Любовь, деньги и удача: гороскоп для всех знаков зодиака на 2025 год

Общие астрологические тенденции 2025 года

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2025-й год начинается с напряженного аспекта между Юпитером и Сатурном, а это говорит о неких социальных встрясках и изменениях. К тому же масла в огонь подливает Марс, который перестанет «ретроградить» лишь в феврале. И эта планета не только идет вспять, но делает еще и напряженный аспект к Плутону – дуалу Марса по символизму. Именно поэтому нас ожидают по-прежнему неспокойный времена, и тенденции 2024-го года какое-то время еще будут сохраняться. Особенно запомнится нам развитие обстановки в военных сферах. Похожие настроения ожидают нас в марте и апреле 2025 года, когда снова вероятны некие сдвиги в военном положении.

Стоит здесь вспомнить и то, что Плутон окончательно перешел в знак Водолея и больше не будет из него выходить на протяжении ближайших двадцати лет. Россию, страну, которую астрологи считают «подопечной» Водолея, входит в эпоху глобальных перемен и усиления своего могущества и влияния. Однако процесс этот не будет быстрым. Но уже в 2025 году можно ожидать первых «звоночков», предвещающих масштабные перемены.

Помимо Плутона свой знак поменяет и планета Нептун – она перейдет из Рыб в знак Овна и пробудет в нем в грядущем году несколько месяцев: с конца апреля до середины октября, пока снова не станет ретроградной. Пока Нептун будет бороздить новый для себя знак, к нему успеет подойти и Сатурн. Это говорит о том, что нас ожидает поднятие вопросов межнациональных отношений, религий, и это будет теперь не скрыто ото всех, а очень агрессивно, даже давяще. Вероятно также изменения в законодательствах разных стран.

Следующий игрок на звездном небе – Уран. Он также поменяет свой знак на несколько месяцев с Тельца на Близнецов – с июля по ноябрь. Для России это благоприятные изменения, ведь Уран, управитель Водолея, «руководит» нашей страной, а в свободолюбивых Близнецах он чувствует себя гораздо лучше, поэтому и для России это будет положительное время. Можно ожидать улучшения в экономической сфере и расцвета в интеллектуальной области, могут совершаться прорывы в науке, медицине.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2025 год

Овен рискует и пьет шампанское

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Рожденным под знаком Овна в 2025 году предстоит выйти на сцену и громко заявить о себе. Это год личного прорыва – особенно в деловом и профессиональном плане. Это хорошее время для запуска собственных проектов, о которых вы думали годом ранее. Настало время реализовывать свои замыслы. Какие-то Овны просто решат сменить работу, а какие-то обретут настоящую цель в жизни. Это не время отдыхать и прятаться в тени – пора рисковать и пробовать что-то изменить в своей жизни. Неплохо складывается и личная жизнь, особенно у тех Овнов, которые пока не обрели пару. Если же вы состоите в паре, то можно ожидать кризисов, с которыми придется как-то справляться – или отправляться в свободное плавание.

Телец будет развивать ответственность

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Жизнь Тельца в 2025 году будет полна ограничений и ответственности: постройка дома, выполнение нелюбимой работы, необходимость следить за здоровьем, достигнутый потолок в зарплате, брак против воли – вот лишь некоторые варианты реализации. Год Змеи нельзя назвать романтическим или лирическим – большая часть внимания Тельцов будет направлена на решение повседневных задач и поддержания текущего уровня жизни. Некоторые Тельцы смогут перейти на более желаемую должность на работе – но с тем лишь условием, что и здесь придется слишком много работать в довольно жестких условиях и брать на себя много ответственности. Вероятны знакомства с людьми, которые окажут весомое влияние на вашу жизнь.

Близнецы выйдут на сцену и заявят о себе

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Год Змеи для Близнецов – это год выхода в люди, внутреннего подъема, появления сил для реализации чего бы то ни было. Придется много сотрудничать, обзаводиться новыми знакомствами, налаживать отношения и заключать многочисленные договора. Для Большинства Близнецов год будет удачен и в личной жизни – если вы еще одиноки и находитесь в свободном плавании, очень вероятна встреча подходящего партнера. Для кого-то это будет мимолетное увлечение, курортный роман, который вы запомните надолго, а кто-то встретит свою вторую половинку. В фокусе внимания будет у Близнецов и сфера денег – можно ожидать серьезного притока финансов, которыми нужно очень грамотно распоряжаться.

Рак не будет поспевать за изменениями

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Большинство представителей знака Рак в 2025 году будут наблюдать, как плавно, почти незаметно меняется их жизнь. Прошлое уже не так интересно вам, а то, каким будет будущее, вы еще не можете представить. Но именно 2025 год приоткрывает дверку и показывает вам, насколько по-другому вы могли бы жить – и некоторым Ракам это очень понравится. Взрослым Ракам, ко всему прочему, придется заниматься своим здоровьем – причем пристально. Хорошим этот год могут считать те представители знака, которые давно планировали переезд, будь то другая страна, город или просто покупка своей квартиры.

Лев будет много учиться

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Лейтмотив 2025 года для Львов – получение знаний. Причем получать их в большинстве случаев придется через знакомство с разнообразными людьми, которые так или иначе будут передавать вам свои навыки и опыт. И здесь нужно быть особенно внимательными: вы можете очаровываться новыми знакомыми, считать их своими учителями, однако это «наставничество» может иметь двойное дно. В целом же грядущий год – это время обнуления многих жизненных процессов, поиск новых решений, новой карьеры, новых отношений. Однако стоит отметить, что 2025 год не будет особенно подходящим для романтических отношений – скорее он удачен для мимолетных романов и свиданий.

Дева внезапно разбогатеет

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Представители знака Дева в 2025 году будут иметь дело с достаточно большими деньгами. Но все не просто так: такое выигрышное положение придется непрестанно отстаивать и доказывать свою правоту. В вашем профессионализме могут начать сомневаться и пытаться «скинуть» вас с вашего места. Ситуации эти, конечно, неприятные, особенно учитывая тот факт, что решать подобные казусы придется, пытаясь найти некие компромиссы, местами даже наступая на свою гордость. Но вы будете понимать, что только так можно сохранить свои позиции и даже чуть продвинуться вперед к новым вершинам. Романтические же отношения и семейные вопросы временно отходят на второй план.

Весы застрянут в прошлом

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Прошлое уже надоело, хочется скорее шагнуть вперед – но для этого время еще не пришло. Примерно так можно описать состояние представителей знака Весы в 2025 наступающем году. Весы будут бороться в течение года с обстоятельствами, которые им не нравятся, которые уже давно исчерпали себя, но мертвой хваткой продолжают держать. Некоторые представители знака будут безуспешно бороться с положением на текущей работе, другие – решать вопросы в личной жизни, а кому-то захочется нового источника доходов. И, казалось бы, все уже понятно – как решить каждый вопрос, но обстоятельства не дают вам действовать так, как вы хотите. Наберитесь терпения и будьте последовательны.

Скорпион будет визуализировать свою будущую жизнь

Первая половина года для Скорпионов пройдет в фантазиях. Но фантазии эти не безосновательные – вырисовывается картина, как жить дальше, появляются заманчивые перспективы. Но все как будто пока что лишь висит в воздухе, а непосредственной реализации всего задуманного придется подождать. А ждать придется всего лишь до осени – уже тогда появляются первые возможности и шансы заявить о себе, о своих правах и целях. Для многих Скорпионов это будет год личного прорыва, и в первую очередь в профессиональной сфере. А вот тема личных отношений как будто встает на паузу – даже если вы сейчас в паре, лирические настроения будут вас посещать реже обычного, и партнеру на это не стоит обижаться.

Стрелец купит квартиру

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Для Стрельцов 2025 год благоприятен в вопросах приобретения недвижимости и любых переездов: кто-то купит дом, о котором давно мечтал, а кто-то впервые побывает за границей и перевернет свои представления об этом мире. Вообще мировоззрение в грядущем году заметно пошатнется, многие Стрельцы начнут рассуждать о привычных вещах совсем иначе, нежели в 2024 году. Кроме того, год Змеи для Стрельцов – трансформационный. Если вы всеми силами удерживаете в своей жизни что-то, чему давно пора уйти, то события сами сложатся так, чтобы перевернуть вашу реальность и выбить вас из зоны комфорта. Блестящим этот год окажется для построения карьеры и приобретения определенного статуса, а вот личная жизнь отойдет на второй план.

Козерог получит высокооплачиваемую должность

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В 2025 году представители знака Козерог покажут себе и окружающим, кем они стали. Вероятно обретение новой, более высокооплачиваемой должности, продвижение по карьерной лестнице, открытие новых горизонтов. По крайней мере, ваша трудовая рутина изменится в качественном плане. Это могут быть как новые обязанности, так и расширение сферы влияния. Придется в 2025 году заниматься и своим здоровьем: могут дать о себе знать те болячки, которые вы все откладывали в дальний ящик с мыслями «само пройдет». Грядущий год покажет вам, что такая позиция не совсем верная. Порадует в грядущем году Козерогов сфера финансов. Может возникнуть блестящая идея, как преумножить свой капитал, куда вложить деньги для более высокого дохода, а кто-то просто найдет выгодную подработку.

Водолей не сможет сидеть на месте

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Грядущий год Змеи для Водолеев окажется очень масштабным на всевозможные события, которые качественно изменят их жизнь. Прежде всего стоит отметить тему всевозможных перемещений. Это могут быть как путешествия, так и как минимум переезды из одной квартиры в другую. Так или иначе, Водолеям не будет сидеться на месте. Великолепный год окажется и для построения карьеры. В 2025 году большинство Водолеев познакомятся с удивительными людьми, которые выбиваются из их привычного окружения. Отчасти они смогут разнообразить вашу рутину своим необычным взглядом на мир. Семейная жизнь будет складываться в грядущем году спокойно, без кризисов. А вот свободные представители знака могут найти свою вторую половинку.

Рыбы найдут дело всей жизни

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Лейтмотив 2025 года для Рыб – дело всей их жизни. Вам предоставляется шанс обрести свою цель, поймать журавля в небе, качественно изменить свою жизнь. Однако не стоит полагаться на удачу – придется много работать. Вообще год требует от Рыб ответственного подхода ко всем делам, бережного отношения к своим близким, к своему здоровью. Даже новые знакомства лучше не начинать со слишком быстрого сближения, поскольку это чревато дальнейшими разочарованиями в собеседнике. Те Рыбы, у которых есть вторая половинка, могут испытать некоторое охлаждение к партнеру, отношения могут дать крен. Свободные же представители знака обретут надежного партнера.