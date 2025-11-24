Беспокойный и насыщенный месяц: гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2025

Общие тенденции декабря: активное начало и возможность стабилизовать дела

Начало месяца будет достаточно активным: люди спорят, торопятся, перестраивают свои планы. Это будет продолжаться вплоть до середины месяца, поскольку еще будут ощущаться тенденции ноября — продолжает действовать водный трин между Юпитером и Сатурном. Он поможет стабилизировать деловые связи, вернуть порядок в проекты, навести дисциплину. В это время полезно договариваться и решать долгосрочные вопросы.

Юпитер по-прежнему ретроградный: он поддерживает инициативных людей и обещает выгоду в партнерских проектах. В это время возможны различные выплаты, возврат долгов. Кому-то придется пересмотреть договоры в более удачную для себя сторону.

С 5 по 18 декабря Марс начинает серию напряженных аспектов к Сатурну, а затем к Нептуну. Это время столкновения энтузиазма с неопределенностью обстоятельств. Многие почувствуют, что дела тормозятся без видимой причины, будто что-то мешает, а что — пока не ясно. Появится ощущение, что чем активнее действуешь, тем больше сопротивление. Стоит избегать суеты и неоправданного риска: делайте лишь то, что можете контролировать, а то, что от вас не зависит, пусть просто останется в покое.

12 декабря Меркурий перейдет в Стрельца, и это добавит нам информационного шума: все куда-то едут, звонят, что-то подписывают, обсуждают — поток сообщений огромный. Важный совет: прежде чем давать слово или соглашаться на что-то, дайте себе хотя бы сутки на размышления. Иначе есть риск быть обманутым. Лишь с 15 числа станет больше конкретики и результативности: захочется меньше говорить и больше делать. Это хорошее время для организационной работы, финансового планирования, составления личных графиков, календарей.

Под конец года из-за напряженного аспекта между Венерой и Нептуном и Сатурном многие могут ощутить, что отношения в паре заметно ухудшились, а кто-то и вовсе будет подозревать партнера в неверности. В целом это достаточно страстное время, в которое можно наделать непоправимых ошибок. Лучше держите себя в руках и прежде чем что-то рушить, дайте себе пару дней на раздумья, пока эмоции не улягутся.

Гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2025 года

Овен получает выгодные предложения

Декабрь дарит Овнам море возможностей, но вместе с тем и заряд энергии для решительных действий. Не стоит откладывать дела на потом — сейчас у вас как никогда ярко будет проявлена целеустремленность, поэтому успех, считайте, у вас в кармане. Особенно много удачи вас ждет на работе и в карьерных делах: может поступить некое предложение, от которого будет грех отказываться. Только будьте внимательнее с коллегами: не стоит хвастаться, а то у вас могут появиться недоброжелатели.

Телец счастлив в любви

Тельцам повезет в личной жизни: отношения в паре будут очень гармоничными. Для укрепления любовной связи постарайтесь больше времени проводить вместе: можно сходить на ужин в ресторан или посетить выставку вдвоем. Одинокие Тельцы тоже времени терять не будут: вам предоставится возможность завоевать человека, который вам давно очень симпатичен. Если же такого человека нет, то можно обрести свою вторую половинку благодаря друзьям.

Близнецы нарасхват благодаря коммуникативным навыкам

Близнецы в декабре буквально нарасхват: телефон не замолкает, а в чате тысяча непрочитанных сообщений. Благодаря вашим коммуникативным навыкам, которые в первый месяц зимы переживут настоящий расцвет, перед вами откроются двери к новым интересным проектам, от которых не стоит отказываться — в дальнейшем они принесут вам ощутимую прибыль. Повезет и в любви: одинокие Близнецы могут встретить человека, с которым разговоры будут длиться до самого утра, а те, у кого есть пара, смогут разобраться со старыми конфликтами.

Рак выступает в роли гуру

Раки в декабре будут исполнять роль гуру: вам предстоит наблюдать за происходящим вокруг, ни во что не вовлекаясь — то ли друзья спорят и выясняют отношения, то ли на работе происходит хаос… Вам все это неинтересно, вы предпочитаете эмоционально отстраниться. Однако периодически к вам будут прибегать за советом, и вы в нем никому не откажете. Такой размеренной будет первая половина месяца, а вот вторая будет чрезмерно активная и раздражающая. Слишком много дел и хлопот.

Лев весь в делах

Лев в первую половину месяца рискует взвалить на себя слишком много дел, а все потому, что у вас все получается с первого раза и окружающие это видят. Особенно вы рискуете быть заваленным делами на работе: коллеги, не желая выполнять свою работу, могут вам льстить и подлизываться, чтобы вам стало неудобно и вы согласились им помочь. Ситуация изменится к 20-м числам месяца, когда звезды рекомендуют вам взять небольшую паузу: отвлекитесь от дел и посвятите время только себе.

Дева видит несовершенство мира

Первые десять дней месяца вас очень радуют своей размеренностью и тем, что дела выполняются в срок. Окружающие прислушиваются к вашим советам, и это повышает вашу самооценку. В середине месяца настанет больше суеты и сорванных планов: вы словно находитесь в буре, замечая все недочеты и несправедливости. Но не стоит слишком из-за этого переживать: вы прекрасно знаете, как все исправить. Вторую половину месяца лучше всего посвятить своему дому и семье — чтобы насладиться новогодними праздниками сполна.

Весы довольны происходящим вокруг

Весы в декабре будут в целом довольны происходящим: вокруг столько всего происходит, но настроение при этом очень хорошее, гармоничное, праздничное. Все основные дела лучше завершить в первую неделю месяца, поскольку вам будет сопутствовать удача во всем, за что бы вы ни взялись. В середине месяца вы можете заметить, что вокруг вас образовалось общество людей, которым нужна ваша поддержка и помощь. Будьте щедры к ним и не отказывайте во внимании. Остаток месяца посвятите близким.

Скорпион разрывается между делами

В начале месяца у Скорпионов может быть ощущение, что мир требует от них слишком многого: происходит и завал на работе, и с финансами какие-то нестыковки, и домочадцы хотят внимания. Придется как-то лавировать между всеми этими делами, сохраняя ровное настроение. Во вторую неделю декабря придется сильно потратиться, и вас это может разочаровать. Но ненадолго — уже к середине месяца можно ожидать денежных поступлений. Вся суета закончится ближе к третьей декаде: наконец наступит спокойствие и радостное настроение.

Стрелец безумно счастлив

Стрельцы в первую неделю декабря безумно счастливы: наконец получилось сделать что-то, что давно не получалось. Даже окружающие люди внезапно более сговорчивые, чем обычно, и соглашаются на ваши условия. Вторая неделя более напряженная: могут всплывать какие-то долги и люди из прошлого, которым от вас что-то надо. Лучше не спорить с обстоятельствами и делать все, что от вас требуют. Вторая половина месяца возвращает счастливое настроение. Все идет как по маслу.

Козерог весь в работе

Козерог в начале декабря даже и не задумывается о том, что год близится к концу и надо бы приготовить подарки для близких, подумать о том, где встретить Новый год и как провести праздничные дни, — он весь поглощен рабочими делами, отчетами и прочими обязательствами. Лишь последняя неделя декабря подарит вам ощущение праздника. Вы безумно довольны собой и тем, что вам все удалось завершить вовремя. Теперь можно подумать об отдыхе и себе любимом.

Водолей окружен слухами и сплетнями

В первые две недели декабря Водолей оказывается в странном положении: вокруг много слухов, сплетен, разгораются страсти — а кому верить и кого слушать, непонятно. Вы можете даже устать от такой перегружающей мозг информации. Постарайтесь фильтровать все, что долетает до вас, и не вовлекаться эмоционально — вас это по большей мере не касается напрямую. Вторая половина месяца более благоприятная: поступают какие-то внезапные деньги, люди кажутся понятнее, а настроение становится по-настоящему праздничным.

Рыбы в хорошем настроении

Рыбы в декабре находятся в центре внимания своих близких, и это не может не радовать. Самые напряженные дни месяца — с 10 по 15 число. В это время вы рискуете взвалить на себя слишком много всего, желая помочь окружающим. А они и рады отказаться от своей работы ради отдыха. Будет лучше, если вы займетесь исключительно своими делами: так у вас сохранится гармоничное настроение и время на своих близких. Вторая половина месяца очень благоприятная: вас поджидают сюрпризы и люди, которых вы давно не видели.