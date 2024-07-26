IT-эксперт Косарев: смотреть YouTube через ВПН опасно

Использовать ВПН для просмотра YouTube не рекомендуется, так как через большинство этих сервисов «утекают» персональные данные и данные доступа к личным сервисам, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о новых мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.

«Замедление касается десктоптных версий приложения, а также приложений, встроенных в умные телевизоры. Как гражданину России на это реагировать? Ставить ВПН на умный телевизор? Это крайне затруднительно, мы не рекомендуем, так как через большинство ВПН сервисов „утекают“ персональные данные и данные доступа к личным сервисам», — сказал Косарев.

Он напомнил, что причина замедления YouTube — блокировка сотен российских каналов под надуманным предлогом. С другой стороны можно видеть продвижение агрессивно настроенных к России каналов.

«Любой гражданин, недовольный этой мерой, должен создать обращение в службу поддержки YouTube с просьбой исполнить требования Роскомнадзора. „Выполните требование Роскомнадзора, верните нам YouTube. Вы точно за свободу слова?“ — такими могут быть обращения в службу поддержки YouTube», — рассказал эксперт.

Косарев отметил, что большое количество обращений будет сюрпризом для хозяев корпорации Google, которой принадлежит сервис YouTube.

«Ведь по мнению руководителей Google и YouTube большинство граждан России якобы одобряют блокировки патриотических каналов. В корпорации Google должны убедиться, что большинство россиян хотят смотреть контент, в котором представлены разные точки зрения», — заключил он.