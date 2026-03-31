15 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в апреле 2026 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в середине весны, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в апреле 2026

1. «Королек моей любви» – фильм-пародия на индийское кино

Российские комики Михаил Галустян и Демис Карибидис сыграли братьев в карикатурном «индийском фильме», действие которого разворачивается в городе Хурмада (где, разумеется, выращивают хурму). Один из братьев (Карибидис) – полицейский, а второй (Галустян) – бандит, но когда они узнают о своих родственных узах, то объединяются в борьбе с настоящими злодеями. Съемки красочной ленты проходили в реальной Индии.

В российских кинотеатрах фильм Марюса Вайсберга появится 1 апреля.

2. «Вот это драма!» (The Drama) – фильм о том, как опасно делиться секретами

Звездный дуэт Роберта Паттинсона и Зендаи сыграл влюбленную парочку, уже готовую связать себя священными узами брака. Однако прямо накануне счастливого события невеста выболтала жуткий секрет о своем прошлом, и все пошло наперекосяк.

На большие экраны в России редкий голливудский гость выйдет 9 апреля.

3. «Нормал» (Normal) — фильм о сонном городишке, который оказывается филиалом ада

Комический актер Боб Оденкирк продолжает сниматься в экшенах: на этот раз он сыграл шерифа маленького городка Нормал в штате Миннесота. Вроде бы работа не бей лежачего, но после ограбления местного банка герой вдруг выясняет, что в преступных схемах замешано чуть ли не все население.

Посмотреть новое творение сценариста «Джона Уика» и «Никто» Дерека Колстада в кинотеатрах можно будет с 16 апреля.

4. «Ангелы Ладоги» – фильм о спортсменах, прорывающих блокаду Ленинграда

В новом фильме режиссера «Брестской крепости» Александра Котта снова показан начальный период Великой Отечественной войны – но на этот раз на севере, в окрестностях Ленинграда. В ноябре 1941 года, когда вокруг города на Неве смыкается кольцо блокады, спортсмены-буеристы выходят на неокрепший лед Ладожского озера, чтобы применить свои навыки в борьбе с врагом. В главной роли – Тихон Жизневский.

На большом экране картина появится 23 апреля.

5. «Коммерсант» – фильм о бизнесмене в тюрьме

В экранизации автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» Александр Петров сыграл российского бизнесмена, которого отправили за решетку в «лихом» 1996 году. Теперь герою предстоит не сломаться и вернуться домой. Одну из центральных ролей в картине исполнил популярный рэпер Хаски.

Увидеть жесткое тюремное кино можно будет с 23 апреля.

6. «Литвяк» – фильм о героической советской летчице

Режиссер «28 панфиловцев» Андрей Шальопа выпускает свой новый фильм спустя девять лет – и он снова про Великую Отечественную войну. На этот раз в центре повествования – Герой Советского Союза Лидия Литвяк, самая результативная женщина в истории истребительной авиации.

В кинотеатрах картина появится 30 апреля.

7. «Полутон» (Undertone) – фильм о смертельных аудиозаписях

Этот хоррор, о котором мы писали в предыдущем гиде, все-таки решили выпустить в официальный российский прокат. Главная героиня ведет аудиоподкаст о сверхъестественном. Однажды она получает странные аудиозаписи, в процессе прослушивания которых ее жизнь превращается в ад.

На большие экраны жуткая картина, получившая высокие оценки критиков, выйдет 30 апреля.

8. «Семь верст до рассвета» – фильм о героическом крестьянине времен ВОВ

Еще одна военная лента расскажет о подвиге крестьянина Матвея Кузьмина (Федор Добронравов), в феврале 1942 года во многом повторившего то, что сделал более чем за 300 лет до него Иван Сусанин.

Премьера фильма на больших экранах запланирована на 30 апреля.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в апреле 2026

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже – самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

9. «Супер Марио: Галактическое кино» (The Super Mario Galaxy Movie) – фильм о новых приключениях братьев-водопроводчиков

Продолжение экранизации культовой видеоигры выходит спустя три года после первой части. На этот раз герои будут противостоять не только Боузеру, но и его сыну, а действие перенесется из Грибного королевства в космос.

Широкая мировая премьера картины состоится 1 апреля.

10. «Мумия» (Lee Cronin's The Mummy) – фильм о новом образе легендарного монстра

В новой версии ужастика со знакомым названием совершенно иная концепция: зрители увидят не ожившую египетскую мумию, а маленькую девочку, пропавшую на восемь лет, а затем вернувшуюся к родителям в слегка мумифицированном виде и с заметно изменившейся психикой.

В широкий прокат хоррор ирландского режиссера Ли Кронина выйдет 16-17 апреля.

11. «Мать Мария» (Mother Mary) – фильм о странных отношениях поп-звезды и костюмера

Поклонники Энн Хэтэуэй смогут увидеть любимую актрису в роли певицы со всемирной славой, которая обращается к бывшей лучшей подруге – знаменитому дизайнеру костюмов, чтобы та сделала для нее новое платье. Воссоединение давних партнеров становится испытанием для психики.

В американский прокат фильм режиссера Дэвида Лоури, своим трейлером напоминающий «Черного лебедя», выйдет 17 апреля.

12. «Майкл» (Michael) – фильм о короле поп-музыки

Очередная биография звезды мировой музыкальной сцены расскажет о жизни Майкла Джексона. В главной роли – племянник легендарного певца Джаафар Джексон, для которого эта роль станет кинодебютом.

Широкая мировая премьера масштабной ленты состоится 22-24 апреля.

Какие фильмы выйдут онлайн в апреле 2026

13. «Последствия» (Outcome) – фильм о звездном актере, попавшем в переплет

В новой комедийной драме режиссера Джоны Хилла (где он также сыграл одну из ролей) показан звездный голливудский актер Риф Хоук (Киану Ривз), взявший паузу в карьере, но внезапно выяснивший, что в интернете появилось порочащее его видео. Теперь любимчику миллионов нужно выяснить, кто из его недоброжелателей решил испортить ему жизнь.

В интернете картина, где также снялась Кэмерон Диас, появится 10 апреля.

14. «Шары вверх» (Balls Up) – фильм о двух американцах, угодивших в неприятности в Бразилии

В новой комедии оскароносного режиссера Питера Фаррелли два американских рекламщика (Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер) едут на чемпионат мира по футболу в Бразилии, чтобы раскручивать инновационный презерватив. Однако после того как они случайно мешают бразильской сборной одержать победу, вся страна хочет их убить.

Онлайн-премьера туповатой комедии состоится 15 апреля.

15. «Вершина» (Apex) – фильм об опасностях экстремального отдыха

В очередном триллере о маньяке из Австралии героиня Шарлиз Терон решает в одиночку сплавиться по горной реке в этой замечательной стране, но становится мишенью для охотника на людей (Тэрон Эджертон).

Фильм режиссера Бальтасара Кормакура выйдет в интернете 24 апреля.