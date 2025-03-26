Анна Прокофьева: погибла военкор Первого канала

26 марта 2025 года в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. В материале РИАМО рассказываем о жизненном пути отважной журналистки.

Биография Анны Прокофьевой и работа в зоне СВО

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Анна Прокофьева родилась 8 апреля 1989 года, получила журналистское образование в РУДН в Москве. Девушка свободно владела испанским языком и после окончания вуза устроилась в испанскую редакцию международного информационного агентства «Россия сегодня». После начала СВО Анна начала ездить в зону соприкосновения с гуманитарной помощью, а весной 2023 года приняла решение стать военным корреспондентом Первого канала.

«С раннего детства Великая Отечественная занимала особое место в моем сердце. Так уж сложилось, так воспитали. Спасибо родителям! Наверное, поэтому я сейчас здесь», — написала журналистка в своем телеграм-канале 22 июня 2023 года.

Анна Прокофьева делала репортажи с передовой, из Луганска, Донецка, Курской и Белгородской областей, освещала работу артиллерийских расчетов и операторов дронов, рассказывала о судьбах солдат и освобожденных мирных жителей. По словам коллег, в каждую командировку Анна везла с собой медикаменты, дроны и экипировку для наших военных, многие из вещей покупала на собственные средства.

Что известно о гибели Анны Прокофьевой на СВО

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Утром 26 марта Анна Прокофьева погибла во время съемок очередного репортажа недалеко от зоны боевых действий: съемочная группа подорвалась на мине. Свой последний пост в телеграм-канале Анна Прокофьева опубликовала днем 25 марта: «Где-то на границе со страной 404…». Последний репортаж Анны на Первом канале вышел в воскресенье: журналистка рассказывала о работе ударно-разведовательных БПЛА 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты тихоокеанского флота.

Первый канал подтвердил гибель военкора. «При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен», — сообщили в пресс-службе Первого канала. Через две недели Анне могло бы исполниться 36 лет.

ВРИО губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что коллега Анны оператор Дмитрий Волков находится в тяжелом состоянии. «С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу».