Россия в погоне за лидерами: какова ставка НДС в разных странах мира

Насколько велика планируемая в РФ ставка НДС в 22% в сравнении с другими государствами планеты, читайте в материале РИАМО.

Согласно проекту бюджета, внесенному в Государственную думу правительством 29 сентября, предлагается повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Это вызывает понятное недовольство в обществе, но, если проанализировать ставки данного налога в Европе, необходимо констатировать, что Россия пока далеко не в лидерах.

Что такое НДС и где в мире он взимается

Фото - © Getsnoopy/Wikipedia.org

Красным выделены страны, где НДС взимается, синим – где нет.

НДС – косвенный налог: его платят производители товаров и услуг на каждом этапе, когда к товару и услуге «добавляется» стоимость (например, при переработке каких-либо исходных материалов), но в итоге налоговое бремя ложится на конечного потребителя, так как уплаченный налог является ценообразующим фактором.

НДС взимается практически во всех странах мира (см. картинку выше). Из развитых государств исключение составляют только США: там вместо НДС взимается налог с продаж – но не федеральный, а на уровне штатов и графств. Его совокупная максимальная ставка в зависимости от штата составляет от 0% (Делавэр, Монтана, Нью-Гэмпшир и Орегон) до 13,5% (Алабама). В Калифорнии она равна 10,5%, в Нью-Йорке – 8,875%, в Техасе – 8,25%.

В каких странах самая высокая ставка НДС

Фото - © Wikipedia.org

На карте указаны ставки НДС и налога с продаж. Чем темнее оттенок зеленого, тем выше ставка.

Самые высокие ставки НДС – в Европе (что наглядно видно на картинке выше). Топ-12 стран с самой высокой ставкой НДС в мире выглядит так (здесь и далее – по данным сайтов Global VAT Compliance, а также англоязычной Википедии):

Страна Ставка НДС на 2025 год 1. Венгрия 27% 2. Финляндия 25,5% 3-6. Швеция 25% 3-6. Норвегия 25% 3-6. Дания 25% 3-6. Хорватия 25% 7-8. Греция 24% 7-8. Исландия 24% 9-12. Словакия 23% 9-12. Польша 23% 9-12. Португалия 23% 9-12. Ирландия 23%

Следует иметь в виду, что в таблице указана именно стандартная ставка НДС, из которой практически всегда есть исключения (есть они и в России).

В целом ситуацию по странам Европы можно посмотреть здесь. Видно, что из общей картины выбивается не входящая в ЕС Швейцария, где ставка НДС составляет всего 8,1%. Такая же ставка в Лихтенштейне. А вот из стран, входящих в ЕС, минимальная ставка в Люксембурге – 17%.

Какова ставка НДС в главных странах мира

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Ниже перечислены самые крупные и развитые государства планеты в порядке уменьшения стандартной ставки НДС:

Страна Ставка НДС на 2025 год Аргентина 27% Италия 22% Испания 21% Нидерланды 21% Великобритания 20% Франция 20% Турция 20% Германия 19% Бразилия 18% Индия 18% Пакистан 18% Израиль 18% Мексика 16% Саудовская Аравия 15% ЮАР 15% Египет 14% Китай 13% Индонезия 12% Япония 10% Южная Корея 10% Австралия 10% Вьетнам 10% Иран 9% Нигерия 7,5% Таиланд 7% Канада 5% ОАЭ 5%

В Канаде ставка НДС в 5% действует только в провинции Альберта и территории Юкон. В других регионах к этой ставке добавляется региональный налог с продаж, и совокупная ставка составляет от 11% до 15%.

Что касается остальных стран, то можно заметить, что в двух экономических лидерах планеты, США и Китае, ставка НДС (или налога с продаж) заметно ниже, чем в Европе. Следует также учитывать, что в КНР целые отрасли экономики облагаются НДС по ставке 9% (например, недвижимость и транспорт) или 6% (информационные технологии, финансы, туризм, культура, образование и др.).

Таким образом, в сравнении с Европой планируемая в России ставка НДС в 22% – не самая высокая. А вот в сравнении с большинством крупных и развитых стран вне Европы, включая партнеров РФ по БРИКС, она уже высоковата.

Какова ставка НДС в бывших республиках СССР

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Ниже перечислены бывшие советские республики в порядке уменьшения стандартной ставки НДС: