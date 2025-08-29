Сколько жизней забрал Эверест и другие трагические факты о самой высокой горе мира

Что представляет из себя Эверест и почему альпинисты стремятся на вершину

Фото - © Ольга Аблекова / Фотобанк Лори

Эверест (он же Джомолунгма) – самая высокая гора на Земле, ее пик находится на высоте 8 848,86 м над уровнем моря. Верхняя часть горы находится в так называемой «зоне смерти», где атмосферное давление экстремально низкое и воздух настолько сильно разрежен, что кислорода недостаточно для поддержания жизни человека.

При этом на Эверест стремятся альпинисты со всего мира, за последние 75 лет зафиксировано более 12 тысяч восхождений. В ясную погоду с вершины открывается вид на 370 км, что позволяет охватить взором территорию в 250 тысяч квадратных километров. Многие стремятся на Эверест для того, чтобы полюбоваться Землей с высшей точки на планете, однако часть альпинистов покоряет гору с целью испытать себя на прочность, доказать что-либо миру, прославиться или испытать адреналиновый экстаз.

Отчего погибают люди на Эвересте

Фото - © Илья Сизонец / Фотобанк Лори

За последние годы на самой высокой горе планеты погибло более 300 человек. Причин смерти каждого из них может быть несколько.

Разреженный воздух

Подъем на Эверест даже у бывалых альпинистов занимает не одну неделю. Первый этап – достижение базового лагеря на высоте около 5000 метров, где туристы остаются на 10-20 дней для акклиматизации. За это время организм человека может приспособиться к недостатку кислорода. После того, как этот этап пройден, альпинисты направляются вверх по склону к вершине, по пути останавливаясь в других лагерях.

При этом многие не справляются с акклиматизацией в принципе: у них развивается так называемая «горная болезнь», которая проявляется тошнотой, рвотой, головной болью, бессонницей и носовыми кровотечениями. Нередко проявлением горной болезни становятся психические нарушения: галлюцинации, эйфория, потеря критичности к своему самочувствию и ситуации. Если это состояние долго не проходит, может наступить серьезное кислородное голодание, которое ведет за собой отек мозга, отек легких, сердечную недостаточность и смерть.

При появлении горной болезни альпинистам рекомендуется вернуться в базовый лагерь, но это удается далеко не всем. Кто-то умирает на полпути вниз, а некоторые решают продолжить подъем несмотря на критически плохое самочувствие. Как правило, те, кто поднимается в гору «из последних сил», в итоге погибают не дойдя до вершины.

Холод

Температура на вершине Эвереста в июле держится около минус 19 градусов, в январе – около минус 36 (минимальная – минус 60). На большой высоте свирепствуют сильные ветры, нередки метели, бури, снежные заносы. Очень многие возвращаются с Джомолунгмы с серьезными обморожениями, после чего сталкиваются с ампутацией пальцев или конечностей.

Часто подъем на гору затягивается из-за вьюги, и альпинистам приходится пережидать непогоду в легких палатках. В зависимости от высоты, экипировки спортсмена и его выносливости, сроки выживания на горе в морозные дни и ночи варьируются от нескольких дней до нескольких часов. Если человек изнурен, травмирован, не имеет при себе запаса пищи и не может двигаться, он может скончаться от холода в первую же ночь, проведенную недалеко от вершины. В октябре 1985 года на Эвересте погибли от переохлаждения четыре члена индийской экспедиции, в мае 2004-го насмерть замерзли семь альпинистов из Южной Кореи, Японии, США и Болгарии.

Обвалы

В горах нередки камнепады, сходы лавин или пластов льда. Даже самый подготовленный альпинист не застрахован от несчастного случая, при этом довольно часто о том, где находится тело погибшего, имеются только примерные сведения.

В апреле 2015 года на Эвересте случилось мощное землетрясение, в результате которого массивная лавина сошла на базовый лагерь, где находились несколько сотен альпинистов из десятков стран мира. Огромные куски камня и льда буквально раздавили множество палаток. Погибло минимум 19 человек, а число пропавших без вести так и не удалось точно определить.

Падения

Среди «жертв» Эвереста – несколько десятков человек, судьба которых так и осталась неизвестной, официально они числятся пропавшими без вести. Наиболее вероятной версией гибели считается падение в пропасть. Иногда пропавших находят спустя десятилетия: так, например, тело исчезнувшего в 1924 году Джорджа Мэллори было обнаружено на склоне в 1999-м. А вот тело его напарника не найдено до сих пор.

Эверест – огромная «могила»

Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Сейчас на склонах Эвереста остаются около 200 тел альпинистов, погибших во время восхождения или спуска. Некоторые из них скончались в результате кислородного голодания, другие – вследствие обморожения, потери сил, отека мозга, отека легких, переохлаждения или травм.

Ряд смертей происходили на глазах других людей, которые ничем не могли помочь погибающим. Отчасти это объясняется тем, что на пути к вершине человек тратит максимум ресурсов организма просто на выживание, а сил на спасательную операцию уже нет. Один из альпинистов описывал свои ощущения на пути к вершине так: «Двигаться на такой высоте – то же самое, что бежать под водой».

Одной из наиболее известных «жертв» Эвереста стала американка Фрэнсис Арсентьева – супруга российского альпиниста Сергея Арсентьева. В мае 1998 года во время спуска с вершины она отстала от мужа и потерялась. Сергей Арсентьев, искавший жену на склоне в одиночку, погиб при невыясненных обстоятельствах, его тело было обнаружено только через год. А вот Фрэнсис оставалась жива еще несколько дней. В один из майских дней ее случайно обнаружил британский альпинист Йен Вудхолл, у которого не хватило сил ее спасти: женщина получила сильное переохлаждение и не могла двигаться. Йен несколько часов оказывал женщине помощь, но потом вынужден был оставить ее, так как был полностью обессилен.

Тело Фрэнсис пролежало на месте гибели девять лет, в 2007 году Йен Вудхолл совершил специальную экспедицию, целью которой было «похоронить» женщину: «Я завернул Фрэнсис в американский флаг и вложил записку от сына. Мы столкнули ее тело в обрыв, подальше от глаз других альпинистов. Теперь она покоится с миром».

Достать тела погибших из расщелин или снять со склонов в большинстве случаев невозможно: у людей поблизости от вершины просто нет сил на эвакуацию умерших, а вертолеты могут летать только при хорошей погоде, в отсутствии метелей и сильного ветра. Кроме того, воздух в горах разрежен настолько, что у самых современных винтокрылых машин не хватает полетной мощности, чтобы подняться выше определенной высоты. Поэтому, вероятнее всего, тела покорителей Эвереста будут лежать на склонах самой высокой горы мира еще не одно десятилетие.