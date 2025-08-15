Аккредитация гостиниц с 1 сентября 2025: зачем нужна и как бронировать отели по новым правилам

Зачем нужна аккредитация гостиниц и как их бронировать по новым правилам

В материале РИАМО рассказываем, какие именно места размещения должны пройти аккредитацию в России до 1 сентября и какова ответственность для тех, кто этого не сделает.

Что такое аккредитация отелей и зачем она нужна

Аккредитация позволяет оценить соответствие гостиницы определенным требованиям и присвоить ей категорию (например, «звездность»). Делается это для того, чтобы туристы имели полную информацию о месте размещения и понимали, насколько оно соответствует заявленным критериям, а среди самих гостиниц такая классификация повышает конкурентоспособность.

Данные, внесенные при аккредитации, нужны для системы бронирования. С 1 сентября в России можно будет бронировать только аккредитованные отели, гостиницы, базы отдыха, санатории, глэмпинги, кемпинги и прочие места для временного проживания. Те отели, которые не пройдут до 1 сентября процедуру самооценки (аккредитации), будут удалены со всех агрегаторов по бронированию.

Единый реестр классифицированных объектов можно найти на сайте Росаккредитации. Именно это ведомство отвечает за работу системы аккредитации.

Руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач отметил, что на цифровой платформе Росаккредитации взаимодействуют все участники системы – аккредитованные лица, технические эксперты, маркетплейсы и потребители. Именно самооценка и получение аккредитации позволяет в том числе бороться с нарушениями прав потребителей в сфере туризма.

Как проходит классификация и самооценка отелей, гостиниц и кемпингов

Для отелей, гостиниц и прочих мест размещения на сайте Росаккредитации есть все необходимое, чтобы быстро пройти процедуру самооценки. Ежедневно специалисты ведомства помогают организациям в этом вопросе. Тем не менее, по состоянию на 13 августа только 10% от всех объектов размещения прошли аккредитацию. Эксперты напоминают, что само по себе наличие отеля в реестре классифицированных средств размещения не означает возможность легальной работы с ним туроператоров и агрегаторов. Важно именно прохождение процедуры самооценки.

Процедура аккредитации будет проходить в два этапа. Первый как раз заключается в том, что объекты размещения должны пройти процедуру самооценки до 1 сентября. Владельцы отелей и гостиниц таким образом установят соответствие своего средства размещения обязательным требованиям Росаккредитации.

На этом этапе владельцам мест размещения нужно будет предоставить информацию о номерах и их оснащении, местах общего пользования, технических характеристиках, предоставляемых услугах. Информацию проверят, после чего объект получит уникальный идентификационный номер, который необходимо будет указывать при публикации объекта в интернете.

На втором этапе, который является добровольным, владельцы гостиницы или санатория могут подать заявку на присвоение категории – от одной до пяти «звезд». Нужно будет подать заявку и пройти проверку очной инспекции, которая вынесен решение о присвоении «звезд».

У тех, кто получил «звезды» до нововведений, категория сохранится. Система автоматически перенесет записи таких объектов в Единый реестр, и сертификат продолжит действовать до указанной даты. Документ действует три года, потом процедуру нужно проходить снова.

Какие места размещения должны пройти аккредитацию

Согласно постановлению правительства РФ от 27 декабря 2024 года №1951, есть четыре основных типа средств размещения:

гостиницы, в том числе городские, загородные, курортные, апарт-отели, хостелы, мотели и прочие;

санатории;

базы отдыха;

кемпинги.

К отелям относятся не только классические гостиницы, но и апарт-отели, модульные отели, хостелы, пансионаты и базы отдыха.

Гостевые дома также должны быть включены в реестр, даже несмотря на то, что они не внесены в основной список типов размещения. Для гостевых домов законом установлен экспериментальный период с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года, когда размещение в частном секторе в ряде регионов будет разрешено, но для этого гостевым домам нужно будет пройти аккредитацию и попасть в Единый реестр.

Проектом постановления правительства РФ «Об утверждении Положения о классификации гостевых домов» определены требования для гостевых домов, такие как размер комнат, наличие санузлов и душевых, горячей воды, освещения, специальных знаков и прочего.

Как забронировать отель с 1 сентября 2025 года

Места размещения, которые не пройдут аккредитацию, с 1 сентября просто не будут попадать в агрегаторы. Но на всякий случай отель можно проверить в Едином реестре.

Если отель уже был забронирован и оплачен до 1 сентября, новые правила на него распространяться не будут.

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие аккредитации

Владельцы мест размещения, не прошедшие самооценку, не смогут оказывать услуги – работа без аккредитации будет незаконна. Согласно внесенным в КоАП изменениям, штраф за работу без включения в реестр для физических лиц с 6 сентября составит от 50 до 70 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 450 тысяч. За несоответствие заявленной категории физическим лицам придется платить до 60 тысяч рублей, юридическим – до 300 тысяч. Несоответствие рекламе обойдется физическим лицам в сумму от 30 до 60 тысяч, юридическим – от 100 до 350 тысяч рублей.

Для гостевых домов за неисполнение закона предусмотрена приостановка деятельности на срок до 30 дней и исключение гостевого дома из реестра классифицированных средств размещения.