Новые критерии для изъятия бесхозных земель начнут действовать в РФ с 1 сентября

Зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что в стране с осени вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, сообщает РИА Новости .

«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки», — отметил Колунов

Он добавил, что сроки составляют пять лет — для земельных участков под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Есть и другие основания для изъятия. Это может быть захламление свыше 50% участка отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года с момента выявления, а также ненадлежащее содержание построек и отсутствие в них окон.

Еще основанием может стать зарастание земли сорняками: если за год свыше половины земли занято сорняками высотой более 1 м.

Парламентарий пояснил, что изъятие — крайняя мера. Собственнику перед приятием такого кардинального решения дадут возможность объясниться и устранить проблему, а также продлить срок ее устранения через суд.