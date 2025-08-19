Запреты, штрафы и новые госпошлины: что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2025 года

В материале РИАМО читайте о запрете на рекламу в запрещенных соцсетях, о новых правилах для водителей, запрете на коммерческую деятельность в СНТ и новых госпошлинах.

Запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в стране нежелательными. С 1 сентября 2025 года будет нельзя размещать рекламу на всех заблокированных в РФ ресурсах, таких как Instagram* и Facebook*.

При этом, по словам юристов, удалять старую рекламу необязательно, а вот за ее актуализацию и попытку продвижения могут оштрафовать. За рекламу на запрещенных ресурсах будут штрафовать как рекламодателей, так и пользователей, от имени которых размещена реклама.

Так, физическим лицам грозят штрафы в размере до 2,5 тысяч рублей, предпринимателям и должностным лицам — до 20 тысяч рублей, компаниям — до 500 тысяч рублей. Важно помнить, что нарушением считается каждый рекламный пост, а не страница в целом.

Решение о штрафах будут принимать контролирующие органы на основе определения рекламы, данное в законе: «Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке».

Рекламировать свои услуги блогер и компания на своей странице смогут, а вот платить за свой пост у других пользователей уже запрещено.

Запрет на поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

С 1 сентября в силу вступит закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания. Законом предусмотрены следующие штрафы:

Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN — от трех до пяти тысяч рублей.

Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам — от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.

Распространение такой рекламы — до 500 тысяч рублей.

Подробнее о законе мы писали ранее.

Штрафы за передачу телефонного номера и отказ взаимодействовать с силовыми органами

Этим же законом предусмотрены штрафы за нарушение предписаний, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, за передачу своих данных для входа другим лицам. Размеры штрафов следующие:

За нарушение предписаний Роскомнадзора для владельцев VPN-устройств для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, юрлиц — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона рублей.

За передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.

За нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.

За неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных для физлиц — от 50 до 70 тысяч рублей, для ИП — от 70 до 100 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.

За незаконную передачу абонентского номера для физлиц — от 30 до 50 тысяч рублей; юрлиц, предоставивших номера без договора, — от 100 до 200 тысяч, ИП — от 50 до 100 тысяч.

За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона для гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, юридических — от 200 до 500 тысяч.

Запрет на коммерческую деятельность в СНТ

С 1 сентября вступит в силу закон № 353-ФЗ от 31 июля 2025 г. «О внесении изменений в Федеральный закон „О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При этом в Госдуме отметили, что принятые поправки носят разъяснительный характер и не добавляют новых ограничений — предпринимательская деятельность на участках СНТ запрещена с 1 января 2019 года.

Внесенные уточнения вводят запрет на организацию хостелов, магазинов, автосервисов и производственных помещений, недопустимость использования участков для складской деятельности, ограничение коммерческих питомников и иных предпринимательских инициатив на территории СНТ. Нельзя организовывать производство или предоставлять услуги, например, открывать столярные мастерские, швейные ателье, парикмахерские и салоны красоты. Нельзя организовывать промышленные пасеки, птичники или питомники, использовать участки как склады.

По-прежнему можно заниматься огородничеством и садоводством для личных нужд, но исключены любые формы извлечения прибыли. В пояснительной записке отмечается, что изменения призваны унифицировать правовое регулирование в этой сфере и привести его в соответствие с земельным законодательством. Можно строить дома с учетом градостроительных норм, бани и беседки, можно выращивать овощи и фрукты, можно даже продавать излишки урожая, но делать это только на рынке или ярмарке и не использовать труд наемных работников. Можно заводить домашних животных, включая кур, уток, коз и кроликов, разводить пчел, но с учетом устава СНТ.

КоАП предусматривает штрафы за использование земельных участков не по целевому назначению.

Новые критерии изъятия бесхозных земельных участков

С 1 сентября вводятся новые критерии изъятия земельных участков. На участке под строительство дом должен быть построен в течение пяти лет, под индивидуальное жилищное строительство — за семь лет. Основание для изъятия могут стать также захламление свыше 50% участка отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года с момента выявления, ненадлежащее содержание построек и отсутствие в них окон. Еще основанием может стать зарастание земли сорняками: если за год свыше половины земли занято сорняками высотой более 1 метра.

Перед изъятием собственнику дадут возможность устранить проблему или продлить срок устранения через суд.

Новое требование к продаже смартфонов и других гаджетов

Федеральным законом № 194-ФЗ от 07.07.2025 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О защите прав потребителей““ вводятся новые требования для продажи гаджетов. Так, при продаже устройств с предустановленными программами должна быть гарантирована возможность установки и оплаты приложений через магазин RuStore. Также потребители должны без ограничений пользоваться предустановленным ПО и софтом из данного магазина.

Поправка принята из-за того, что некоторые производители, такие как Apple, запрещают загрузку на их устройства сторонних магазинов приложений. Теперь несоответствие требованиям предустановки будет считаться недостатком и основанием для претензий покупателей. Штраф за продажу электроники с нарушением правил о предустановке составляет:

для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для компаний — от 50 до 200 тысяч рублей.

Новые правила для водителей

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила медосвидетельствования водителей.

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения будет включать несколько этапов:

осмотр специалистом;

проверка выдыхаемого воздуха для выявления наличия алкоголя;

предварительное и подтверждающее исследования на наличие психоактивных веществ в организме.

Кроме того, в проекте обновлен перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, в отношении которых проводятся химико-токсикологические исследования. Например, в список веществ, наличие которых будут проверять, включат мефедрон.

Неизменным остается то, что водитель признается нетрезвым, если алкотестер покажет 0,16 мг на литр этанола в выдохе. В таком случае инспектор может направить автомобилиста на медосвидетельствование. Штраф за отказ от медосвидетельствования по-прежнему будет составлять 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Подробности можно найти в нашем материале.

В первый день осени начнут действовать обновленные медицинские противопоказания для водителей. Согласно опубликованному списку, людям с расстройствами психологического развития нельзя будет садиться за руль. В перечень таких состояний теперь входят аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Также категории ограничений, которые ранее подразделялись на четыре основные группы, включающие нарушения психического здоровья, зависимости от психоактивных веществ, проблемы неврологического характера и заболевания глаз, претерпели некоторые терминологические изменения. В частности, в разделе о патологиях зрения специалисты заменили специализированный термин «ахроматопсия» на более доступное для понимания выражение «аномалия цветового восприятия».

Увеличение госпошлин

Согласно Федеральному закону № 271-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», повышаются госпошлины за выдачу водительских прав, пластикового СТС, выдачу госномера и прочие услуги. Так, за водительские права придется отдать четыре тысячи рублей, вместо двух, за права нового поколения — шесть тысяч вместо трех. Выдача пластикового СТС обойдется в 4,5 тысячи рублей, а госномера на автомобиль — в три тысячи рублей. Выдача свидетельства о допуске к перевозке будет стоить 2250 рублей, транзитного номера — 2,4 тысячи.

За внесение в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты с 1 сентября надо будет отдать 500 рублей.

Этим же законом устанавливаются госпошлины за продление разрешения на работу иностранца или лица без гражданства, выдачу или оформление патента. Стоить это будет 4,2 тысячи рублей. Платеж за внесение изменений в разрешение на привлечение и использование заграничного персонала, выдачу дубликата такого разрешения составит 2,1 тысячи рублей. Регистрация иностранца или лица без гражданства по месту жительства будет стоить одну тысячу рублей вместо 420 рублей.

Другие новинки законодательства с 1 сентября

С 1 сентября в школах будут установлены единое расписание и новые нормы учебной нагрузки и количества контрольных работ. Новое планирование позволит синхронизировать занятия со сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Подробнее читайте в нашем материале.

Оформлять билеты и проходить на посадку в поезда РЖД можно будет с помощью биометрических данных. Для пассажиров это означает ускорение процедуры посадки и сокращение очередей. Традиционные способы оформления билетов сохранятся.

Отели и гостиницы смогут работать только после аккредитации, что повысит комфорт путешественников и конкурентоспособность среди гостиниц.

