11 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в мае 2026 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в мае 2026 года

1. «Хокум» (Hokum) – фильм об ужасах ирландской гостиницы

Главный герой этого ужастика (Адам Скотт) приезжает в Ирландию, чтобы развеять прах своих родителей. Он заселяется в гостиницу, где они когда-то жили, не подозревая, что в этом месте также обитает зловещая ведьма.

В российских кинотеатрах фильм Дэмиэна Маккарти, ранее снявшего неплохой хоррор «Астрал. Медиум», появится 7 мая.

2. «Грязные деньги» (In the Grey) – фильм Гая Ричи о двух крутых парнях

В очередном экшене Гая Ричи снова появятся два крутых героя – на этот раз в исполнении Джейка Джилленхола и Генри Кавилла. Они сыграют членов элитной команды, которым надо вернуть миллиард долларов, украденный нехорошим богачом по имени Салазар.

На большие экраны в России редкий голливудский гость выйдет 21 мая.

3. «Майкл» (Michael) – фильм о короле поп-музыки

Биографию Майкла Джексона, о которой мы писали в нашем прошлом гиде, все-таки выпустят в российских кинотеатрах официально.

Посмотреть картину режиссера Антуана Фукуа с племянником легендарного певца Джаафаром Джексоном в главной роли можно будет с 28 мая.

4. «Пропасть» – фильм о любовном треугольнике на грани смерти

В этом триллере молодожены (Марк Эйдельштейн и Тина Стойилкович) решают прыгнуть с парашютом, но вот незадача – самолет терпит крушение, а парашют повисает на дереве прямо над пропастью. Усугубляет ситуацию и тот факт, что инструктор (Степан Белозеров), повисший на стропах вместе со сладкой парочкой – бывший главной героини.

На большом экране адреналиновая лента появится 28 мая.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в мае 2026 года

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

5. «Дьявол носит Prada 2» (The Devil Wears Prada 2) – фильм о мире высокой моды

В сиквеле знаменитой драмы снова появятся звезды первой части – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. По сюжету, Миранда Пристли (Стрип) готовится уйти на пенсию и параллельно борется со своей бывшей подчиненной Эмили Чарльтон (Блант), которая стала ее главной конкуренткой на рынке модных журналов. В этой борьбе суровой бизнесвумен понадобится помощь Энди Сакс (Хэтэуэй).

В широкий мировой прокат фильм режиссера Дэвида Фрэнкела выходит 29-30 апреля.

6. «Мортал Комбат 2» (Mortal Kombat II) – фильм о героях легендарного файтинга

В продолжении боевика 2021 года, снятого по культовой видеоигре, герои участвуют в турнире по боевым искусствам, на кону которого – спасение Земли от злого императора Шао-Кана. На этот раз к персонажам из первой части присоединится обаятельный и нарциссичный Джонни Кейдж (Карл Урбан).

Широкая мировая премьера зубодробительной ленты состоится 7-8 мая.

7. «Пассажир» (Passenger) – фильм о дорожном демоне

В этом ужастике молодая пара, путешествующая на автомобиле, находит себе нежелательного попутчика – сверхъестественную сущность, известную как Пассажир. Теперь героям предстоит понять, как высадить кровожадную тварь из своей жизни, пока она не свела их в могилу.

В широкий мировой прокат фильм норвежского режиссера Андре Эвредала выходит 21-22 мая.

8. «Мандалорец и Грогу» (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) – фильм о героях из далекой-далекой галактики

Персонажи сериала «Мандалорец» – охотник за головами Джин Джарин и его ученик, малыш Грогу – возвращаются для нового приключения во вселенной «Звездных войн».

Широкая мировая премьера картины Джона Фавро состоится 20-22 мая.

Какие фильмы выйдут онлайн в мае 2026 года

9. «Каратель: Последнее убийство» (The Punisher: One Last Kill) – фильм о брутальном супергерое

Крутой герой Фрэнк Касл, также известный как Каратель (Джон Бернтал), возвращается в специальном эпизоде, где ему снова предстоит применить свои навыки в области насилия.

Онлайн-премьера картины, входящей в единую киновселенную Marvel, состоится 12 мая.

10. «Джек Райан: Призрачная война» (Jack Ryan: Ghost War) – фильм о новых приключениях агента ЦРУ

Персонаж писателя Тома Клэнси, оперативник ЦРУ Джек Райан (Джон Красински), и его коллеги снова оказываются лицом к лицу с опасным заговором.

В интернете шпионский экшен можно будет увидеть с 20 мая.

11. «Дамы вперед» (Ladies First) – фильм о шовинисте, попавшем в матриархат

В этой комедии мужчина-шовинист (Саша Барон Коэн) оказывается в альтернативной вселенной, где миром правят женщины. Одна из них (Розамунд Пайк) – полный аналог главного героя, только другого пола. В общении с ней он сможет сполна примерить на себя шкуру жертвы.

Онлайн-премьера картины состоится 22 мая.