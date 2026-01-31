17 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в феврале 2026 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце зимы, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в феврале 2026

1. «Здесь был Юра» — фильм о взаимодействии с инвалидом

Константин Хабенский присоединился к сонму актеров, сыгравших человека с ментальными особенностями. Его персонаж по имени Юра вынужден на десять дней поселиться в одной квартире с тремя молодыми парнями, один из которых — его племянник. Разумеется, присматривать за инвалидом и жить с ним никому не хочется.

На больших экранах фильм появится 5 февраля.

2. «Равиоли Оли» — фильм о пельменях с Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой смогут увидеть ее в романтической комедии, в которой ее героиня пытается наладить производство пельменей в русской глубинке. Компанию народной звезде составят известные актеры: Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Марина Федункив и Максим Лагашкин. Остается надеяться, что фильм не слеплен на скорую руку, а приготовлен на совесть.

В российских кинотеатрах этот образчик масскульта выйдет 5 февраля.

3. «Сказка о царе Салтане» — фильм на сюжет сказки Пушкина

Главный режиссер русского кино Сарик Андреасян экранизировал очередную сказку — на этот раз авторства Александра Сергеевича Пушкина. В роли царя Салтана — Павел Прилучный.

Увидеть высокобюджетное кино можно будет с 12 февраля.

4. «Уволить Жору» — фильм о добровольно-принудительном увольнении, которое пошло не так

Данила Козловский постепенно возвращается на экраны в России, откуда он пропал вскоре после начала СВО. Первой ласточкой стал мистический сериал «Бар „Один звонок“», а теперь актера можно будет увидеть и в кинотеатрах. В новой комедии Марюса Вайсберга он сыграл циничного кадровика, которому нужно заставить уволиться чудаковатого программиста Жору (Михаил Галустян). Хоть задача и кажется несложной, на деле все оборачивается серьезными проблемами.

На большом экране это легкомысленное кино появится 12 февраля.

5. «Король и Шут. Навсегда» — фильм-сказка о легендарной группе

Сериал 2023 года об одной из самых популярных групп в истории отечественной музыки получил продолжение в том же духе — это не столько реальная биография, сколько фэнтези по мотивам текстов песен. В этот раз в основу сюжета легла композиция «Некромант».

Увидеть новое творение режиссера Рустама Мосафира можно будет с 19 февраля.

6. «Красавица» — фильм о зоопарке в блокадном Ленинграде

Звезда «Слова пацана» Слава Копейкин сыграл контуженного солдата, которого отправили охранять ленинградский зоопарк. Герой рвется воевать и не понимает, зачем занимается таким никчемным делом, но постепенно проникается чувствами к своим подопечным, в том числе к бегемотихе по кличке Красавица. В картине также снялись Юлия Пересильд, Стася Милославская и Виктор Сухоруков.

В кинотеатрах лента режиссера Антона Богданова выйдет 19 февраля.

7. «Кто-то должен умереть» — фильм о смертельной ревности

В новом психологическом триллере героиня Юлии Снигирь решает отравить мужа (Павел Деревянко) и его любовницу (Аглая Тарасова), приехавшую к ним в гости со своим супругом. Правда, кто-то выпивших яд изменщиков может спастись: героиня объявляет, что у нее есть противоядие, которое достанется тому, кто сможет доказать искренность своих чувств.

Фильм талантливого режиссера Евгения Григорьева появится на больших экранах 19 февраля.

8. «Лекарь 2: Наследие Авиценны» (The Physician II) — фильм о средневековом враче в Лондоне

Многие этого не знают, но на 116 месте в рейтинге лучших фильмов российского «Кинопоиска» находится немецкая лента 2013 года «Лекарь: Ученик Авиценны», рассказывающая о талантливом английском мальчике, обучившемся искусству врачевания у легендарного араба. И вот спустя 13 лет на экраны выходит продолжение, в котором главный герой возвращается на родину, в Лондон, и впутывается в дворцовые интриги. Убедительности этому действу должны придать две звезды «Игры престолов» — Лиам Каннингэм и Эйдан Гиллен.

Увидеть историческую картину в кинотеатрах России можно будет с 26 февраля.

9. «Малыш» — фильм о рэпере из Донецка, который отправился воевать в Мариуполь

В очередном фильме на главную российскую тему последних лет рассказывается история аполитичного донецкого паренька (Глеб Калюжный), который решил отправиться добровольцем в охваченный войной Мариуполь, где находится его мама.

Широкая премьера ленты в большой России состоится 26 февраля.

10. «Кутюр» (Coutures) — фильм о любви в Париже

Поклонники Анджелины Джоли получат возможность лицезреть звезду в роли американской женщины-режиссера, поехавшей на съемки в Париж и, как водится, закрутившей там роман с французом.

В кинотеатрах фильм женщины-режиссера Алис Винокур (с Владимиром Винокуром никак не связанной) появится 26 февраля.

11. «Человек, который смеется» — фильм о бесконтрольном смехе

Евгений Цыганов сыграл актера боевиков, который после несчастного случая начал неконтролируемо смеяться. Это очень вредно для работы, ведь герой снимается в роли хладнокровного киллера на деньги сурового бизнесмена из 90-х (Сергей Гармаш).

Увидеть звезду российского кино в нехарактерном и даже самоироничном амплуа можно будет с 26 февраля.

12. «Цинга» — фильм о попытке крестить оленеводов

Никита Ефремов сыграл православного послушника, отправившегося вместе со старшим коллегой, отцом Федором, в глухую тундру, чтобы обратить к Богу представителей малочисленных коренных народов Крайнего Севера. Однако контакт с иной культурой оборачивается опасностью и грехом.

На большие экраны заполярный триллер выйдет 26 февраля.

Какие фильмы выйдут в российских кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания» в феврале 2026

В последние годы громкие голливудские новинки не показывают в России официально, но многие кинотеатры демонстрируют их в формате так называемого «предсеансового обслуживания». Ниже — самые интересные картины, которые, вероятно, можно будет посмотреть в указанном формате.

13. «На помощь!» (Send Help) — фильм о выживании на необитаемом острове

Классик хоррора Сэм Рейми возвращается с новым проектом, в котором Рэйчел Макадамс и Дилан О’Брайен сыграли единственных выживших после авиакатастрофы. Парочка оказывается на необитаемом острове, и вдруг оказывается, что скромная сотрудница фирмы, терпевшая бесконечные унижения от босса — гений выживания. Поможет ли она выжить своему начальнику, который ее столько гнобил?

Широкая мировая премьера фильма состоялась 28–29 января.

14. «Грозовой перевал» (Wuthering Heights) — фильм по знаменитому роману

В очередной киноверсии викторианского романа о разрушительной любви сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. В режиссерском кресле — многообещающая британка Эмералд Феннелл, судя по трейлеру, снявшая нечто вроде гротескного музыкального клипа.

В прокат большинства стран лента выйдет 12 февраля.

15. «Ограбление в Лос-Анджелесе» (Crime 101) — фильм о схватке воров с полицейским

В кино на старую-добрую тему воровства ценных предметов из защищенных мест подобрался на редкость внушительный актерский состав. Крис Хемсворт сыграл вора, замышляющего свое последнее дело; Холли Берри — женщину, которую он берет в сообщники; Марк Руффало — полицейского, пытающегося их поймать.

Широкая мировая премьера криминальной драмы состоится 12–13 февраля.

Какие фильмы выйдут онлайн в феврале 2026

16. «Блеф» (The Bluff) — фильм о пиратах Карибского моря

Те, кто соскучился по пиратскому кино, получат возможность вернуться в мир тропических приключений. В новом экшене бывшая пиратка (Приянка Чопра Джонас) вынуждена столкнуться со своим прошлым, когда жестокий капитан (Карл Урбан) с целой командой головорезов атакуют ее дом. Однако героиня тоже не позабыла навыки безжалостной убийцы.

В интернете лента появится 25 февраля.

17. «В мгновение ока» (In the Blink of an Eye) — фильм об историях из разных времен

Фото - © кадр из фильма «В мгновение ока»

Режиссер Эндрю Стэнтон, известный по мультфильмам «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо», а также фантастическому фильму «Джон Картер», снял очередное фантастическое кино. Известно, что зритель увидит три отдельных сюжета, разделенных тысячами лет, но тем не менее связанных друг с другом и раскрывающих историю мироздания. Сценарист картины Колби Дэй вдохновлялся «Космической Одиссеей» Стэнли Кубрика, «Интерстелларом» Критофера Нолана и «Магнолией» Пола Томаса Андерсона.

Онлайн-премьера загадочной картины состоится 26 февраля.