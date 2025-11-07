Сколько ядерных испытаний было в мире и как они сказались на здоровье человечества

Кто рекордсмен по количеству проведенных ядерных взрывов и когда был последний, читайте в материале РИАМО.

В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп рассказал о своем поручении Военному министерству страны начать испытания американского ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Позднее, объясняя свое решение, он заявил, что Россия и Китай уже тестируют ядерное оружие, хоть широкой публике об этом и не известно. Добиться ясности от самого Трампа или чиновников его администрации по поводу того, что конкретно имеется в виду (будут ли осуществляться ядерные взрывы или речь идет о каких-то других испытаниях – например, ракет-носителей), никому так и не удалось.

В ответ на заявления американского президента его российский коллега Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ поручил руководителям ряда ведомств подумать о целесообразности возобновления ядерных испытаний и в России.

История ядерных испытаний в мире и попытки их запрета

Фото - © United States Department of Energy

Первый ядерный взрыв был осуществлен в американском штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года в рамках Манхэттенского проекта по созданию ядерного оружия. Это испытание получило название «Тринити». Мощность взрыва составила около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Именно такая бомба менее чем через два месяца была сброшена на японский город Нагасаки.

Спустя четыре года, 29 августа 1949 года, на Семипалатинском испытательном полигоне в Казахстане свое первое испытание ядерного оружия провел и СССР. Взорванная бомба РДС-1 имела мощность в 22 килотонны тротила.

Третьей державой, испытавшей ядерное оружие, стала Великобритания. Это произошло 3 октября 1952 года на островке в Западной Австралии, мощность взрыва составила 25 килотонн.

1 ноября 1952 года на атолле Эниветок на Маршалловых островах в Тихом океане США взорвали первую термоядерную (или водородную) бомбу. Мощность этого взрыва, получившего название «Иви Майк», оценивается в 10-12 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

13 февраля 1960 года свой первый ядерный взрыв осуществила Франция. Испытание, получившее название «Синий тушканчик», состоялось на юге Алжира, мощность взрыва составила 70 килотонн.

Самый мощный ядерный взрыв был осуществлен 30 октября 1961 года Советским союзом на Новой Земле. Мощность взрыва так называемой «Царь-бомбы» составила 58,6 мегатонны.

Пик ядерных испытаний в мире пришелся на год Карибского кризиса – 1962-й (что хорошо видно на графике:

Фото - © Wikipedia.org

В результате три из четырех ядерных держав того времени – США, СССР и Великобритания – 5 августа 1963 года подписали в Москве Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Согласно этому документу, разрешались только подземные ядерные взрывы – гораздо менее опасные с точки зрения радиоактивного загрязнения. При этом Франция и Китай, который провел свое первое ядерное испытание 16 октября 1964 года, к договору не присоединились. Первая страна продолжала ядерные испытания в атмосфере до 1974 года, вторая – до 1980-го.

18 мая 1974 года свое первое успешное ядерное испытание провела Индия, взорвавшая маленькую бомбу мощностью в 12 килотонн.

Подземные ядерные взрывы осуществлялись в СССР до 1990 года, в Великобритании – до 1991-го, в США – до 1992-го, в Китае и Франции – до 1996-го.

10 сентября 1996 года 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако он так и не вступил в силу, потому что девять стран, которые должны были подписать и ратифицировать его, этого не сделали. В их число входят:

США, Китай, Израиль, Иран и Египет, которые подписали, но не ратифицировали договор.

Индия, Пакистан и КНДР, которые его не подписывали.

Россия, отозвавшая свою ратификацию 2 ноября 2023 года.

28 мая 1998 года состоялось первое и пока единственное ядерное испытание Пакистана (самый мощный взрыв из шести имел мощность в 32 килотонны тротила).

С 9 октября 2006 года по 3 сентября 2017 года шесть отдельных ядерных испытаний провела КНДР. Последнее было самым мощным – оценки разнятся, но по некоторым их них взрыв имел мощность в 280 килотонн.

Количество ядерных взрывов по странам

Страна Количество испытательных ядерных взрывов 1. США 1054 2. СССР 715 3. Франция 210 4-5. Китай 45 4-5. Великобритания 45 6-8. Индия 6 6-8. Пакистан 6 6-8. КНДР 6 9-10. Израиль(?) 1(?) 9-10. ЮАР(?) 1(?)

Израиль и ЮАР официально не проводили ядерных испытаний, однако считается, что они совместно могли осуществить ядерный взрыв 22 сентября 1979 года на южноафриканских островах Принс-Эдуард в южной части Индийского океана (так называемый «инцидент Вела»). При этом ЮАР стала единственной страной, добровольно отказавшейся от ядерного оружия. А вот Израиль, как считается, имеет в своем арсенале 90 ядерных боеголовок, хотя при этом остается единственной страной, не подтвердившей свой ядерный статус.

Посмотреть на географическое распределение ядерных испытаний разных стран можно здесь.

Влияние ядерных испытаний на здоровье населения Земли

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

По результатам разных исследований, в результате радиоактивного загрязнения, ставшего следствием ядерных испытаний, в мире погибли от 200 тысяч до 460 тысяч человек (в основном от рака), а впоследствии их число может вырасти до 2,4 миллионов человек.