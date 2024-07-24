«Ростелеком» заявил о росте числа жалоб на качество работы YouTube

В России возникли технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google, которое используется на сетевой инфраструктуре операторов и пиринговых стыках, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Это оборудование используют для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

Из-за проблем с эксплуатацией данного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста трафика происходит серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках.

Это влияет на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на YouTube у абонентов в России. В результате число жалоб, поступающих на работу видеохостинга в стране, растет.

В «Ростелекоме» добавили, что корпорация Google с 2022 года никак не обновляет свое оборудование в РФ.