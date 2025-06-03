Свадебные расходы в 2025 году: цена воспоминаний и нескольких дней счастья

Сколько стоит организовать и провести свадьбу в июне 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Организация свадьбы — это мероприятие, которое всегда требовало немалых расходов. Особенно, если рост цен на все и вся достиг таких высоких величин как в последние два года. Конечно, многое зависит от возможностей и «хотелок» брачующихся. Но существуют и некие общие представления о том, с чем придется столкнуться молодоженам при планировании свадьбы в 2025 году.

Свадьба за 100 миллионов рублей: нет предела совершенству

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Безусловно, свадьбы бывают разными и все зависит от индивидуальных пожеланий людей, заключающих брак, говорит организатор и режиссер событий Борис Черкасов. При этом можно учесть ряд моментов, которые возникают при организации любой свадьбы и вывести несколько общих показателей, добавляет он.

Для начала нужно понять, где планируется торжество: в Москве одна стоимость, в Подмосковье — другая и чем дальше от столицы и крупных городов, тем цены на услуги ниже.

«Первое и основное — это банкет. Стоимость его складывается из меню, аренды зала и напитков. По Москве нормальный банкет начинается от 8 тысяч рублей на человека, а в провинции 1-1,5 тысяч рублей на персону. Многие залы берут за аренду и суммы разнятся от 50 тысяч рублей до полутора миллионов. По напиткам тоже нужно понимание, что будет на столах: можно поставить виски многолетней выдержки, а можно и самогон, любезно выгнанный к свадьбе дядюшкой. Если не вдаваться в крайности и посчитать средний банкет на 50 человек, то стоимость по Москве будет начинаться от 500 тысяч рублей, а в провинции от 50 тысяч рублей», — рассказывает Черкасов.

Стоимость профессионального ведущего в провинции начинается от 15 тысяч рублей, а в Москве — около 100 тысяч. Зачастую в эту цену входит базовый комплект оборудования и банкетный диджей, который поддерживает нужный звуковой фон на мероприятии.

Для решения многих организационных процессов на свадьбу иногда приглашается координатор, стоимость услуг которого варьируется от 15 до 100 тысяч рублей и зависит от опыта и профессионализма.

Цена исполнения музыкантов кавер-группы может быть от 80 до 350 тысяч рублей с беклайном и оборудованием.

«Конечно же нет предела совершенству! Свадебное платье, трансфер на премиальном авто, проживание приезжих гостей, фейерверк на финал, свадебный декор и многое другое. Верхней планки стоимости свадьбы не существует. На моем опыте была свадьба стоимостью 100 миллионов рублей. Исходя из моего личного многолетнего опыта, на хорошую свадьбу в Москве нужно закладывать от одного миллиона рублей. А в провинции достаточно 100-150 тысяч рублей» Борис Черкасов организатор и режиссер событий

Подготовка к свадьбе — дорогое удовольствие

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«Начнем не с самой свадьбы, а с предсвадебных мероприятий — части действа, которое должно запомниться молодоженам, родителям родственникам и друзьям на всю жизнь. Выбор платья, костюма жениха, колец, платьев подруг невесты и прочих свадебных атрибутов начинается за месяцы до самой свадьбы. Если праздник планируется большой со сменой мест, костюмов, программой и развлечениями, то без организатора — агентства или менеджера, не обойтись», — отмечает эксперт, управляющий консалтингом в сфере Horeca и индустрии развлечений Виктория Лаврушкевич.

По ее словам, саму роспись в ЗАГСе можно успеть провести в то же день, а можно провести накануне, но даже она включает в себя определенные расходы на трансфер, цветы, фото, платье для росписи.

Иногда молодожены сначала венчаются в церкви в присутствии более узкого круга родственников и друзей, что дополнительно добавляет организаторам логистических хлопот, а молодоженам — расходов, добавляет эксперт.

Затраты на свадьбу в 2025 году по пунктам

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Эксперт индустрии развлечений Лаврушкевич перечислила самые важные затратные аспекты организации, которые являются залогом удачной, эмоциональной и, главное, не нервной свадьбы.

Аренда пространства. Это может быть ресторан, шатер, кемпинг, яхта, замок, шато и другие, даже самые неожиданные, локации – например недавно друзья арендовали сталагмитовую пещеру с подводным озером и провели торжество там.

Кейтеринг — еда и напитки с обслуживанием.

Программа: ведущие, диджей, музыканты, артисты, свадебный распорядитель или тамада с их персональными райдерами, которые иногда могут стоить так же или выше аренды локации.

Техническое оснащение — световое и звуковое оборудование и персонал их обслуживающий.

Декорирование пространств и фотозон (флористы, декораторы, технические работники)

Транспортные расходы и логистика (аренда автомобилей для перемещений молодоженов и гостей мероприятия)

Размещение гостей, приезжающих издалека (оплата авиа/жд билетов, отель)

Видеографы, фотографы, клипмейкеры, визажисты, стилисты. Сейчас стало модно привлекать постановщика танца молодоженов – такой флэшмоб точно запомнится всем надолго.

Свадебная атрибутика (образ новобрачных - свадебное платье невесты, костюм жениха, туфли, кольца, запонки, аксессуары и другие детали)

Подарок для невесты, наличные деньги для выкупа.

«Кейтринг может стоить от 15 тысяч рублей на человека, место проведения от 100 тысяч, ведущий и участие артистов — от 100 тысяч рублей. Диапазон стоимости свадебного мероприятия на 100 человек можно оценивать в сумму — от двух миллионов рублей до бесконечности», — резюмирует эксперт.