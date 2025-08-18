Правительство ввело правила идентификации пассажиров на железной дороге
С начала осени 2025 года пассажиры поездов дальнего следования получат возможность оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 1 сентября, сохраняя при этом и традиционные способы контроля, сообщает РИА Новости.
Система использует данные ЕСИА и Единой биометрической системы. Опция доступна только при наличии технической оснащенности у перевозчика. Нововведение коснется и высокоскоростных поездов
При этом особое внимание уделяется защите персональных данных — система исключает возможность несанкционированного доступа к биометрической информации.
Для пассажиров это означает ускорение процедуры посадки и сокращение очередей. В РЖД подчеркивают, что традиционные способы оформления билетов сохранятся, что особенно важно для пожилых пассажиров и жителей отдаленных регионов.
Внедрение технологии будет постепенным — первые биометрические терминалы появятся на крупнейших станциях страны.