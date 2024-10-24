Выходные 25–27 октября: вечеринка DFM, фестиваль «Золотая черепаха» и фильм «Огниво»

В материале РИАМО рассказываем, что посмотреть в Москве в последние выходные октября.

Выходные начнутся с вечеринки DFM, концерта Варвары Визбор и Toxi$. На Велесовом празднике можно присоединиться к славянским проводам лета, а в Новой Третьяковке откроется международный фестиваль «Золотая черепаха». В Москве пройдут выставки, в театрах покажут драмы и комедии, а в кино состоится премьера фантастического фильма «Огниво».

Концерты

DFM Dance Party

Фото - © Unsplash.com

Гости вечеринки попадут на Non Stop Dance Mix, состоящий из суперсетов диджеев и живого исполнения суперхитов самыми популярными артистами. На сцену выйдут Gayazov$ Brother$, Ханна, NLO, Мохито, MONA, Никита, Twins Project DJ’s, DJ Nejtrino, Dj Safiter и другие. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Болотная наб., ¾, стр. 2, VK Gipsy

Когда: 25 октября, 22:00

Сколько стоит: от 2200 рублей.

Варвара Визбор

Фото - © РИА Новости

Варвара Визбор — внучка Юрия Визбора и Ады Якушевой. Московская певица и музыкант исполнит свои композиции из четырех студийных альбомов вместе с песнями, которые написали ее дедушка и бабушка. Вместе со своим музыкальным коллективом Варвара создает неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр-т Мира, 12, стр. 9, Magnus Locus

Когда: 26 октября, 19:00

Сколько стоит: от 7000 рублей.

Toxi$

Фото - © скриншот

Toxi$ (Токсис) — это псевдоним Андрея Смелянского. Будущий яркий представитель российской хип-хоп-школы родился в Москве в 2004 году, но большую часть жизни провел в Санкт-Петербурге. Парень первые свои песни написал на английском языке, которым прекрасно владеет. В 2020 году Toxi$ вступил в музыкальное объединение «Random Crew», и с этого момента карьера артиста пошла на взлет — модный «минималистик-трэп» исполнителя, уже на русском, пришелся по вкусу огромному числу слушателей. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградский пр, 80, стр. 17, VK Stadium

Когда: 27 октября, 20:00

Сколько стоит: от 3200 рублей

Фестивали

Велесов праздник

Фото - © Константин Григорьев / Фотобанк Лори

Славянские проводы лета — Велесов праздник — пройдут на Усачевском рынке. Переход от лета к зиме отметят атмосферными мастер-классами, литературным вечером и выступлением хора. Праздник Велеса — это праздник с загадочными обрядами, которые напоминают о том, что главное в жизни — это наслаждение ее переменчивостью и непредсказуемостью. На празднике гости смогут погадать с Ворожеей и написать желание на волшебном яблоке. Днем желающих пригласят принять участие в мастер-классе по изготовлению свечей из вощины, после состоится чайная церемония и лекция «От чайника до самовара», а вечером пройдет кулинарный мастер-класс с традиционными рецептами. 6+

Узнать подробности о фестивале можно на сайте.

Где: ул. Усачева, 26, Усачевский рынок

Когда: 26 октября

Сколько стоит: бесплатно

Художественный проект «Блошиный рынок»

Фото - © Unsplash.com

В выходные на Тишинке своими разнообразными красками москвичей и гостей столицы порадует 82-й маркет «Блошиный рынок». Гости попадут в настоящую сокровищницу — можно увидеть и купить старинную мебель, часы с историей, антикварное стекло, винтажное кружево, гравюры и литографию, пластинки, наряды. Все это способно согреть душу и подарить ощущение стабильности. 6+

Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Где: ул. Орджоникидзе, 11 стр 1, клуб Base

Когда: 25–27 октября

Сколько стоит: от 300 рублей, дети до 16 лет — бесплатно

«Золотая черепаха»

Фото - © Unsplash.com

Международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» — крупнейший эколого-просветительский проект, направленный на сохранение природы и изменение экологического сознания и поведения людей через искусство и любовь к природе. В этом году зрителям покажут насекомых в таком увеличении и формате, чтобы можно было разглядеть мельчайшие детали. Увидеть насекомое в такой детализации позволяет только микроскоп, но в микроскоп можно увидеть лишь фрагмент объекта и никогда целиком. Чтобы получить подобные фотографии, насекомое снимается по частям, и из нескольких сотен, иногда тысяч снимков получается 1/5 или 1/8 часть общей картинки. Потом при помощи специальных программ эти части сшиваются в единое фото. 0+

Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Где: ул. Крымский Вал, 10, западное крыло Новой Третьяковки

Когда: 26 октября — 15 декабря

Сколько стоит: от 700 рублей

Выставки

«Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая»

Фото - © Unsplash.com

Выставка-реконструкция расскажет об археологической сенсации XX века — восьмитысячной «армии» китайского императора Цинь Шихуанди. В пространстве выставки детально воссозданы фигуры терракотовых воинов и лошадей в натуральную величину. Также посетители смогут взглянуть на реплики императорских колесниц, оружие, предметы быта и костюмы, которые окружали китайского правителя почти 2,5 тысячи лет назад. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ, павильон № 22

Когда: 25–27 октября

Сколько стоит: от 1100 рублей.

Cosmoscow

Фото - © Freepik.com

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая представит ведущие галереи, а также новые проекты ключевых российских художников. Новой площадкой проведения станет выставочное пространство «Тимирязев Центр», который вместит более 85 галерейных стендов. Произведения искусства в галерее можно приобрести, также можно пойти на экскурсию, чтобы полностью погрузиться в мир современного искусства. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Верхняя Аллея, 8, «Тимирязев Центр»

Когда: 25–27 октября

Сколько стоит: от 500 рублей.

Elements

Фото - © Unsplash.com

Во время шоу гости смогут визуально пройти через элементы земли, воздуха, воды, огня и эфира, почувствовать баланс между внешним и внутренним миром, погрузиться в состояние равновесия и гармонии. Все это создает эффект «дыхания вселенной», вместе с которым дышат и раскрываются в танце все пять стихий. Каждый элемент неотъемлемо связан с человеком и его восприятием окружающего мира и самого себя. В «Гармонии» LED-экраны расположены по всему периметру зала с эффектом обзора на 360 градусов, а система 8-канального звука делает музыку более объемной и реалистичной. 0+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. 2-я Останкинская, 3, «Солнце Москвы»

Когда: 25–27 октября

Сколько стоит: от 350 рублей.

Спектакли

Комедия «Служебные страсти, или Любовь по графику»

Фото - © Unsplash.com

«Служебные страсти, или Любовь по графику» — это не просто перенос киносюжета на театральную сцену, а новое театральное прочтение всеми знакомого сюжета, сочетающее юмор, драматургию и неповторимую атмосферу живого театра. Постановка перенесет зрителей в атмосферу ностальгических воспоминаний под музыку 60-70-х годов. 0+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр Вернадского, 41, стр. 1, Центральный зал МСПК на Вернадского

Когда: 25 октября, 19:30

Сколько стоит: от 1400 рублей

Драма «Эта прекрасная жизнь»

Фото - © РИА Новости

Спектакль поставлен по одной из самых известных комедий Кена Людвига — «Луна над Буффало». Действие разворачивается в небольшом городке Буффало, штат Нью-Йорк. В центре сюжета — темпераментная актерская пара Джордж и Шарлотта Хэй. Когда-то они были известны и знамениты, а сейчас держат частный репертуарный театр, играя две пьесы труппой из пяти человек. Но пара не теряет надежды вернуться на большую сцену и в кино, и судьба преподносит им этот шанс — в Буффало приезжает знаменитый режиссер Фрэнк Капра, который ищет героев для съемок в своем новом фильме. Действие развивается стремительно и не всегда предсказуемо… 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Тверской б-р, 23, театр им. Пушкина

Когда: 25 октября, 19:00

Сколько стоит: от 3000 рублей.

Драма «Вероника решает…»

Фото - © РИА Новости

«Вероника решает» — это авторский взгляд режиссера Юрия Грымова на мировой бестселлер Пауло Коэльо. Это глубокий и трогательный рассказ о желании человека жить, чувствовать, верить. Герои открывают свои самые потаенные желания и страхи, учатся заново понимать мир, который бросает им вызов. Спектакль пронизан любовью к жизни и верой в человека. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Спартаковская пл., 9/1, театр «Модерн»

Когда: 27 октября, 18:00

Сколько стоит: от 3000 рублей

Кинопремьеры

Фантастика «Огниво»

Известный сюжет о том, как в сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво. Но дальше у этой сказки немного другой сюжет. Солдат освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие. 6+

Режиссер: Александр Войтинский

В ролях: Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев и другие.

Боевик «Возвращение домой»

Фото - © Сайт Кинопоиска

Сюжет разворачивается вокруг того, как китайский дипломат и министр иностранных дел пытаются эвакуировать сограждан из объятой войной африканской страны. Вернутся ли они домой? 18+

Режиссер: Жао Сяочжи, Франт Гво

В ролях: Чжан И, Кэрри Ван, Инь Тао, Чэнь Тайшэн и другие.

Комедия «Встретимся вчера»

У Сергея и Ани кризис отношений. Все настолько плохо, что семейные узы решено порвать. Но судьба вносит свои коррективы, и каждый раз, когда супруги уходят из дома, они снова оказываются в своей квартире. В этой пространственно-временной ловушке Сергею и Анне предстоит вернуть былые отношения. Или они еще больше возненавидят друг друга?

Режиссер: Александр Богуславский

В ролях: Артем Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина и другие.