Церемония прощания с режиссером Александром Миттой
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Родные, близкие, коллеги по кинематографу и поклонники творчества известного режиссера собрались на церемонию прощания.
Митта скончался 14 июля из-за рака почки. В последнее время он был на паллиативном лечении в хосписе.
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он отучился на режиссерском факультете во Всесоюзном государственном институте кинематографии.
Снял большое количество работ. Наиболее популярные из них — «Граница. Таежный роман», «Сказка странствий» и «Москва, любовь моя». Получал премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал» и «За лучшую режиссуру».
Фото - © Татьяна Тарасова прибыла на прощание с Миттой в инвалидном кресле/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Поклонники у Дома литераторов в Москве на церемонии прощания с Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Актер Михаил Горевой посетил церемонию прощания с Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Актер, режиссер, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о дружбе и работе с Миттой и Никулиным/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО
Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО