Медосвидетельствование водителей: что изменится с 1 сентября 2025 года

В материале РИАМО рассказываем, что может измениться в правилах медосвидетельствования водителей с 1 сентября.

Что гласит обновленный проект Минздрава об освидетельствовании водителей на опьянение Фото - © Pavel Biryukov / Фотобанк Лори С 1 сентября в России могут заработать новые правила медосвидетельствования водителей на алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение. Проект приказа разработал Минздрав России. Документ уже прошел стадию публичного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время проходит оценку регулирующего воздействия. Если проект будет принят, изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Как будет проходить медосвидетельствование водителей с 1 сентября 2025 года Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори Сейчас водитель признается нетрезвым, если алкотестер покажет 0,16 мг на литр этанола в выдохе. В таком случае инспектор может направить автомобилиста на медосвидетельствование – процедуру на выявление алкогольного опьянения и содержание запрещенных веществ в организме. И это остается неизменным. Новыми правилами уточняется порядок получения добровольного согласия на проведение медосвидетельствования или отказа от него. Так, освидетельствование не будут проводить, если человек или его законный представитель не дадут добровольное информированное согласие на это в письменной форме. При отказе оформят справку, а водителя признают виновным. Водитель может отказаться от освидетельствования на алкотестере на месте, но отказ от медосвидетельствования в лицензированном учреждении будет поводом признать его виновным. Медицинское заключение «От медицинского освидетельствования отказался» теперь выносится при отказе от проведения осмотра врачом-специалистом или от любого лабораторного исследования, а также фальсификации выдоха или образца биологического материала. С 1 сентября медицинское освидетельствование на состояние опьянения будет включать несколько этапов: осмотр специалистом;

проверка выдыхаемого воздуха для выявления наличия алкоголя;

предварительное и подтверждающее исследования на наличие психоактивных веществ в организме. Кроме того, в проекте обновлен перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, в отношении которых проводятся химико-токсикологические исследования. Например, в список веществ, наличие которых будут проверять, включат мефедрон.

Медицинское освидетельствование водителя в случае ДТП Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори В проекте приказа Минздрава отдельное внимание уделено отбору биологических объектов (мочи и крови) при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления веществами. Их будут хранить в течение недели. Если нужно будет, их можно будет исследовать спустя время. Ранее такого пункта не было. Помимо этого, при медосвидетельствовании будет использоваться электронная форма. Это особенно важно в случаях, когда процесс проходит параллельно с оказанием экстренной медицинской помощи. Такая цифровизация ускорит вынесение заключений, минимизирует ошибки при оформлении и упростит взаимодействие между медицинскими учреждениями и органами контроля.

В каких еще случаях будут проводить медосвидетельствование водителей Фото - © Михаил Михин / Фотобанк Лори Объектами проверок по-прежнему остаются водители, которых инспектор ГИБДД заподозрит в алкогольном или наркотическом опьянении. Инспектор имеет право на проверку, если он заметил у водителя: запах спиртного;

шаткость походки;

покраснение лица;

несвязная речь;

неадекватное поведение.