В Москве снова заметили гигантских испанских слизней

Гигантские испанские слизни были замечены москвичами в районе Зябликово. Они неопасны для человека, но очень прожорливы, сообщает «Москва 24» .

Как отметили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, данный слизень — инвазивный для мегаполиса вид. Его завезли около 10 лет назад.

Возможно, он попал в Москву вместе с посадочным материалом из питомников ЕС.

На сегодняшний день специалисты не могут оценить влияние слизня на экосистему столицы, потому что нет комплексных научных исследований по данной теме. При этом они считают, что говорить о засилье не приходится, так как зимы в городе жесткие для этого вида, выживают не все особи.

Прямой опасности для населения гигантские испанские слизни не несут. Они не могут укусить и неядовиты. При этом после контакта с ними рекомендуется лучше помыть руки, так как есть риск заразиться гельминтами. Собирать слизней в ведро на даче следует надев перчатки.