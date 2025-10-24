Бабушкостиль: что привлекает зумеров в традиционных «пенсионерских» видах досуга

Что такое «бабушкостиль»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В англоязычных соцсетях уже больше года все большую популярность набирает хэштег #Grandmacore, что можно примерно перевести как «бабушкостиль». Этот термин относится не столько к манере одеваться, сколько к увлечению молодого поколения (в возрасте от 15 до 27 лет) видами досуга, которые еще десять лет назад воспринимались исключительно как «пенсионерские».

В числе хобби девушек и молодых людей – шитье, вязание, вышивка, приготовление домашней выпечки и заготовок на зиму, умиротворяющий отдых в кресле с книгой, рисование и раскрашивание картин, выращивание овощей и комнатных растений. Если в начале двухтысячных обычным вечерним времяпрепровождением для студентов и молодых людей считалось посещение клубов и тусовок, то сейчас многие зумеры (поколение 1997-2012 годов рождения) с удовольствием проводят свободное время на кухне, в уютном кресле или в саду, занимаясь простыми бытовыми делами.

Медитативные занятия – тренд двадцатых годов XXI века

Фото - © Михаил Решетников / Фотобанк Лори

Соцсети (в частности, TikTok) буквально заполонили видео с молодыми людьми, которые демонстрируют сшитые или связанные собственноручно вещи, хвастаются свежеиспеченными шарлотками или свежесваренными супами. В тренде – спокойные медитативные занятия, которые приносят практическую пользу и результаты которых можно показать друзьям или подписчиками.

Тенденция к «бабушкостилю» отмечается и у представителей старшего поколения. Кумир миллионов футболист Дэвид Бэкхем, например, регулярно выкладывает в соцсетях видео о своей огородной рассаде и увлекается разведением домашней птицы. А секс-символ девяностых Памела Андерсон не скрывает, что разведение растений и кулинария приносят ей ни с чем не сравнимую радость жизни: в октябре 2025-го выходит ее книга «Я люблю тебя» о выпечке и садоводстве.

Мерил Стрип в качестве умиротворяющего хобби выбрала вязание, этим же занятием увлекается и Джулия Робертс, которая нередко появляется на съемочных площадках в шапках и шарфиках собственного изготовления. За спицами и крючком в перерывах между дублями был замечен даже один из самых ярких актеров Голливуда Райан Гослинг: он научился вязанию во время съемок одного из фильмов и так увлекся, что теперь считает это занятие одним из самых лучших видов отдыха.

Также у молодого поколения стал популярен «бабушкин» отдых в санаториях – без дискотек и тусовок, но с расслабляющими ваннами, массажем, гимнастикой, спа-процедурами, правильным питанием и здоровым режимом.

В чем привлекательность «бабушкиных» видов досуга

Фото - © Phovoir Images / Фотобанк Лори

Сами зумеры отмечают, что grandmacore делает их спокойнее и счастливее. Медитативные занятия позволяют отрешиться от информационного шума, упорядочить мысли и чувства, а также создать своими руками что-то эксклюзивное, необычное, красивое или просто вкусное.

«Лично я увлекаюсь заготовками на зиму. Это занятие возникло спонтанно, но принесло мне огромное удовольствие. По моему мнению, такие увлечения способствуют успокоению нервной системы и помогают вырабатывать дофамин, который особенно необходим многим представителям поколения Z, поскольку наше поколение стало более тревожным за счет очень активного образа жизни и вечной гонки. Мы ищем различные способы снизить уровень тревоги – и увлечения, связанные с работой руками, могут в этом помочь», – рассказывает представительница поколения зумеров Мария Галустова.

Девушка отмечает, что ей нравится изучать разнообразные рецепты, пробовать готовить и затем видеть результат своего труда: «Это помогает мне отвлечься от рутинных дел и работы. Кроме того, приятно иметь возможность наслаждаться домашней заготовленной едой и пить домашние напитки. Эти моменты возвращают меня в беззаботное детство, когда все казалось легче, чем сейчас».

Почему «бабушкостиль» стал таким популярным: мнение психолога

Фото - © Михаил Строгалев / Фотобанк Лори

«Новые поколения выросли в мире, где темп жизни стал сверхзвуковым. Поток информации, ожиданий и тревог о будущем сопровождает их с детства. В этом цифровом шуме любое замедление воспринимается как глоток воздуха. Вязание, вышивание, шитье, лепка из глины или ведение бумажного дневника – это не просто мода, а психологическая попытка восстановить утраченное чувство устойчивости и контроля», – комментирует современный тренд клинический психолог, создатель платформы психологической помощи «Dzeny» Валентина Липская.

Эксперт поясняет: когда человек создает что-то своими руками, активизируется зона мозга, которая отвечает за ощущение присутствия «здесь и сейчас». В отличие от скроллинга ленты, ручное творчество возвращает телесность, ритм дыхания и осязаемость результата.

«Стежок за стежком, петля за петлей – это не только о предмете, но и о внутреннем спокойствии. Нить, ткань, бумага становятся метафорой связи с реальностью, с прошлым поколением, с традицией. Там, где раньше была тревога и обрыв внимания, появляется ритуал и завершенность» Валентина Липская клинический психолог, создатель платформы психологической помощи «Dzeny»

В некотором роде вязание и вышивка становятся формой современной медитации.

Кроме того, в современном мире созданные вручную предметы или продукты приобретают особую ценность. Эти вещи, по мнению эксперта, символизируют подлинность, индивидуальность и человеческое тепло: «Молодые люди тянутся к тому, что невозможно оцифровать – к тихому удовольствию от процесса, а не результата».