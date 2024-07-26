«YouTube надо закрывать к чертовой матери» — Кадыров
Фото - © Александр Астафьев/РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что YouTube в России необходимо не просто замедлять, а «закрыть к чертовой матери», сообщает РИА Новости.
По словам Кадырова, запретить YouTube стоит из-за того, что сервис блокирует российские информационные каналы, защищающие интересы страны, при этом поддерживая западные источники, которые вводят людей в заблуждение.
«Надо не замедлять, надо сегодня закрыть к чертовой матери и все», — заявил Кадыров.
Кроме того, глава Чечни напомнил об опыте Китая и других стран в этом вопросе.
Также Кадыров считает, что отечественные социальные сети не развиваются, потому что лидеры мнений, включая различных артистов и спортсменов, предпочитают им западные аналоги.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах снизится до 40%. Он назвал это вынужденной мерой, направленной против руководства сервиса, игнорирующего российское законодательство.