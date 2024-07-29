Сбросить скорость: почему в России решили замедлить YouTube

Подробности о том, почему в России решили замедлить YouTube, читайте в материале РИАМО.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели 22–28 июля скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России снизится до 40%, а до конца следующей недели — до 70%. Он подчеркнул, что деградация YouTube является «вынужденной мерой». Подробности о том, почему в России решили замедлить популярный американский видеохостинг, читайте в материале РИАМО.

Когда в России заявили о замедлении YouTube

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О том, что до конца недели 22–28 июля скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в России снизится до 40%, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил 25 июля. При этом, по словам Хинштейна, до конца недели с 29 июля по 4 августа она снизится уже до 70%.

«Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что деградация YouTube является «вынужденной мерой». Она направлена не против пользователей, а против администрации зарубежного ресурса, которая «игнорирует законодательство России».

Для «приведения в чувства» YouTube не случайно выбрано лето, когда большинство людей в отпусках и выходят в интернет на смартфонах.

«Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — добавил депутат.

По его словам, происходящее — это последствия антироссийской политики хостинга, а дальнейшая судьба YouTube зависит только от него.

Как оценивают замедление YouTube в России

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России необходимо не просто замедлять, а «закрыть к чертовой матери». По словам Кадырова, запретить YouTube стоит из-за того, что сервис блокирует российские информационные каналы, защищающие интересы страны, при этом поддерживая западные источники, которые вводят людей в заблуждение.

«Надо не замедлять, надо сегодня закрыть к чертовой матери и все», — заявил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни напомнил об опыте Китая и других стран в этом вопросе. Также Кадыров считает, что отечественные социальные сети не развиваются, потому что лидеры мнений, включая различных артистов и спортсменов, предпочитают им западные аналоги.

В то же время телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что блокировка видеохостинга YouTube в России станет для нее «серьезным ударом», а также «большой ошибкой» российской власти.

«Это мое самое главное дело, которым я живу. Это дело моей команды и еще огромного количества блогеров и журналистов», — отметила Собчак.

Также, по ее словам, это удар по простым россиянам, которые давно «заменили телевизор на видеохостинг». Журналистка добавила, что блокировка YouTube станет большой ошибкой российских властей.

«Блокировка YouTube будет большой ошибкой нашей власти. Надеюсь, она ее не допустит», — резюмировала Собчак.

Как «серые схемы» Google влияют на работу YouTube

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Между тем уже 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что снижение скорости загрузки YouTube вначале до 40%, а затем до 70%, связано с «серыми схемами» компании Google и антироссийской риторикой — поэтому в технических проблемах YouTube виноват он сам.

Дело в том, что около 80% публикаций на видеохостинге, которые смотрят россияне, находятся на серверах компании Google, расположенных в России. Хранилища данных предоставляют отечественные операторы связи и дата-центры. Чтобы поддерживать работоспособность центров хранения данных, Google необходимо регулярно обслуживать их и производить замену техники.

Но после 24 февраля 2022 года и введения Западом рестрикций, американская компания перестала следить за состоянием серверов, а часть из них и вовсе отключила. В результате за два года скорость загрузки YouTube уменьшилась на 40%, о которых Хинштейн рассказывал ранее. Чтобы поддерживать работоспособность серверов в России, Google оплачивал услуги дата-центров в обход санкций, по «серым» схемам.

На нарушение российского законодательства и риторику, направленную против России, закрывать глаза не стали. Поэтому, по информации депутата, отечественные дата-центры в ближайшее время могут перестать сотрудничать с американской компанией по «серым схемам» оплаты. Из-за этого скорость загрузки видеосервиса снизится до 70%.

Почему пользователи стали жаловаться на работу YouTube

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О том, что корпорация Google с 2022 года никак не обновляет свое оборудование в России, 24 июля сообщала и пресс-служба «Ростелекома». По данным компании, в стране возникли технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google, которое используется на сетевой инфраструктуре операторов и пиринговых стыках.

Это оборудование используют для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache). Из-за проблем с эксплуатацией такого оборудования и невозможности его расширения в условиях роста трафика происходит серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это влияет на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у абонентов в России. В результате число жалоб, поступающих на работу видеохостинга в стране, растет, подчеркнули в «Ростелекоме».

Что говорят о работе YouTube в Роскомнадзоре

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С 2020 года YouTube ограничил доступ к 207 каналам российских государственных СМИ и общественных деятелей — об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. При этом только с начала 2024 года американский видеохостинг заблокировал 83 таких канала.

10 июля российское ведомство направило директору головного офиса американской компании очередное требование о разблокировке российских каналов, однако ответа не последовало.

«Нарушения законодательства и неуважение к России и ее гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube», — отметили в пресс-службе РКН.

Стоит ли использовать VPN для просмотра YouTube

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Использовать VPN для просмотра YouTube не рекомендуется, поскольку через большинство этих сервисов «утекают» персональные данные и данные доступа к личным сервисам — об этом РИАМО сообщил эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Мы не рекомендуем (использование VPN, ред.), поскольку через большинство VPN-сервисов „утекают“ персональные данные и данные доступа к личным сервисам», — рассказал Косарев.

Он напомнил, что YouTube блокирует сотни российских каналов под надуманным предлогом. С другой стороны, можно видеть продвижение агрессивно настроенных к России каналов.

«Любой гражданин, недовольный этой мерой, должен создать обращение в службу поддержки YouTube с просьбой исполнить требования Роскомнадзора. „Выполните требование Роскомнадзора, верните нам YouTube. Вы точно за свободу слова?“ — такими могут быть обращения в службу поддержки YouTube», — рассказал эксперт.

Косарев отметил, что большое количество обращений будет сюрпризом для хозяев корпорации Google, которой принадлежит сервис YouTube.

«Ведь по мнению руководителей Google и YouTube большинство граждан России якобы одобряют блокировки патриотических каналов. В корпорации Google должны убедиться, что большинство россиян хотят смотреть контент, в котором представлены разные точки зрения», — заключил он.