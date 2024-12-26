Трудности с СПГ и транзит через Украину: что будет с экспортом российского газа в 2025 году

Каковы перспективы добычи и экспорта «голубого топлива» из России в наступающем году, читайте в материале РИАМО.

Потребление газа в Азии растет, в Европе — падает

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Согласно первым предварительным оценкам, по итогам 2024 года потребление газа в мире выросло более чем на 100 миллиардов кубических метров. Основной прирост обеспечили Россия, Китай и Индия, сообщили в «Газпроме».

Увеличение потребления газа в 2024 году зафиксировано также в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

В Европейском союзе и Великобритании, наоборот, наблюдалось снижение потребления газа, констатируют в «Газпроме».

При этом Россия в 2024 году продолжила поставки газа в Европу, несмотря на все санкции.

«В этом году, если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они примерно на 18-20% выше, чем в прошлом году. Суммарно трубопроводного газа и сжиженного природного газа за 11 месяцев, наверное, порядка 50 миллиардов кубических метров было поставлено», — отметил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, российский газ востребован, потому что он выгоден и с точки зрения логистики, и с точки зрения цены.

2025 год будет неоднозначным для российского газа

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Сейчас ситуация с российским природным газом крайне неоднозначна, считает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев. С одной стороны, есть вероятность увеличения экспорта за счет китайского направления в следующем году. В частности, можно ожидать договоренности о создании дополнительного трубопровода между Россией и Китаем через территорию Казахстана. С другой стороны, серьезные затруднения испытывает СПГ-индустрия. В частности, крупнейший завод «Арктик СПГ-2» приостановил свою деятельность, напоминает Марышев.

«Если в начале года планировалось постепенное увеличение объемов производства, ввод в эксплуатацию 2-й и 3-й производственной линии, то на будущий год перспективы туманны. Дефицит танкеров ледового класса в совокупности с санкционными ограничениями поставят серьезную задачу перед экспортерами и регулятором. Именно ее решением будут заниматься ключевые игроки отрасли в следующем году», — предполагает эксперт.

2025 год не будет однозначным для мирового рынка энергоресурсов и тем более для российского, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Можно ожидать, что в 2025 году добыча газа в России вырастет меньше, чем в 2024 году — примерно на 2-4%. Пока китайский рынок, несмотря на быстрый рост, не может полностью заменить „Газпрому“ тот спрос на трубопроводный газ, который раньше был в Европе», — говорит эксперт.

Будущее транзитного соглашения по газу из России в Европу должно решиться в ближайшие дни

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Мильчакова напоминает, что с начала 2025 года прекратится контракт на транзит российского газа в Европу через Украину.

«Ни одна из трех сторон пока не заявляла о желании продлить контракт, из чего следует, что он с очень высокой вероятностью продлен не будет», — делится своим мнением эксперт.

В целом спрос на российский газ, если зима и весна 2025 года в Европе не будут холодными, будет более умеренным, чем в 2024 году, считают аналитики Freedom Finance Global.

А вот Павел Марышев полагает, что понаблюдать за развитием событий вокруг транзитного соглашения будет интересно, потому что на сегодняшний день российский газ продолжает играть важнейшую роль для энергетической устойчивости ряда европейских стран. Поэтому ожидать полного отключения оставшихся транзитных мощностей с 1 января 2025 года не следует, считает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс».

«Полагаю, что в следующем году российский газ продолжит поступать в Европу в полном объеме. Не совсем понятно, как это будет оформлено юридически: вполне вероятно, что европейские компании будут приобретать российский газ за пределами украинского участка газопровода, что не позволит Киеву остановить транзит природного газа в регион», — комментирует эксперт.

Россия со своей стороны готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам, а судьба транзита через Украину зависит от договоренностей ЕС и Киева, заявил Александр Новак 25 декабря.

«На сегодняшний день вопрос не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом», — отметил вице-премьер.