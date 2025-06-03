Свадебные расходы в 2025 году: цена воспоминаний и нескольких дней счастья
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Сколько стоит организовать и провести свадьбу в июне 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Организация свадьбы — это мероприятие, которое всегда требовало немалых расходов. Особенно, если рост цен на все и вся достиг таких высоких величин как в последние два года. Конечно, многое зависит от возможностей и «хотелок» брачующихся. Но существуют и некие общие представления о том, с чем придется столкнуться молодоженам при планировании свадьбы в 2025 году.
Свадьба за 100 миллионов рублей: нет предела совершенству
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Безусловно, свадьбы бывают разными и все зависит от индивидуальных пожеланий людей, заключающих брак, говорит организатор и режиссер событий Борис Черкасов. При этом можно учесть ряд моментов, которые возникают при организации любой свадьбы и вывести несколько общих показателей, добавляет он.
Для начала нужно понять, где планируется торжество: в Москве одна стоимость, в Подмосковье — другая и чем дальше от столицы и крупных городов, тем цены на услуги ниже.
«Первое и основное — это банкет. Стоимость его складывается из меню, аренды зала и напитков. По Москве нормальный банкет начинается от 8 тысяч рублей на человека, а в провинции 1-1,5 тысяч рублей на персону. Многие залы берут за аренду и суммы разнятся от 50 тысяч рублей до полутора миллионов. По напиткам тоже нужно понимание, что будет на столах: можно поставить виски многолетней выдержки, а можно и самогон, любезно выгнанный к свадьбе дядюшкой. Если не вдаваться в крайности и посчитать средний банкет на 50 человек, то стоимость по Москве будет начинаться от 500 тысяч рублей, а в провинции от 50 тысяч рублей», — рассказывает Черкасов.
Стоимость профессионального ведущего в провинции начинается от 15 тысяч рублей, а в Москве — около 100 тысяч. Зачастую в эту цену входит базовый комплект оборудования и банкетный диджей, который поддерживает нужный звуковой фон на мероприятии.
Для решения многих организационных процессов на свадьбу иногда приглашается координатор, стоимость услуг которого варьируется от 15 до 100 тысяч рублей и зависит от опыта и профессионализма.
Цена исполнения музыкантов кавер-группы может быть от 80 до 350 тысяч рублей с беклайном и оборудованием.
«Конечно же нет предела совершенству! Свадебное платье, трансфер на премиальном авто, проживание приезжих гостей, фейерверк на финал, свадебный декор и многое другое. Верхней планки стоимости свадьбы не существует. На моем опыте была свадьба стоимостью 100 миллионов рублей. Исходя из моего личного многолетнего опыта, на хорошую свадьбу в Москве нужно закладывать от одного миллиона рублей. А в провинции достаточно 100-150 тысяч рублей»
Борис Черкасов
организатор и режиссер событий
Подготовка к свадьбе — дорогое удовольствие
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«Начнем не с самой свадьбы, а с предсвадебных мероприятий — части действа, которое должно запомниться молодоженам, родителям родственникам и друзьям на всю жизнь. Выбор платья, костюма жениха, колец, платьев подруг невесты и прочих свадебных атрибутов начинается за месяцы до самой свадьбы. Если праздник планируется большой со сменой мест, костюмов, программой и развлечениями, то без организатора — агентства или менеджера, не обойтись», — отмечает эксперт, управляющий консалтингом в сфере Horeca и индустрии развлечений Виктория Лаврушкевич.
По ее словам, саму роспись в ЗАГСе можно успеть провести в то же день, а можно провести накануне, но даже она включает в себя определенные расходы на трансфер, цветы, фото, платье для росписи.
Иногда молодожены сначала венчаются в церкви в присутствии более узкого круга родственников и друзей, что дополнительно добавляет организаторам логистических хлопот, а молодоженам — расходов, добавляет эксперт.
Затраты на свадьбу в 2025 году по пунктам
Фото - © Данила Большаков / Фотобанк Лори
Эксперт индустрии развлечений Лаврушкевич перечислила самые важные затратные аспекты организации, которые являются залогом удачной, эмоциональной и, главное, не нервной свадьбы.
- Аренда пространства. Это может быть ресторан, шатер, кемпинг, яхта, замок, шато и другие, даже самые неожиданные, локации – например недавно друзья арендовали сталагмитовую пещеру с подводным озером и провели торжество там.
- Кейтеринг — еда и напитки с обслуживанием.
- Программа: ведущие, диджей, музыканты, артисты, свадебный распорядитель или тамада с их персональными райдерами, которые иногда могут стоить так же или выше аренды локации.
- Техническое оснащение — световое и звуковое оборудование и персонал их обслуживающий.
- Декорирование пространств и фотозон (флористы, декораторы, технические работники)
- Транспортные расходы и логистика (аренда автомобилей для перемещений молодоженов и гостей мероприятия)
- Размещение гостей, приезжающих издалека (оплата авиа/жд билетов, отель)
- Видеографы, фотографы, клипмейкеры, визажисты, стилисты. Сейчас стало модно привлекать постановщика танца молодоженов – такой флэшмоб точно запомнится всем надолго.
- Свадебная атрибутика (образ новобрачных - свадебное платье невесты, костюм жениха, туфли, кольца, запонки, аксессуары и другие детали)
- Подарок для невесты, наличные деньги для выкупа.
«Кейтринг может стоить от 15 тысяч рублей на человека, место проведения от 100 тысяч, ведущий и участие артистов — от 100 тысяч рублей. Диапазон стоимости свадебного мероприятия на 100 человек можно оценивать в сумму — от двух миллионов рублей до бесконечности», — резюмирует эксперт.