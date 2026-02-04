Черный пиар — тоже пиар: почему Сидни Суини ни дня не может прожить без скандалов

В материале РИАМО — о том, в какие скандалы американская актриса влипала в последнее время.

Сидни Суини и бюстгальтеры на знаке Голливуда

Актриса Сидни Суини, видимо, считает, что черный пиар — это дело хорошее, поэтому вновь оказалась в центре скандала. Всему виной необычная рекламная кампания. На этот раз она решила привлечь внимание к своему новому бельевому бренду Syrn необычным способом. Для запуска собственного проекта девушка решила воспользоваться главным символом Голливуда — знаменитыми буквами на холме.

Суини разместила рекламные баннеры своего бренда на знаменитой надписи Hollywood в Лос-Анджелесе. Она поднялась на одну из букв и повесила там «гирлянды» из предметов женского гардероба — нижнего белья. Это событие вызвало большой резонанс среди общественности и стало предметом обсуждений в социальных сетях.

Несмотря на то, что актриса заранее получила разрешение на проведение съемок от организации FilmLA, она не уведомила Торговую палату Голливуда о своих намерениях. Такая самодеятельность вызвала недовольство правообладателей знаков, которые выразили свое несогласие с действиями девушки.

Хотя полиция пока не возбуждала дело против Суини, ситуация остается напряженной. Предыдущие попытки взаимодействовать с надписью Hollywood без разрешения заканчивались крупными штрафами и даже арестами. Так что вполне возможно, что Сидни ждет судебное разбирательство.

Стоит отметить, что после завершения съемочного процесса большая часть рекламного материала была убрана, но некоторые элементы остались, что также может стать причиной дальнейших претензий.

Сидни Суини и реклама American Eagle

В 2025 году Сидни Суини оказалась в центре внимания из-за скандального инцидента, связанного с рекламой бренда джинсов American Eagle. Конфликт начался с рекламного ролика, в котором использовалась игра слов: «Sydney Sweeney has great genes» («У Сидни Суини отличные гены») сменялось на «Sydney Sweeney has great jeans» («У Сидни Суини отличные джинсы»). Многие восприняли это как намек на евгенику, теорию о генетическом превосходстве определенных групп населения, популярную в прошлом веке.

Реакцией стали многочисленные негативные отзывы в социальных сетях, где высказывались предположения о скрытой расистской направленности рекламы. Такие выражения, как «это похоже на современную версию нацистской пропаганды», звучали повсеместно в социальных сетях.

Надо ли говорить, что самой Суини досталось особенно много негатива. Ее поведение в ходе последующих выступлений усилило негодование публики. Например, в интервью GQ она заявила, что реклама направлена исключительно на джинсы, а не на расовые признаки. Однако эта позиция выглядела недостаточно убедительной.

При этом актриса демонстративно отказывалась давать пояснения, утверждая, что выскажется лишь тогда, когда сочтет нужным. Такой подход еще сильнее подогревал интерес к ситуации и приводил к новым волнениям в обществе.

К слову, несмотря на всю трагичность ситуации, даже участие в интервью с GQ сыграло Суини на руку: ее реакция на некоторые вопросы буквально стала вирусной — стоп-кадр с выражением лица актрисы пользователи Интернета быстро растащили и наделали мемов. Чем не пиар-ход?

Сидни Суини и Дональд Трамп

Фото - © скриншот

Интерес к конфликту поднялся на новый уровень, когда президент США Дональд Трамп выразил свое одобрение действиям Суини, отметив ее смелость и независимость взглядов. Администрация президента также выступила в поддержку актрисы, обвинив оппонентов в распространении ненависти.

Однако сторонники противоположных взглядов считали, что такая поддержка отражает стремление республиканцев поддерживать любые проявления белого национализма, вызывая новые волны полемики.

Тем не менее, несмотря на такой общественный диссонанс, акции American Eagle выросли на 24%.

Железное спокойствие Суини

Фото - © kinopoisk.ru

Скандальная ситуация с рекламой джинсов привела к ряду последствий для карьеры Суини. Фильмы с ее участием начали получать отрицательные оценки, а некоторые проекты столкнулись с трудностями в реализации. Хотя актриса публично сохраняла спокойствие и отказывалась комментировать происходящее, очевидно, что инцидент серьезно повредил ее имиджу и влиянию в индустрии развлечений.

Сидни Суини и реклама Jimmy Choo

Фото - © kinopoisk.ru

Вообще 2025 год был богат на скандалы для Сидни Суини. Едва она пришла в себя после волны хейта с брендом джинсов, как тут же угодила в новую историю.

Знаменитость приняла участие в рекламной кампании Jimmy Choo — стала лицом осенней коллекции одежды. На некоторых снимках Суини предстала перед публикой в образе балерины — и это очень не понравилось пользователям Instagram*, где снимки были выложены. Суини была в облегающем боди и кожаных сапогах с высоким голенищем.

Общественность тут же подняла шум: Сидни Суини в образе балерины — это неуважение к тем девушкам, которые посвятили такой сложной физически профессии всю свою жизнь.

«Может ты хорошая актриса, но ты точно не танцовщица», «Разве они ничему не научились?», «Больше ничего у вас не куплю», «Только не она. Вы не могли найти кого-нибудь получше?», «Какая-то блондинка пришла и притворилась балериной. Это позор», — писали в комментариях.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.