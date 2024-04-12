Правнучка Чкалова, которая призывает бомбить Москву: что известно о Дарье Богдановой

Дарья Богданова, правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова, в одночасье прославилась заявлением о том, что Москве не помешали бы массированные бомбардировки. О том, чем еще «знаменита» эта женщина и как относится к россиянам и СВО, рассказываем в материале РИАМО.

Правнучка Чкалова. Кто такая Дарья Богданова и чем занимается

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Дарья Богданова – правнучка Героя Советского Союза, самоотверженного советского летчика Валерия Чкалова. Валерий Павлович Чкалов совершил ряд рекордных полетов, был награжден Орденом Красного знамени и двумя орденами Ленина. Он погиб в 1938 году в возрасте 34 лет, во время испытаний новейшего истребителя И-180, и был захоронен в Кремлевской стене рядом с Надеждой Крупской. У Чкалова осталось трое детей – Игорь, Валерия и Ольга. Дарья Богданова приходится внучкой Ольге, младшей из дочерей героя.

Богдановой 35 лет, вместе с мужем она проживает в Бельгии и имеет два гражданства – России и Израиля. У женщины есть бизнес в России – ей принадлежит 33% научно-технической компании «Авант». Согласно сведениям телеграм-канала Readovka, чистая прибыль этой фирмы в 2022 году составила 6.8 млн руб. Из этих денег, в частности, Дарья и спонсирует ВСУ.

В своих блогах на нескольких платформах она с гордостью сообщала, что оплатила надписи на украинских снарядах, которыми бомбили Донбасс. На вопрос одного из подписчиков своего блога о том, как Валерий Чкалов отнесся бы к поступкам правнучки и ее антироссийской позиции, женщина ответила: «Нет, он бы не расстроился, узнав, что у него такая правнучка, как я, а даже наоборот».

В 2021 году бабушка Дарьи, Ольга Чкалова, попала в неприятную историю, когда перевела мошенникам со счетов семьи 23 млн рублей. СК России потребовалось всего несколько месяцев, чтобы задержать всех шестерых подозреваемых. Поддержка, оказанная российскими властями семье, никакого влияния на антироссийскую позицию Дарьи Богдановой не оказала.

Реплики Дарьи Богдановой о поддержке ВСУ

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В конце января в сети появилась беседа Дарьи Богдановой с Олегом Кашиным*. В ходе дискуссии женщина горячо отстаивала свое право финансировать несколько подразделений ВСУ и признавала: «я знаю, что этим будут убивать людей, я знаю, что на моей совести много жизней». На отправленные Дарьей деньги покупаются, по ее словам, дроны небольшой дальности полета, которые используются на передовой.

На вопрос, является ли для нее «красной чертой» финансовая поддержка массированных бомбардировок Москвы, Дарья ответила, что она просто не может купить оборудования для таких обстрелов, но если бы могла – купила бы. При этом в Москве у нее живут мама, бабушка и дедушка.

«Для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги», – заявила Богданова в ходе дискуссии.

Также она упомянула, что желает России безоговорочной капитуляции и считает, что «государство, которое так устроено, должно перестать существовать». И если для этого нужны будут бомбардировки российских городов – это будет оправданным шагом, так как подобный «ход» сработал в 1945 году в Японии и Германии.

Реакция родственников Богдановой на ее заявления

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Большинство старших членов семьи женщины – ученые. Ольга Чкалова – кандидат технических наук, а мать Мария Лагарькова является одним из известнейших биохимиков и членом-корреспондентом РАН.

После того, как высказывания Богдановой стали известны на всю страну, ее семья заявила, что не разделяет антироссийской позиции женщины.

«Могу только предположить, что Дарья стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также попала под влияние своего супруга - экс-психолога МОССАДа, имеющего украинское происхождение. Это подтверждается заявлением Дарьи, что ей безразлична судьба миллионов людей, проживающих в Москве и не имеющих отношения к военным действиям, а также ее собственной бабушки и матери при ядерной атаке Москвы. Считаю, что здравомыслящий человек заявить подобное не может», – прокомментировал ситуацию Игорь Валерьевич Чкалов, правнук летчика-героя.

Уголовное дело против правнучки летчика Чкалова

12 апреля 2024 года стало известно, что на Дарью Богданову возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за призывы к терроризму с использованием интернета. За это ей может грозить до 7 лет тюремного заключения.

*признан иноагентом в России.