Нетипичные для Москвы богомолы появились в городе из-за жары

В Москве заметили нетипичных для региона богомолов, которые появились из-за жаркой погоды, сообщает РИА Новости .

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров отметил, что этим летом многим насекомым, в том числе нетипичным для региона, по душе теплая погода, которая наблюдается в столице.

«Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве», — пояснил специалист.

По его словам, богомолы сейчас живут в городе, но опасности для людей насекомые не представляют, они безвредны.