Изменения в школах с 1 сентября 2025 года: единое расписание и оценки за поведение

В материале РИАМО читайте о том, какие изменения ждут школьников в новом учебном году, что значит единое расписание уроков по всей стране, как будут изучать историю и сколько контрольных можно будет проводить.

Приказ Минпросвещения №704 вступит в силу с 1 сентября 2025 года и предусматривает довольно широкий пакет изменений для школьников и учителей. Так, в приказе четко разработаны нормы контрольных работ и учебной нагрузки, распределены часы по истории и обществознанию в зависимости от класса, введено единое расписание уроков, внесены изменения в федеральные рабочие программы для более успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Продолжительность учебного года

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Продолжительность учебного года в школах России теперь составляет ровно 34 недели. Минимальный объем часов увеличен с 2170 до 2312 за 2 года обучения, максимальный — до 2516 часов. Учебный график и режим работы теперь школы могут устанавливать самостоятельно, что позволит им более гибко подходить к организации учебного процесса.

Продолжительность каникул

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Каникулы по приказу должны длиться не менее семи дней, а летние — не менее восьми недель. В случае чрезвычайных ситуаций возможен перенос учебного процесса на лето. Рекомендовано проводить учебные периоды по 5-6 недель с недельными каникулами. Общая минимальная продолжительность каникул должна быть не менее 126 дней для 10 классов и 42 дня для 11 классов. Кроме того, рекомендуется один час в неделю посвящать занятию «Россия – мои горизонты», до четырех часов в неделю давать школьникам возможность выбирать занятия по интересам, один час – на организационную деятельность и еще один – на профориентацию. Форму занятий школы могут выбирать сами.

Единое расписание уроков

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Единое расписание не означает, что во всех школах будут учиться по одному графику и одновременно по одному предмету. Главная идея в том, чтобы обеспечить одинаковый темп изучения предметов во всех школах страны. Так каждый школьник сможет без проблем при переезде, например, вливаться в новую для себя школу и не пропускать изучение тех или иных предметов. В итоге нагрузка равномерно распределяется не только для учеников, но и для педагогов. При этом школы смогут адаптировать эти стандарты под свои особенности.

Для введения единого расписания с 1 сентября вводится единое планирование по школьным предметам.

Синхронизация уроков с ОГЭ и ЕГЭ

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Для того, чтобы к государственным итоговым экзаменам было проще готовиться, приказом предусмотрено планирование уроков с учетом заданий на ОГЭ и ЕГЭ. Как раз введение общего планирования и расписания уроков поможет ученикам лучше осваивать школьную программу и эффективнее готовиться к экзаменам.

По каждому предмету в приказе выделен список элементов уроков, которые будут проверяться на экзаменах. Однако у школ остается возможность корректировать поурочные планы в пределах установленных норм.

Эти изменения делают образовательные программы более гибкими, адаптированными к современным требованиям и помогают готовить учеников к успешной сдаче ЕГЭ и дальнейшей жизни.

Новые нормы учебной нагрузки и количество контрольных работ

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Приказом Минпросвещения установлено общее количество контрольных работ, включая всероссийские проверочные работы. Они не должны занимать больше 10% всего объема учебного времени.

Кроме того, длительность контрольной работы составляет от одного до двух уроков (не более 45 минут каждый). Длительность практической работы, включая лабораторные, интерактивные и иные работы и не являющейся формой контроля, составляет один урок (не более 45 минут).

Снизить стресс у школьников и сделать обучение более сбалансированным могут и нормы по выполнению домашнего задания. Так, для младших классов установлены временные рамки:

в первом классе на домашнюю работу должно уходить не более одного часа в день;

во втором и третьем классе – не больше 1,5 часов;

в четвертом классе – не больше двух часов.

В целом важно, чтобы в любом классе у школьника оставалось достаточно времени на сложные работы, например, на рефераты и презентации. Если они есть в домашнем задании, учителям стоит учитывать, что основную домашнюю работу нужно давать меньшего объема.

Изменения в преподавании истории и обществознания

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Вносятся изменения в преподавание истории и обществознания. Изменения следующие:

В пятом классе для всеобщей истории будет выделено 68 часов и 34 часа на изучение истории своего края.

В шестом классе: 28 часов для всеобщей истории, 57 – для истории России, 17 часов – для истории края.

В седьмом классе: 28 часов – на всеобщую историю, 57 часов – на историю России, 17 часов – на историю своего края.

Изменения для 8-х и 9-х классов вводятся с 1 сентября 2026 года. Так, вводится 34 и 23 часа всеобщей истории и 68 и 45 часов истории России соответственно. Обществознание с 2026 года начнут изучать с 9-го класса.

Оценки за поведение

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Пока так и не принято решение о вводе оценки за поведение в школах. Возможно, в каких-то школах она будет введена в пробном режиме. Пока непонятно, как эта система будет работать – будет ли она балльной с оценочными критериями или же это будут письменные характеристики от учителей.

В любом случае и сейчас положительная оценка учеников поощряется. Например, старшеклассники получают дополнительные баллы за волонтерскую деятельность.

Новые правила поступления в вуз после колледжа

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Поступить в вуз после колледжа без ЕГЭ теперь можно, только если ученик продолжает обучение по своему профилю. То есть если студент медколледжа решил поступать в медицинский институт, то сдавать ЕГЭ не нужно. Но если он решил стать экономистом, ему придется сдавать единый госэкзамен.

Это нововведение призвано сделать переход между ступенями образования более логичным, но ограничивает возможности кардинальной смены профессии без ЕГЭ.

Родителям разрешат присутствовать на пунктах сдачи ЕГЭ

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Рособрнадзор объявил о том, что теперь родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ. Это позволит контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников как в экзаменационных аудиториях, так и на территории пункта проведения испытаний. Эта мера создаст благоприятную психологическую атмосферу для участников экзамена.