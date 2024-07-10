Жирные слизни и осы-гиганты: каких экзотических насекомых можно встретить в Москве и Подмосковье

Подробности о том, каких экзотических насекомых можно встретить в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

В Московской области стали регулярно замечать уникальных и редких насекомых — сколий-гигантов, огромных испанских слизней и даже тропических пауков. Узнаем, кто еще был замечен на территории столичного региона.

1. Нетипичные богомолы

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На фоне жаркой погоды в Москве стали замечать нетипичных для региона богомолов — об этом 5 июля рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он отметил, что этим летом многим насекомым, в том числе нетипичным для региона, по душе теплая погода, которая наблюдается в столице. «Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве», — пояснил специалист. По словам Бурмистрова, богомолы сейчас живут в городе, но опасности для людей насекомые не представляют — они безвредны.

Богомол — это насекомое, которое относится к отряду богомоловых. В мире насчитывается около 2400 видов этих насекомых. Богомолы обитают практически везде, кроме Антарктиды. Свое название эти насекомые получили благодаря необычной форме передних конечностей, которые напоминают сложенные в молитве руки. У богомола пять глаз: два сложных глаза, которые находятся по бокам головы, и три простых глазка, расположенных между ними.

Богомолы ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся в траве, под листьями или камнями, а ночью выходят на охоту. Питаются богомолы другими насекомыми, которых ловят своими передними конечностями. Самцы богомолов обычно меньше самок, причем после спаривания самка может съесть самца.

2. Осы-гиганты

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Специалистами Минэкологии регулярно, начиная с 2018 года, на территории Подмосковья наблюдается уникальное и редкое насекомое — сколия-гигант. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 1 июля. При этом впервые в области эту крупную осу заметили на территории городского округа Луховицы.

«Сколия-гигант является крупнейшим представителем своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в фауне Европы, ее также можно отнести к топу самых крупных насекомых России. Самки немного крупнее самцов и могут достигать четырех сантиметров. Сколии ведут одиночный образ жизни и отличаются более мирным нравом и слабым ядом», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам энтомологов, сколии не создают колонии, в отличие от других ос. Кроме того, эти перепончатокрылые насекомые не будут лезть к вам в тарелку и отнимать спелую дыню, арбуз или кусок шашлыка, ведь питаются они только нектаром растений. Основные кормовые растения этих насекомых — зонтичные, луковые и астровые, но особенно сильно они любят артишок испанский. Несмотря на мирный нрав, обособленный образ жизни и определенный рацион питания, трогать и обижать сколий не стоит, ведь, как и все осы, они имеют ядовитое жало, которое применяют только в случае самообороны или же когда необходимо продолжить свой род.

Сколии-гиганты являются паразитирующими осами. Они отыскивают личинок пластинчатоусых жуков, для того чтобы парализовать их, а затем отложить в них свои яйца. За сезон (один месяц) самка может отыскать с десяток потенциальных жертв, обездвижить их при помощи своего яда и отложить в каждую по одному яйцу. При таком раскладе личинка жука остается живой и впоследствии съедается заживо изнутри прожорливым дитем осы. В настоящее время сколия-гигант уже внесена в обновленный перечень объектов животного мира Подмосковья.

3. Южные пауки-осы

Фото - © Laitche. Собственная работа/Wikipedia.org

Крупных желтых пауков — так называемых пауков-ос — жители сразу нескольких районов Подмосковья стали замечать в своих домах минувшим летом. Этот вид нетипичен для региона, но на фоне изменения климата пауки-осы расселились в Подмосковье. «Жители нашего региона наблюдают пауков-ос уже не первое лето, они, как и богомолы, постепенно расселялись с юга на север», — отмечал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Паук-оса, также известный как аргиопа Брюнниха, является представителем семейства пауков-кругопрядов. Этот вид пауков получил свое название благодаря характерной окраске брюшка, которая напоминает полосатое тело осы. Пауки-осы обитают в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке. Взрослые особи пауков-ос имеют длину тела от 8 до 18 мм. Самки обычно крупнее самцов.

Тело паука-осы состоит из двух частей: головогруди и брюшка. Головогрудь покрыта черными волосками, а брюшко имеет яркую окраску с чередующимися желтыми и черными полосами. Когда паук чувствует опасность, он поднимает передние лапы вверх, имитируя жало осы. Это поведение помогает пауку избежать нападения со стороны других животных. При этом людям стоит бояться укуса паука-осы лишь при наличии аллергии. Как правило, этот вид атакует только в тех случаях, когда человек пытается его придавить.

4. Огромные виноградные улитки

Фото - © Waugsberg. Собственная работа/Wikipedia.org

Еще одним непривычным для Подмосковья видом, распространившимся в регионе, стали виноградные улитки. Завезенные в Московскую область из-за границы для разведения, эти моллюски смогли покинуть фермы, приспособиться к местным условиям и создать устойчивые популяции в Московской области — об этом 18 июня рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, виноградные улитки никогда не были естественными обитателями этого региона. Их завезли сюда любители экзотики и предприниматели, которые пытались разводить их в неволе для последующей продажи в качестве деликатесов. Однако некоторым улиткам удалось сбежать с ферм, а некоторые были выпущены на улицу из-за безответственности своих владельцев. Несмотря на свою теплолюбивость, улитки смогли адаптироваться к местным погодным условиям и прижиться.

Согласно данным специалистов, первые виноградные улитки в регионе были замечены около десяти лет назад, и с тех пор они распространились по всей области. Теплые зимы с частыми оттепелями способствовали выживаемости моллюсков, а обилие пищи позволило им не испытывать голода. Зоологи подчеркивают, что инвазивные виды могут оказывать влияние на экосистемы. В частности, виноградные улитки вредят сельскохозяйственным культурам, поедая молодые побеги, но в то же время очищают леса от перегнивающей листвы и служат пищей для таких животных, как ежи, землеройки, кроты и жужелицы.

5. Жирные испанские слизни

Фото - © Xauxa Håkan Svensson. Собственная работа/Wikipedia.org

В начале нынешнего лета москвичи в районе Зябликово заметили необычных существ — гигантских испанских слизней, очень прожорливых, но не опасных для человека. Как отметили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, эти слизни — инвазивный для мегаполиса вид. Его завезли около десяти лет назад.

Возможно, он попал в Москву вместе с посадочным материалом из питомников ЕС. На сегодняшний день специалисты не могут оценить влияние слизня на экосистему столицы, потому что нет комплексных научных исследований по данной теме. При этом они считают, что говорить о засилье не приходится, так как зимы в городе жесткие для этого вида — выживают не все особи.

Прямой опасности для населения гигантские испанские слизни не несут. Они не могут укусить и не ядовиты. При этом после контакта с ними рекомендуется лучше помыть руки, так как есть риск заразиться гельминтами. А если вы встретите гигантских испанских слизней на даче, что не исключено нынешним летом, то собирать их в ведро лучше только в перчатках.