучшего актера («Детективное агентство „Лунный свет“») и в 2000 году за лучшего приглашенного актера в комедийном сериале («Друзья»).

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Завершение карьеры и болезнь Брюса Уиллиса

Фото - © Peter/Wikipedia.org

Со второй половины 2010-х годов Уиллис стал появляться в малобюджетных и низкорейтинговых фильмах, играя небольшие роли, которые приносили этим фильмам узнаваемость. Такие фильмы, как «Дожить до утра», «Брешь», «За гранью жизни» и в особенности «Звездный рубеж», получили разгромную критику. На «Золотой малине», присуждаемой самым плохим фильмам, в 2022 году даже была введена отдельная номинация «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», в которую были включены все восемь фильмов, в которых он снялся в 2021 году. Тогда премию получил фильм «Звездный рубеж», однако «награду» вскоре отозвали после того, как всплыла информация о болезни актера.

Лишь в 2022 году семья Брюса подтвердила слухи о том, что актеру мешает играть более сложные роли возрастное заболевание мозга. Брюс Уиллис страдает от афазии — нарушения речи. Ему трудно воспринимать тексты, читать и писать. Сначала эти симптомы проявлялись в легкой степени, однако чем дальше, тем быстрее они прогрессировали.

В 2023 году у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Дочь Уиллиса Таллула сообщала СМИ, что семья намерена распространять информацию о лобно-височной деменции. Она объяснила это тем, что сведений об этом заболевании недостаточно: люди должны знать о нем и быть готовы, если болезнь появится в их семье.

Лобно-височная деменция — это патология нейродегенеративного характера с поражением височных и лобных долей головного мозга. Они отвечают за контроль поведения и речи, способность к планированию, организации действий. В некоторых областях данных долей повреждаются нейроны, после чего происходит их замещение соединительной тканью. Обычно это связано с определенными генными мутациями. На данный момент болезнь неизлечима, но раннее выявление и поддерживающие меры помогают сохранить качество жизни. Судя по последним данным, актер уже с трудом узнает родственников. Не так давно Деми Мур, которая поддерживает тесную связь с бывшим мужем и его семьей, написала в своем личном аккаунте, что Брюс не сразу понял, кто она.

«Он больше не понимает, что она — женщина, на которой он был женат 13 лет, и мать его дочерей», — пишут в СМИ.

Сейчас близкие Брюса обеспокоены тем, что он может не дожить до своего юбилея, до 70 лет.

«Актеру требуется помощь даже для того, чтобы дойти до автомобиля и сесть в него. Звезду везде сопровождают сиделки и телохранители, следящие за его самочувствием», — говорится в публикации.

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