Правительство ввело правила идентификации пассажиров на железной дороге

сегодня в 05:45

С 1 сентября россияне смогут садиться в поезда по биометрии

С начала осени 2025 года пассажиры поездов дальнего следования получат возможность оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 1 сентября, сохраняя при этом и традиционные способы контроля, сообщает РИА Новости .

Система использует данные ЕСИА и Единой биометрической системы. Опция доступна только при наличии технической оснащенности у перевозчика. Нововведение коснется и высокоскоростных поездов

При этом особое внимание уделяется защите персональных данных — система исключает возможность несанкционированного доступа к биометрической информации.

Для пассажиров это означает ускорение процедуры посадки и сокращение очередей. В РЖД подчеркивают, что традиционные способы оформления билетов сохранятся, что особенно важно для пожилых пассажиров и жителей отдаленных регионов.

Внедрение технологии будет постепенным — первые биометрические терминалы появятся на крупнейших станциях страны.