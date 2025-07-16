В Приморье в результате пожара в жилом доме погибли два человека Происшествия сегодня в 05:21

В жилом доме в селе Духовское Пограничного округа в Приморье произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что погибли 53-летние мужчина и женщина, их тела нашли в ходе тушения пожара. Площадь пожара составила около 66 кв м. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее молния ударила в жилой дом в Москве рядом с Останкинской башней. Это произошло на фоне тропического ливня и грозы, накрывших российскую столицу 15 июля.