Специалистами Минэкологии регулярно, начиная с 2018 года, на территории Подмосковья наблюдается уникальное и редкое насекомое — сколия-гигант. Впервые на территории региона эту крупную осу заметили на территории городского округа Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сколия-гигант является крупнейшим представителем своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в фауне Европы, ее также можно отнести к топу самых крупных насекомых России. Самки немного крупнее самцов и могут достигать 4 сантиметров. В отличие от других ос сколии ведут одиночный образ жизни и отличаются более мирным нравом и слабым ядом», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам энтомологов, сколии ведут одиночный образ жизни и не создают колонии в отличие от других ос, кроме того, эти перепончатокрылые насекомые не будут лезть к вам в тарелку и отнимать спелую дыню, арбуз или кусок шашлыка, ведь питаются они только нектаром растений, основными кормовыми растениями насекомых являются: зонтичные, луковые и астровые, но особенно сильно они любят артишок испанский. Не смотря на мирный нрав, обособленный образ жизни и определенный рацион питания, трогать и обижать сколий не стоит, ведь, как и все осы они имеют ядовитое жало, которое применяют только в случае самообороны или же, когда необходимо продолжить свой род.

Сколии-гиганты являются паразитирующими осами. Они отыскивают личинок пластинчатоусых жуков, для того чтобы парализовать их, а затем отложить в них свои яйца. За сезон (1 месяц) самка может отыскать с десяток потенциальных жертв, обездвижить их при помощи своего яда и отложить в каждую по одному яйцу. При таком раскладе личинка жука остается живой и в последствии съедается заживо изнутри прожорливым дитем осы.

Недавно сколия-гигант была внесена в обновленный перечень объектов животного мира Подмосковья. Включение этого насекомого в кадастр свидетельствует о статусе постоянного пребывания этого вида в регионе. Теперь сколия-гигант является кандидатом на включение в Красную книгу Московской области.

«Сколия-гигант очень красивая, яркая и непохожая ни на какую другую осу насекомое. Она является важным звеном в пищевой цепи и экосистеме региона, выполняя функции опылителя и контролера численности жесткокрылых. Появление этого перепончатокрылого в регионе связано с благоприятными для него условиями существования, а именно — наличия кормовой базы для развития личинок и взрослых особей», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.