Интуиция и игры подсознания: что принесет февральский ретроградный Меркурий всем знакам зодиака

В материале РИАМО — о том, как проживут попятное движение Меркурия представители зодиакальной дюжины.

Ретроградный Меркурий в Рыбах: когда будет

В астрологии термин «ретроградный Меркурий» обозначает период, когда планета Меркурий визуально кажется движущейся назад относительно Земли. Хотя физически планеты не меняют направление движения, оптический эффект создается из-за разницы скоростей вращения планет вокруг Солнца. Астрологи считают этот период временем повышенной путаницы, ошибок и сбоев в коммуникации, технике и транспорте.

Период ретроградного Меркурия в знаке Рыб начинается 26 февраля и продолжается до 20 марта. Пристегните ремни!

Особенности влияния знака Рыб

Знак зодиака Рыбы ассоциируется с интуицией, мечтательностью, эмоциональностью и мистическими переживаниями. Таким образом, в течение ретроградного Меркурия в Рыбах влияние может проявиться следующим образом:

Повышенная чувствительность: люди становятся более восприимчивыми к эмоциям окружающих и внутреннему состоянию.

Коммуникационные трудности: возможны недопонимания, неясности и проблемы с передачей информации.

Технические неполадки: оборудование и техника склонны ломаться чаще обычного.

Путешествия и транспорт: путешественники могут столкнуться с задержками рейсов, отмененными поездками и проблемами с транспортом.

Советы и рекомендации на время влияния ретроградного Меркурия

Чтобы прожить этот период спокойно и избежать негативных последствий, придерживайтесь следующих общих правил:

Проверяйте все дважды: убедитесь, что вся важная информация записана правильно и проверена повторно перед отправкой.

Общайтесь ясно: избегайте двусмысленных формулировок и старайтесь выражать мысли четко и понятно.

Отложите важные решения: если возможно, лучше подождать окончания ретроградного периода для принятия важных решений.

Заботьтесь о своем здоровье: эмоциональная нестабильность может привести к физическим недугам, поэтому важно поддерживать хорошее самочувствие.

Поддерживайте связь с близкими: общение с друзьями и семьей помогает снизить стресс и повысить настроение.

Следите за техникой: регулярно проверяйте состояние своего оборудования и техники, чтобы предотвратить возможные поломки.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен ставит свою жизнь паузу

Этот этап жизни требует от Овнов сделать паузу и перестать гнаться за быстрыми результатами. Под влиянием ретроградного Меркурия хорошо остановиться и задуматься над старыми планами — некоторые цели потеряли свою значимость, и держаться за них теперь кажется бессмысленным упорством. Внутренний голос подсказывает верное направление, стоит прислушиваться к нему и следовать интуитивному выбору.

Телец избирательно относится к общению

Тельцам нужно внимательно относиться к общению: возможно возникновение недопониманий между друзьями или коллегами, если ранее возникали недосказанности. Это отличное время для восстановления отношений и доверительных бесед. Полезно заниматься делами, которые дарят чувство комфорта и уверенности в завтрашнем дне.

Близнецы в информационном хаосе

Близнецам придется столкнуться с небольшим информационным хаосом. Планета Меркурий вносит легкую путаницу в дела и планы, поэтому полезно дважды проверять важные бумаги, договоренности. Следует избегать скоропалительных решений и заявлений — позвольте мыслям полноценно созреть. Однако именно сейчас можно вернуться к заброшенным проектам и завершить их — перед вами открываются новые перспективы.

Рак разрешает внутренние конфликты

Ретроградный Меркурий позволит Ракам заглянуть внутрь себя и осознать истинные потребности. Ваша эмоциональная жизнь становится насыщенной, можно смело открывать душу окружающим: таким образом можно решить внутренние конфликты и отпустить прошлые обиды. Этот период способствует развитию креативности, получению образования и личным внутренним прозрениям.

Лев учится быть спокойным

Время ретроградного Меркурия учит Львов сохранять спокойствие и терпимость. Могут возникать моменты сомнений в собственных силах или недооцененности со стороны окружающих. Вместо конфликта лучше сконцентрироваться на поддержании внутреннего баланса и гармонии. Рекомендуется провести переоценку жизненных принципов и подумать над финансовой дисциплиной.

Дева учится не контролировать все вокруг

Дев ждут испытания, проверяющие их способность адаптироваться и отпускать желание контролировать все вокруг. Некоторые события будут развиваться вне запланированного сценария, но это дает возможность посмотреть на ситуацию иначе. Общение снова вернется к нерешенным вопросам прошлого, давая возможность закрыть их окончательно. Меньше напряжения и больше спокойствия — именно такой подход облегчит прохождение периода ретроградного Меркурия.

Весы думают о своем здоровье

Весам предстоит заботливо относиться к собственному самочувствию и энергетическому ресурсу. Рабочие обязанности и повседневный быт требуют больших усилий, поэтому крайне важно давать себе отдых и восстанавливать силы. Анализ режима дня и отказ от вредных привычек принесут значительное улучшение самочувствия и качества жизни.

Скорпион вспоминает прошлые отношения

У Скорпионов пробуждается острая интуиция и появляется масса интересных идей. Вновь дают о себе знать чувства и отношения из прошлого, вызывая волну эмоций. Главное — сохранить трезвый взгляд и не накручивать себя излишними фантазиями. Искусство, легкий флирт и откровенность помогут пережить этот период комфортно.

Стрелец занят своей семьей

Стрельцам предстоит уделить особое внимание семье и домашнему уюту. Семейные проблемы или ситуации из детства вновь напомнят о себе, предоставляя шанс осмыслить их и прийти к согласию. Переезд или радикальные перемены нежелательны, лучше заняться упорядочиванием пространства дома.

Козерог смотрит на привычные вещи с новой стороны

Козероги почувствуют замедление в общении и своих действиях. Задержки в выполнении дел, путешествиях или обсуждениях могут происходить, но именно благодаря этому появится возможность увидеть вещи с другой стороны и обнаружить мелкие детали. Прекрасное время для изучения нового, возвращения к прошлым начинаниям и серьезных обсуждений.

Водолей учится видеть главное

Водолеев ждет осмотрительность в денежных вопросах и обещаниях. Возникают незапланированные расходы или необходимость пересмотра финансового планирования. Важнейший вопрос периода: «Что для меня реально ценно?» Необходимо расставить приоритеты и отказаться от ненужного груза обязательств и вещей.

Рыбы погружаются внутрь себя

Это особенное время для Рыб, когда внутренний голос ясно слышен. Они столкнутся с глубинными вопросами и сомнениями, но именно такие состояния приводят к качественным личностным трансформациям. Важно оставаться самим собой, заботиться о своем физическом здоровье, укреплять духовные границы и сосредотачиваться на собственной индивидуальности.