Праздничная афиша: куда сходить на День матери в Подмосковье в 2025 году

В материале РИАМО — идеи, как провести День матери в 2025 году.

Концерт в ДК «Кучино» в Балашихе

В Доме культуры «Кучино» состоится праздничный концерт «Сердце, наполненное любовью», который пройдет 28 ноября в честь Дня матери.

Этот праздник — особенный, ведь мы будем выражать свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам в нашей жизни. В программе участвуют творческие коллективы нашего дома культуры, которые подготовили для вас номера, наполненные теплотой и нежностью. Трогательные песни, танцы и душевные стихотворения подарят вам атмосферу праздника и уюта.

Когда: 28 ноября, 16:30

Где: Балашиха, мкр.Кучино, ул. Центральная, 11

Сколько стоит: бесплатно

Праздничный концерт в ДК «Контакт»

Дом культуры «Контакт» приглашает на праздничный концерт «За все тебя благодарю». Мероприятие посвящено мамам и бабушкам. В концерте прозвучат песни в исполнении творческих коллективов Дома культуры «Контакт».

Помимо концерта гостей ждет дискотека, флешмобы и конкурсы.

Когда: 28 ноября, 17:00

Где: г. Химки, ул. Молодежная, 20

Сколько стоит: бесплатно

Мастер-класс по созданию открыток

Фото - © Молодая Гвардия г.о. Реутов

Для жителей Реутова, желающих сделать особенный подарок своими руками, местное отделение «Молодой Гвардии» проведет творческий мастер-класс под названием «Баночка любви». В рамках этого мероприятия участники смогут создать яркую и трогательную открытку, в которую они вложат свои самые искренние пожелания.

Мастер-класс бесплатный и пройдет 29 ноября в 11:00 в Центральном парке города. Для участия необходима предварительная запись, которую можно пройти, отправив сообщение в мессенджерах по номеру телефона: 8-929-987-63-90.

Когда: 29 ноября, 11:00

Где: Центральный Парк г. Реутов

Сколько стоит: бесплатно

Концерт в детской школе искусств

29 ноября в 15:00 в Центральной детской школе искусств (ЦДШИ) в Химках в рамках программы «Успех V единстве поколений» пройдет концерт «День матери в России», где выступят воспитанники и преподаватели школы, а также волонтеры и участники боевых действий.

Когда: 29 ноября, 15:00

Где: ул. Чапаева, 6, Химки, Московская обл.

Сколько стоит: бесплатно

Праздничная программа в Домодедово

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

В субботу, 29 ноября, в микрорайоне Барыбино отметят День матери. Мероприятие начнется в 15:00. В это время откроется ярмарка мастериц Домодедово, где можно будет приобрести авторские сувениры, игрушки и другие изделия ручной работы. Для гостей подготовят семейную фотозону. С 16:00 стартует концерт «Тепло маминоого сердца». В нем выступят творческие коллективы и солисты городского округа Домодедово.

Когда: 29 ноября, 15:00

Где: Домодедово, ул. Агрохимиков, 4Б

Сколько стоит: бесплатно

Праздник в ДК «Строитель» в Пушкино

29 ноября в 15.00 в Центральном доме культуры «Строитель» состоится большой праздничный концерт «Мир озарен твоей любовью», посвященный Дню матери. Это событие объединит творческие коллективы, чтобы подарить зрителям атмосферу любви и благодарности. Концерт подчеркнет значимость материнства, объединяя поколения.

Когда: 29 ноября, 15:00

Где: Вокзальная ул., 15, Пушкино, Московская обл.

Сколько стоит: бесплатно

Концерт в ДК «Никулинский»

Фото - © Сергей Новиков / Фотобанк Лори

Дом культуры «Никулинский» в Раменском городском округе приглашает жителей и гостей на праздничную концертную программу «С любовью к мамам», посвященную Дню матери — одному из самых добрых и трогательных праздников. Праздничная программа пройдет 29 ноября с 13:00 до 15:00. На сцене выступят творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами, а участники кружка «Художественное слово» представят тематическую сценку и прочитают проникновенные стихотворения, посвященные мамам. В завершение мероприятия прозвучат слова благодарности и признательности в адрес всех матерей, а также пожелания здоровья, счастья и благополучия каждой семье.

Когда: 29 ноября, с 13:00 до 15:00

Где: Московская обл., г. Раменское, д. Никулино, д 69

Сколько стоит: бесплатно

Концерт ко Дню матери в Лыткарино

29 ноября 2025 года в 13:00 в Доме культуры «Центр молодежи» состоится концерт творческих коллективов, приуроченный ко Дню матери. Зрителей ждет теплая и душевная программа, созданная, чтобы выразить самую искреннюю благодарность и любовь мамам. На сцене прозвучат трогательные вокальные номера, будут представлены выразительные танцевальные композиции и прозвучат стихи. Каждый элемент программы — это маленькое признание в любви, дань уважения и признательности.

Когда: 29 ноября, 13:00

Где: Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая д. 16

Сколько стоит: бесплатно

Концерт в Чехове ко Дню матери

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

29 ноября в ДК «Каскад» в Чехове состоится праздничная программа в честь Дня матери. В программе — трогательные песни о материнстве, искренние истории от артистов и зрителей, яркие номера молодых талантов и профессиональных музыкантов. Мероприятие откроется торжественным приветствием ведущих, после чего звучат хиты разных эпох в исполнении вокальных дуэтов, сольных исполнителей и инструментальных ансамблей. В программе прозвучат композиции на родную тематику, лирические баллады и энергичные мелодии, которые наполнят зал теплом и радостью.

Когда: 29 ноября, с 14:00 до 15:30

Где: Московская обл., г. Чехов, д. Васькино, д. 4

Сколько стоит: бесплатно

Мероприятия в Расторгуевском парке

В воскресенье, 30 ноября, в Расторгуевском парке пройдет цикл мероприятий в честь Дня матери. Среди них уютный маркет «Шапку надень», а также большой цикл оздоровительных и игровых программ. Кульминацией станет мастер-класс «Подарочки для мамочки», где дети изготовят мягкие сувениры и смогут порадовать своих мам теплыми, сделанными с любовью подарками.

Когда: 30 ноября, весь день

Где: Расторгуевский парк, г. Видное

Сколько стоит: бесплатно

День матери в парке «Елочки»

Фото - © Медиасток.рф

30 ноября гостей парка ждет интересная и насыщенная праздничная программа: творческие мастер-классы, на которых каждый сможет создать открытку или портрет для своей мамы игровая программа для мам и детей – чтобы ощутить сближение и сплочение, мастер-класс по танцевальной йоге и лекция о красоте и здоровье от спикера компании «Фаберлик». А еще все желающие смогут сделать красивые фотографии в тематической фотозоне.

Когда: 30 ноября, с 15:00 до 17:00

Где: Домодедово, Каширское шоссе, 107

Сколько стоит: бесплатно

День матери в Красногорском филиале Музея Победы

В последнее воскресенье ноября, 30 числа, в Красногорском филиале Музея Победы пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. В этот день все мамы с детьми до 14 лет смогут посетить музей бесплатно. Для входа необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка и паспорт матери. В 11:00 сотрудники музея начнут специальную просветительскую программу. Гости узнают об истории возникновения праздника, его главных символах и памятниках советским матерям, в том числе малоизвестных. Также будет проведен мастер-класс по изготовлению оригинальной открытки в ретростиле с использованием техники аппликации из ткани.

Когда: 30 ноября, 11:00

Где: ул. Народного Ополчения, 15, Красногорск

Сколько стоит: бесплатно для мам с детьми до 14 лет

Приготовить с мамой шоколад в Истре

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Молодежное объединение «Добровольцы» приглашает и детей, и взрослых на бесплатный мастер-класс «Шоколадная мастерская любви» в честь Дня матери. Гости смогут придумать и приготовить свой уникальный шоколад. Занятие пройдет в помещении Воскресной школы Никольского храма.

Когда: 30 ноября, 14:00

Где: село Никулино, дом 33б

Сколько стоит: бесплатно