Собчак: блокировка YouTube будет большой ошибкой нашей власти

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что блокировка видеохостинга YouTube в России станет для нее «серьезным ударом», а также «большой ошибкой» российской власти.

«Это мое самое главное дело, которым я живу. Это дело моей команды и еще огромного количества блогеров и журналистов», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Также, по ее словам, это удар по простым россиянам, которые давно «заменили телевизор на видеохостинг».

Журналистка добавила, что блокировка YouTube станет большой ошибкой российских властей.

«Блокировка ютуба будет большой ошибкой нашей власти. Надеюсь, она ее не допустит», — резюмировала Собчак.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что до конца текущей недели в России скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах снизится до 40%, а до конца следующей недели — до 70%. Он подчеркнул, что происходящее является последствиями антироссийской политики хостинга.