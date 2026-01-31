17 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в феврале 2026 года
Фото - © кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце зимы, читайте в материале РИАМО.
Что посмотреть в кинотеатрах в феврале 2026
1. «Здесь был Юра» — фильм о взаимодействии с инвалидом
Константин Хабенский присоединился к сонму актеров, сыгравших человека с ментальными особенностями. Его персонаж по имени Юра вынужден на десять дней поселиться в одной квартире с тремя молодыми парнями, один из которых — его племянник. Разумеется, присматривать за инвалидом и жить с ним никому не хочется.
На больших экранах фильм появится 5 февраля.
2. «Равиоли Оли» — фильм о пельменях с Бузовой
Поклонники Ольги Бузовой смогут увидеть ее в романтической комедии, в которой ее героиня пытается наладить производство пельменей в русской глубинке. Компанию народной звезде составят известные актеры: Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Марина Федункив и Максим Лагашкин. Остается надеяться, что фильм не слеплен на скорую руку, а приготовлен на совесть.
В российских кинотеатрах этот образчик масскульта выйдет 5 февраля.
3. «Сказка о царе Салтане» — фильм на сюжет сказки Пушкина
Главный режиссер русского кино Сарик Андреасян экранизировал очередную сказку — на этот раз авторства Александра Сергеевича Пушкина. В роли царя Салтана — Павел Прилучный.
Увидеть высокобюджетное кино можно будет с 12 февраля.
4. «Уволить Жору» — фильм о добровольно-принудительном увольнении, которое пошло не так
Данила Козловский постепенно возвращается на экраны в России, откуда он пропал вскоре после начала СВО. Первой ласточкой стал мистический сериал «Бар „Один звонок“», а теперь актера можно будет увидеть и в кинотеатрах. В новой комедии Марюса Вайсберга он сыграл циничного кадровика, которому нужно заставить уволиться чудаковатого программиста Жору (Михаил Галустян). Хоть задача и кажется несложной, на деле все оборачивается серьезными проблемами.
На большом экране это легкомысленное кино появится 12 февраля.
5. «Король и Шут. Навсегда» — фильм-сказка о легендарной группе
Сериал 2023 года об одной из самых популярных групп в истории отечественной музыки получил продолжение в том же духе — это не столько реальная биография, сколько фэнтези по мотивам текстов песен. В этот раз в основу сюжета легла композиция «Некромант».
Увидеть новое творение режиссера Рустама Мосафира можно будет с 19 февраля.
6. «Красавица» — фильм о зоопарке в блокадном Ленинграде
Звезда «Слова пацана» Слава Копейкин сыграл контуженного солдата, которого отправили охранять ленинградский зоопарк. Герой рвется воевать и не понимает, зачем занимается таким никчемным делом, но постепенно проникается чувствами к своим подопечным, в том числе к бегемотихе по кличке Красавица. В картине также снялись Юлия Пересильд, Стася Милославская и Виктор Сухоруков.
В кинотеатрах лента режиссера Антона Богданова выйдет 19 февраля.
7. «Кто-то должен умереть» — фильм о смертельной ревности
В новом психологическом триллере героиня Юлии Снигирь решает отравить мужа (Павел Деревянко) и его любовницу (Аглая Тарасова), приехавшую к ним в гости со своим супругом. Правда, кто-то выпивших яд изменщиков может спастись: героиня объявляет, что у нее есть противоядие, которое достанется тому, кто сможет доказать искренность своих чувств.
Фильм талантливого режиссера Евгения Григорьева появится на больших экранах 19 февраля.
8. «Лекарь 2: Наследие Авиценны» (The Physician II) — фильм о средневековом враче в Лондоне
Многие этого не знают, но на 116 месте в рейтинге лучших фильмов российского «Кинопоиска» находится немецкая лента 2013 года «Лекарь: Ученик Авиценны», рассказывающая о талантливом английском мальчике, обучившемся искусству врачевания у легендарного араба. И вот спустя 13 лет на экраны выходит продолжение, в котором главный герой возвращается на родину, в Лондон, и впутывается в дворцовые интриги. Убедительности этому действу должны придать две звезды «Игры престолов» — Лиам Каннингэм и Эйдан Гиллен.
Увидеть историческую картину в кинотеатрах России можно будет с 26 февраля.
9. «Малыш» — фильм о рэпере из Донецка, который отправился воевать в Мариуполь
В очередном фильме на главную российскую тему последних лет рассказывается история аполитичного донецкого паренька (Глеб Калюжный), который решил отправиться добровольцем в охваченный войной Мариуполь, где находится его мама.
Широкая премьера ленты в большой России состоится 26 февраля.
10. «Кутюр» (Coutures) — фильм о любви в Париже
Поклонники Анджелины Джоли получат возможность лицезреть звезду в роли американской женщины-режиссера, поехавшей на съемки в Париж и, как водится, закрутившей там роман с французом.
В кинотеатрах фильм женщины-режиссера Алис Винокур (с Владимиром Винокуром никак не связанной) появится 26 февраля.
11. «Человек, который смеется» — фильм о бесконтрольном смехе
Евгений Цыганов сыграл актера боевиков, который после несчастного случая начал неконтролируемо смеяться. Это очень вредно для работы, ведь герой снимается в роли хладнокровного киллера на деньги сурового бизнесмена из 90-х (Сергей Гармаш).
Увидеть звезду российского кино в нехарактерном и даже самоироничном амплуа можно будет с 26 февраля.
12. «Цинга» — фильм о попытке крестить оленеводов
Никита Ефремов сыграл православного послушника, отправившегося вместе со старшим коллегой, отцом Федором, в глухую тундру, чтобы обратить к Богу представителей малочисленных коренных народов Крайнего Севера. Однако контакт с иной культурой оборачивается опасностью и грехом.
На большие экраны заполярный триллер выйдет 26 февраля.
Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в феврале 2026
В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже — самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.
13. «На помощь!» (Send Help) — фильм о выживании на необитаемом острове
Классик хоррора Сэм Рейми возвращается с новым проектом, в котором Рэйчел Макадамс и Дилан О’Брайен сыграли единственных выживших после авиакатастрофы. Парочка оказывается на необитаемом острове, и вдруг оказывается, что скромная сотрудница фирмы, терпевшая бесконечные унижения от босса — гений выживания. Поможет ли она выжить своему начальнику, который ее столько гнобил?
Широкая мировая премьера фильма состоялась 28–29 января.
14. «Грозовой перевал» (Wuthering Heights) — фильм по знаменитому роману
В очередной киноверсии викторианского романа о разрушительной любви сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. В режиссерском кресле — многообещающая британка Эмералд Феннелл, судя по трейлеру, снявшая нечто вроде гротескного музыкального клипа.
В прокат большинства стран лента выйдет 12 февраля.
15. «Ограбление в Лос-Анджелесе» (Crime 101) — фильм о схватке воров с полицейским
В кино на старую-добрую тему воровства ценных предметов из защищенных мест подобрался на редкость внушительный актерский состав. Крис Хемсворт сыграл вора, замышляющего свое последнее дело; Холли Берри — женщину, которую он берет в сообщники; Марк Руффало — полицейского, пытающегося их поймать.
Широкая мировая премьера криминальной драмы состоится 12–13 февраля.
Какие фильмы выйдут онлайн в феврале 2026
16. «Блеф» (The Bluff) — фильм о пиратах Карибского моря
Те, кто соскучился по пиратскому кино, получат возможность вернуться в мир тропических приключений. В новом экшене бывшая пиратка (Приянка Чопра Джонас) вынуждена столкнуться со своим прошлым, когда жестокий капитан (Карл Урбан) с целой командой головорезов атакуют ее дом. Однако героиня тоже не позабыла навыки безжалостной убийцы.
В интернете лента появится 25 февраля.
17. «В мгновение ока» (In the Blink of an Eye) — фильм об историях из разных времен
Фото - © кадр из фильма «В мгновение ока»
Режиссер Эндрю Стэнтон, известный по мультфильмам «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо», а также фантастическому фильму «Джон Картер», снял очередное фантастическое кино. Известно, что зритель увидит три отдельных сюжета, разделенных тысячами лет, но тем не менее связанных друг с другом и раскрывающих историю мироздания. Сценарист картины Колби Дэй вдохновлялся «Космической Одиссеей» Стэнли Кубрика, «Интерстелларом» Критофера Нолана и «Магнолией» Пола Томаса Андерсона.
Онлайн-премьера загадочной картины состоится 26 февраля.