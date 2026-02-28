14 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в марте 2026 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в первом месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в марте 2026

1. «Царевна-лягушка 2» — фильм о героях русских сказок

Продолжение популярной картины «Царевна-лягушка» выходит на экраны спустя всего лишь год после оригинала. Иван Царевич и Василиса Прекрасная снова попытаются обрести семейное счастье, преодолевая сопротивление очередной злой силы. В главных ролях — все те же Александр Метелкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый и другие актеры.

В российских кинотеатрах фильм появится 5 марта.

2. «Новая теща» — фильм с двумя Гариками Харламовыми

Производство сиквела комедии «Теща» заняло чуть более двух лет. В главной роли — снова Гарик Харламов, но теперь ролей у него две: к герою первой картины Виктору Суслову добавился его брат-близнец Тоха. Теща тоже новая — место Ларисы Гузеевой заняла Мария Аронова. Кроме того, к актерскому ансамблю присоединился Сергей Бурунов.

На большие экраны творение режиссера Аскара Узабаева выйдет 5 марта.

3. «Лекарь 2: Наследие Авиценны» (The Physician II) — фильм о средневековом враче в Лондоне

Премьера исторического фильма была запланирована на 26 февраля, но в итоге сдвинулась на две недели (новая дата — 12 марта). Подробнее об этой ленте мы писали в нашем предыдущем материале.

4. «Жемчуг» — фильм о поездке россиян в Индию

В этой комедийной семейной драме сыграли сразу две суперзвезды современного российского кино — Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. Они воплотили на экране семейную пару, решившую удочерить девочку из Ханты-Мансийска. Отношения с новой дочерью складываются непросто, и герои решают слетать в Индию, где та всегда мечтала побывать.

На большом экране этот необычный фильм появится 12 марта.

5. «Домовенок Кузя 2» — фильм о знаменитом сказочном персонаже

Новая картина о приключениях домовенка Кузи расскажет о противостоянии героев с Кощеем (Иван Охлобыстин).

Увидеть данное зрелище можно будет с 19 марта.

6. «На цепи» (Heel) — фильм о хулигане в плену у маньяков

Новый британский триллер рассказывает историю отмороженного хулигана Томми, на которого наконец-то нашлась управа в виде семейки маньяков, похитивших его и посадивших на цепь у себя дома. Взаимоотношениям этих колоритных персонажей и посвящена картина.

В кинотеатрах кино про психов появится 19 марта.

7. «Космическая собака Лида» — фильм о путешествии во времени и встрече с самим собой

Этот фантастический фильм обещает довольно оригинальную историю: с помощью волшебной собаки, вернувшейся из космоса, мальчик Игорь отправляется в будущее и встречает различных версий самого себя. Вместе они пытаются предотвратить трагическую гибель отца главного героя. В картине снялась целая россыпь звездных актеров: Сергей Безруков, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Александра Бортич и Евгений Стычкин.

Фильм режиссера Евгения Сангаджиева выйдет на большие экраны 26 марта.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в марте 2026

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже — самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

8. «Крик 7» (Scream 7) — фильм о легендарном убийце в маске

Очередное продолжение хоррор-классики Уэса Крейвена, которой в этом году исполняется уже 30 лет, снял сценарист оригинальной картины Кевин Уильямсон. На экране появятся как ветераны франшизы Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс, так и молодые актеры.

Широкая мировая премьера фильма состоялась 26–27 февраля.

9. «Невеста!» (The Bride!) — фильм о монстре Франкенштейна и его невесте

Классическая история «Невесты Франкенштейна» 1935 года получила современное воплощение в фильме режиссера и сценариста Мэгги Джилленхол. Легендарного монстра в этой хоррор-мелодраме сыграл Кристиан Бейл, а даму его сердца, возвращенную к жизни в результате научного эксперимента — Джесси Бакли.

В большинстве стран мира жутковатая история любви выйдет 4–5 марта.

10. «Полутон» (Undertone) — фильм о смертельных аудиозаписях

В новом хорроре, получившем высокие оценки критиков, главная героиня ведет аудиоподкаст о сверхъестественном. Однажды она получает странные аудиозаписи, в процессе прослушивания которых ее жизнь превращается в ад.

В прокат англоязычных стран лента выйдет 13 марта.

11. «Проект „Конец света“» (Project Hail Mary) — фильм о спасении человечества

В этой экранизации романа Энди Уира, автора «Марсианина», школьного учителя (Райан Гослинг) отправляют в одиночную миссию к Солнцу, чтоб предотвратить гибель светила. В своем путешествии герой встречает неожиданного помощника внеземного происхождения.

Широкая мировая премьера масштабной ленты состоится 19–20 марта.

12. «Я иду искать 2» (Ready or Not 2: Here I Come) — фильм о крутой героине против кучи маньяков

В первой части кровавого триллера главная героиня (Самара Уивинг) в одиночку справилась с семейкой своего новоиспеченного мужа, оказавшейся сборищем психов-убийц. Теперь женщине в компании младшей сестры предстоит схлестнуться в неравном противостоянии уже не с одной, а с четырьмя семьями богатых дегенератов.

В кинотеатрах США фильм появится 20 марта.

Какие фильмы выйдут онлайн в марте 2026

13. «Военная машина» (War Machine) — фильм о сражении спецназовцев с боевым роботом

В этом бездумном экшене со спецэффектами группа американских солдат столкнется со смертоносной машиной, прибывшей из другого мира.

В интернете грохочущий боевик появится 6 марта.

14. «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man) — фильм о новых приключениях знаменитого бандита

Главный герой сериала «Острые козырьки» Томми Шелби (Киллиан Мерфи) возвращается в полнометражном фильме, действие которого происходит много лет спустя, во времена Второй мировой войны. Теперь у безжалостного бандита есть сын (Барри Кеоган), который пошел по его стопам.

Онлайн-премьера исторического экшена состоится 20 марта.