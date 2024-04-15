«Была замужем за работой»: вспоминаем личную и творческую биографию Аллы Пугачевой

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. За время творческой деятельности Алла Пугачева прославилась не только своими музыкальными номерами, но и многочисленными романами. О том, как складывалась бурная личная жизнь певицы — читайте в материале РИАМО.

Юношеские увлечения Пугачевой

О первых любовных приключениях Аллы Пугачевой известно не слишком много. Известно, например, что в возрасте 17 лет Алла состояла в сложных отношениях с женатым человеком, военным, сотрудником Звездного городка. Герман Соловьев был даже представлен родителям певицы, однако бросать семью ради вчерашней школьницы не решился.

Следующее серьезное увлечение было, на первый взгляд, более многообещающим — новый избранник, студент-переводчик Валерий Романов, был свободен и даже предложил Алле руку и сердце. Но было одно условие: ей предстояло оставить Москву и уехать вместе с мужем на Ближний Восток. Певица не решилась отказаться от карьеры, и пара рассталась.

Первый муж — «первый встречный»

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В одном из интервью Пугачева признавалась, что с Миколасом Орбакасом, отцом Кристины Орбакайте, ее свел случай. Якобы, цыганка нагадала ей, что уже завтра она познакомится со своим мужем и это будет «первый встречный в казенном доме». На крыльце у входа в цирк она едва не столкнулась с одним из артистов, они встретились взглядами, и Алла решила, что это и есть ее суженый.

По другой версии, брак не был таким уж безрассудным, а знакомство случилось, когда девушка проходила прослушивание в цирке. Двадцатилетняя Алла понравилась молодому артисту, приняла его ухаживания и через несколько месяцев согласилась выйти замуж. В ЗАГСе невеста официально сменила фамилию и стала Аллой Орбакене, но выступать продолжила как Пугачева. В браке родилась дочь Кристина.

Продлилась супружеская жизнь не очень долго — всего четыре года. Пугачева работала в таком плотном графике, что муж понял: конкурировать со сценой он не может, и семейная лодка пошла ко дну. Сам Миколас впоследствии отмечал, что брак разрушила ставшая невероятно популярной композиция «Арлекино». Певица практически перестала появляться дома и проводила все свободное время на концертах, гастролях и репетициях.

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Служебные романы Аллы Пугачевой

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Как много раз рассказывала журналистам сама Пугачева, она «была замужем за работой». Практически все романы певицы были, как говорится, «служебными».

Например, с основателем и руководителем известнейшего ВИА «Веселые ребята» Павлом Слободкиным певицу свела работа. Их отношения были не слишком долгими, но весьма бурными. Друзья семьи рассказывали: порой Пугачева настолько эксцентрично себя вела, что Слободкину приходилось утихомиривать ее силой. Правда ли это доподлинно не известно, но расстались музыканты довольно мирно и еще не раз выступали на одной сцене.

Народный артист СССР, дирижер Константин Орбелян руководил эстрадным оркестром Армении, и с молодой певицей тоже познакомился во время совместных выступлений. Говорили, что не за горами новый брак артистки, но с замужеством не сложилось, так как Пугачева полюбила другого мужчину. Существует мнение, что песня «Маэстро», которая стала мега-хитом начала 80-х, была посвящена именно Орбеляну.

Следующим избранником Пугачевой стал кинорежиссер Александр Стефанович, считается, что именно он «разлучил» певицу с Орбеляном. В случае со Стефановичем роман прошел испытание временем и пара дошла до ЗАГСа. Второй брак Аллы продержался три года. Свою семейную жизнь Стефанович потом творчески обыграл в автобиографическом романе «Кураж» и одноименном телефильме (оба увидели свет в 2014 году). Впоследствии Александр неоднократно говорил, что своим сценическим образом певица обязана именно ему, а Пугачева эти слова отрицала.

Третий семейный союз Пугачева заключила с концертным директором Евгением Болдиным. Официально они были женаты восемь лет, но до этого пять лет сожительствовали, не оформляя отношения. В итоге на походе в ЗАГС буквально настояло концертное руководство. Считалось, что артисты, представляющие страну на зарубежных мероприятиях, должны демонстрировать безупречный моральный облик.

Получив заветный штамп в паспорте, музыканты получили и право заселяться в один гостиничный номер, не вызывая вопросов у служащих отеля. Впрочем, сам Болдин впоследствии рассказывал в интервью: «Алла жила вне понятия „семья“, главным приоритетом в жизни для нее всегда было творчество. Поэтому семьи в общепринятом значении этого слова у нас никогда и не было, да мы ее и не создавали».

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Молодые фавориты «примадонны»

Фото - © Фотобанк Лори

В конце 80-х немало шума наделал роман Пугачевой с молодым рок-исполнителем Владимиром Кузьминым (оба они на тот момент были несвободны). Затем — после отъезда рокера в США — певицу стали все чаще замечать в обществе еще более молодого певца и аранжировщика, Сергея Челобанова. Разница в возрасте (Челобанов младше Пугачевой на 12 лет) заставила общественность задуматься: так ли искренни эти отношения и не является ли звездный роман своего рода пиар-акцией. Вопросы вызывало и то, что у Челобанова было небезупречное прошлое: он был судим за воровство. Однако парень всю сознательную жизнь играл в самодеятельных ансамблях и, видимо, имел талант, так что смог заинтересовать знаменитую певицу.

Благодаря близкой дружбе с поп-иконой Челобанов получил изрядную порцию славы, его приглашали работать в студии звукозаписи, ввели в круг знаменитых эстрадно-музыкальных деятелей. Однако молодой артист не справился с грузом ответственности, со временем пристрастился к алкоголю и, по некоторым сведениям, к запрещенным веществам.

Сама Пугачева роман не комментировала, в то время она была замужем за Евгением Болдиным, а насчет Челобанова предпочитала отмалчиваться. По итогам четырехлетних отношений — либо творческих, либо все же личных — у Аллы в творческой биографии появился клип «Незваный гость» с молодым протеже, а у Челобанова — связи в мире шоу-бизнеса. Впрочем, после расставания с артисткой его звездная карьера резко пошла на спад.

«Зайка моя!» и неожиданный брак

Фото - © Фотобанк Лори

Всего через три месяца после развода с Евгением Болдиным певица снова отправилась в ЗАГС — на этот раз, чтобы узаконить отношения с лауреатом музыкальных конкурсов Филиппом Киркоровым. Этот необычный союз стал сенсацией 1994 года: жених был младше невесты на 18 лет! Роман с Сергеем Челобановым был забыт, тем более, что стремительное замужество стало сюрпризом даже для людей, близко знакомых с певицей.

На самом деле, к моменту похода в ЗАГС Пугачева и Киркоров были знакомы уже шесть лет: они впервые встретились на вернисаже Ильи Резника в 1988-м, а уже через полгода молодой певец получил от Пугачевой предложение принять участие в самых первых «Рождественских встречах». В 1989 году Филипп ездил с коллективом Пугачевой в гастрольные туры в Европу и Австралию.

Брак со звездой открыл для Киркорова множество дверей. Уже в 1995-м перспективный певец отправился покорять Евровидение, а кроме того, снялся в четырех новогодних мюзиклах «Старые песни о главном», многократно был назван певцом года по итогам опросов и регулярно становился лауреатом главных музыкальных премий страны. Но и сам Киркоров всеми силами старался демонстрировать любовь к супруге, подчеркивая, что в их отношениях нет корысти. Клип «Зайка моя!» показывали на музыкальных каналах по много раз раз в день.

Все моложе и моложе…

Фото - © Фотобанк Лори

Этот брак продлился 11 лет и на сегодняшний момент остается для Филиппа Киркорова единственным. А вот певица после развода с четвертым мужем заключила новый семейный союз. На этот раз сердце Пугачевой покорил пародист и шоумен Максим Галкин*. Кстати, знакомству Галкина* и Пугачевой поспособствовал Киркоров, который остался с бывшей женой в дружеских отношениях.

Пятый брак Аллы Пугачевой стал поводом для новых сенсационных статей в глянцевых изданиях. Жених был на 27 лет моложе невесты и на пять лет моложе ее дочери. Общественность снова начала судачить о том, что молодые перспективные артисты рассматривают поп-диву в качестве трамплина к славе и признанию. Сам Галкин*, впрочем, всегда активно опровергал эти слухи, так как на момент знакомства с Пугачевой уже вел телепрограмму «Кто хочет стать миллионером?» на федеральном канале и собирал полные концертные залы на гастролях.

Когда пара приняла решение воспользоваться услугами суррогатной мамы и на свет в 2013 году появились двойняшки, семейству пришлось буквально «держать оборону» в роскошном замке в деревне Грязь, так как папарацци всеми силами старались проникнуть на территорию и заглянуть в комнаты к младенцам. Супружеская пара всегда декларировала, что для счастливой семейной жизни разница в возрасте не имеет значения.

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин* не выступают в нашей стране, так как перебрались в Израиль сразу после начала СВО. Насколько можно понять из их заявлений, возвращаться в Россию они не планируют.

** Внесен в список иноагентов Минюстом РФ.