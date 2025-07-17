Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото
Сергей Дружинин, РИАМО

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Родные, близкие, коллеги по кинематографу и поклонники творчества известного режиссера собрались на церемонию прощания.

Митта скончался 14 июля из-за рака почки. В последнее время он был на паллиативном лечении в хосписе.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Он отучился на режиссерском факультете во Всесоюзном государственном институте кинематографии.

Снял большое количество работ. Наиболее популярные из них — «Граница. Таежный роман», «Сказка странствий» и «Москва, любовь моя». Получал премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал» и «За лучшую режиссуру».

Татьяна Тарасова прибыла на прощание с Миттой в инвалидном кресле

Фото - © Татьяна Тарасова прибыла на прощание с Миттой в инвалидном кресле/Сергей Дружинин, РИАМО

Поклонники у Дома литераторов в Москве на церемонии прощания с Александром Миттой

Фото - © Поклонники у Дома литераторов в Москве на церемонии прощания с Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО

Актер Михаил Горевой посетил церемонию прощания с Александром Миттой

Фото - © Актер Михаил Горевой посетил церемонию прощания с Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО

Актер, режиссер, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о дружбе и работе с Миттой и Никулиным

Фото - © Актер, режиссер, народный артист России Евгений Герасимов рассказал о дружбе и работе с Миттой и Никулиным/Сергей Дружинин, РИАМО

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО

Церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Фото - © Церемония прощания с режиссером Александром Миттой/Сергей Дружинин, РИАМО