День города в Москве 7 и 8 сентября 2024: куда сходить и будет ли салют

В 2024 году День города в Москве будут отмечать два дня 7 и 8 сентября. Празднование пройдет в центре города и на площадках во всех округах столицы.

Какие мероприятия пройдут в День города 2024 в Москве

Фото - © Пресс-служба Департамента спорта города Москвы/Сайт мэра Москвы

В этом году Москва отмечает свой 877-й день рождения. Празднование состоится 7 и 8 сентября – традиционно праздник отмечается во вторые выходные сентября. День города станет частью завершающей программы масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Жители и гости столицы смогут посетить концерты, конкурсы, мастер-классы, спортивные активности, кинопоказы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва», в рамках которого благотворительные фонды познакомят гостей со своей работой, связанной с помощью детям, взрослым и окружающей природе.

Тверскую улицу в Москве украсили тематическими баннерами, а в районе бульваров устанавливаются цветочные арки и световые инсталляции. Также на фасаде Центрального телеграфа демонстрируются цветные видеоролики, посвященные Москве.

Праздничные площадки будут открыты для посетителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

В каких парках пройдет День города в Москве

Фото - © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы/Сайт мэра Москвы

Анонс празднования Дня города опубликован на mos.ru среди площадок заявлены:

ЦАО: Цветной бульвар и ландшафтный парк на Павелецкой площади;

ЗАО: Поклонная гора;

СЗАО: ландшафтный парк «Митино»;

СВАО: аллея Космонавтов и Бабушкинский парк;

ВАО: Измайловский парк;

ЮВАО: парк «Печатники»;

ЮАО: музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское»;

ЮЗАО: детский ландшафтный парк «Южное Бутово»;

ТиНАО: площадки в Троицке и поселении Московский;

Центральная площадь в Зеленограде;

площадки в районах Солнцево и Ново-Переделкино и другие.

Пройдут праздничные мероприятия и в крупных городских парках, таких как Сокольники и Парк Горького. Например, в Царицыно можно будет поиграть в мини-футбол и послушать джаз и симфонический оркестр. В парке Горького гостям предложат пройти квест «Места Москвы» и «Не Филькина грамота», квиз «Это моя Москва», поучаствовать в мастер-классах, на которых можно создать магниты, открытки и кастомизировать бутылки вина. Вход на все мероприятия свободный.

Площадки фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Фото - © Е. Самарина. Mos.ru

Много мероприятий пройдет в День города в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Так, в «Музеоне» можно посетить планетарную станцию, в Сколково посмотреть световое шоу, послушать концерты в Гостином дворе, парке «Зарядье», на Болотной площади и других локациях.

Пройдут пешеходные и велоэкскурсии. На Тверском бульваре можно будет поиграть в настольные игры и научиться танцевать, в Лужниках – вспомнить игры из детства, на Манежной площади – поучаствовать в кулинарных мастер-классах. В парке Горького можно примерить профессии в виртуальной реальности, в усадьбах Москвы в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для людей старшего поколения.

В Сколково оба дня будет проходить арт-выставка масштабных инсталляций о технологиях и инновациях. Экспонаты рассказывают о будущем и новой эпохе, которые позволят не только увидеть, но и прочувствовать все мечты о нашем «завтра». 7 сентября начнется фестиваль электронной музыки «Портал. Звук». Музыкальные треки, которые будут звучать на мероприятии, создадут ощущение ритма будущего. Пройдут тренировки на скалодроме, хоккейные мастер-классы и занятия по лыжному спорту и сноуборду.

Кроме того, на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» будут развернуты пункты приема гуманитарной помощи городской благотворительной акции «Москва помогает». На Болотной площади пройдут мастер-классы по созданию талисманов-оберегов, медалей и открыток для участников боевых действий. Кроме того, предприниматели направляют часть своей выручки от продажи товаров на маркете будущего «Сделано в Москве» в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!». В программе мероприятий есть еще встречи с бойцами «Диалог с героем», а семьи военнослужащих могут отправиться на познавательные экскурсии по столичным предприятиям.

На сайте фестиваля можно выбрать любые активности на любой вкус. Вход бесплатный, на некоторые мероприятия нужна регистрация.

День города 2024 на ВДНХ

Фото - © Пресс-служба ВДНХ/Сайт мэра Москвы

Праздничная программа запланирована и на ВДНХ . В павильонах и на площадях выставки пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия. Так, в павильоне «Гараж особого назначения ФСО России» 7 сентября в 15:00 состоится лекция «Автомобили специального назначения», в 12:00 в павильоне «Цветоводство» расскажут все о цветах, а в павильоне «Дом культуры» пройдет спектакль «Любовь и голуби».

Экскурсии 7 и 8 сентября запланированы в павильоне «Космонавтики и авиации», «Славянской письменности» и музее «Атом». Пройдет здесь чемпионат по игре го и турнир по кроссминтону.

День города 2024 в парке «Зарядье»

Фото - © Е. Самарина. Mos.ru

В «Зарядье» 7 сентября в 18:15 и 18:45 и 8 сентября в 16:00 и 18:55 пройдет показ фильма «Душа Москвы», автором которого стал победитель Международного конкурса коротких видеороликов о городах WOWMOSCOW Аудьярахма Такха из Индонезии.

В 17:00 в парке выступит Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

8 сентября в медиацентре парка представят тизер «Москва 2030. Культурный код», где посетителям предложат предлагают отправиться в увлекательное мультимедийное путешествие через порталы, которое перенесет их в город будущего. А в арт-пространстве «Паркинг Галерея» можно увидеть интерактивную инсталляцию «Создай Москву будущего».

День города 2024 на Поклонной горе и в музее Победы

Фото - © Сайт мэра Москвы

В музее Победы 7 сентября пройдет концерт студентов ГИТИСа, в 14:00 покажут спектакль «Квартира №44», в 15:00 состоится концерт студентов российской академии им.Гнесиных. В 17:00 пройдет квиз «Москва в деталях». На мероприятия необходима регистрация на сайте музея.

Посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе ждет специальная программа ко дню рождения столицы — спортивные состязания, настольные игры и многое другое. Традиционно, около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.

На Поклонной горе оба дня будут проходить концерты, на которых выступят молодые и популярные коллективы и исполнители. Программа подготовлена в локациях «Фронтовая агитбригада» и «Танцплощадка». В субботу в рамах программы «Парк Победы. Главный патриотический» заработает новая спортивная площадка — страйкбольный тир. Можно пострелять из винтовки Мосина и штурмового пистолета-пулемета Шпагина и получить штамп квеста в Красноармейскую книжку. Будет работать несколько интерактивных площадок, на которых можно получать штампы.

В воскресенье всех желающих пригласят на мастер-классы по вокалу и игре на ударной установке. Кроме того, на площадках «Игротека» можно будет сыграть в новую настольную тактическую игру. Подробная программа размещена на сайте комплекса.

День города 2024 в музеях Москвы

Фото - © Сайт мэра Москвы

Праздник отметят и в музеях столицы. Например, Исторический музей приглашает на экскурсию «Красная площадь в прицеле истории», на которой расскажут, как строили храм Василия Блаженного, ГУМ, Исторический музей и где находился Монетный двор. Билет стоит от 500 рублей.

Можно посетить квест «Наша древняя столица», на котором выполняя задания можно узнать интересные факты о Москве. За группу до 10 человек придется заплатить пять тысяч рублей.

В филиалах — Музее Отечественной войны 1812 года и палатах бояр Романовых — тоже пройдут тематические экскурсии. Например, в подземном археологическом музее покажут артефакты XII—XVI веков, связанные с историей района Зарядье и самих палат Романовых. Еще в палатах можно принять участие в викторине «Моя Москва» и проверить свое знание истории.

В Музее Пушкина представят новые экспонаты. Гостям представят более 100 экспонатов, в том числе отдельные предметы после реставрации. Часть из них была подарена посетителями музея. Среди подарков — образцы художественной мебели, редкие книги, архивные материалы и предметы декоративно-прикладного искусства. Вход по билетам музея.

Салют на День города 2024 в Москве

Фото - © Медиасток.рф

В Москве День города пройдет без салюта. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках пресс-брифинга ко Дню города 4 сентября.