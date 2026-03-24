Работа – волк: каков уровень безработицы в разных странах мира и на каком месте Россия

Где на планете тяжелее всего найти работу (по крайней мере, по официальным данным), читайте в материале РИАМО.

В каких странах самый высокий уровень безработицы

Свежие данные об уровне безработицы приводит официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ). Правда, организация не предоставляет сведения по целому ряду стран, включая практически все государства Африки. Однако информация по многим из них есть на официальном сайте Всемирного банка, который, в свою очередь, ссылается на Международную организацию труда (МОТ).

В таблице ниже приведены комбинированные данные из двух источников (при наличии информации в обоих источниках – с сайта МВФ).

Страна Уровень безработицы (в % от трудоспособного населения) 1. Судан 58 2. Эсватини 34,2 3. ЮАР 32,7 4. Джибути 26,0 5. Ботсвана 24,5 6. Габон 20,2 7. Конго 19,9 8. Намибия 19,3 9. Сомали 18,9 10. Ливия 18,8

Как видим, в первой десятке – исключительно страны Африки. Правда, во второй десятке уже располагаются государства Ближнего Востока: Йемен (17,3%), Иордания (16,5%) и Ирак (15,5%). Самая «безработная» страна Европы – Черногория (13,6%).

Каков уровень безработицы в самых значимых государствах планеты

В самых крупных и (или) богатых странах планеты показатели следующие:

Страна Уровень безработицы (в % от трудоспособного населения) Испания 10,7 Иран 9,2 Турция 8,3 Франция 7,5 Пакистан 7,5 Бразилия 7,3 Египет 7,3 Италия 6,7 Аргентина 6,6 Канада 6,6 Китай 5,1 Индия 4,9 Великобритания 4,7 Австралия 4,3 США 4,1 Германия 3,4 Израиль 3,2 Мексика 3,1 Россия 3,1 Швейцария 3,1 Южная Корея 3,0 Япония 2,6 Вьетнам 2,5

Таким образом, в России один из самых низких уровней безработицы сравнительно с другими значимыми государствами планеты. Любопытно, что на сайте Всемирного банка этот показатель еще ниже и составляет 2,1% (что соответствует данным Росстата за август 2025 года).

Каков уровень безработицы в республиках бывшего СССР

Страна Уровень безработицы (в % от трудоспособного населения) Грузия 13,9 Армения 13,3 Украина 10,2 Эстония 7,4 Таджикистан 6,9 Латвия 6,6 Литва 6,1 Азербайджан 5,3 Казахстан 4,6 Узбекистан 4,5 Туркменистан 4,3 Киргизия 4 Молдавия 3,5 Россия 3,1 Белоруссия 2,9

В лидерах по уровню безработицы – Грузия и Армения, обогнавшие даже Украину. А вот по уровню занятости Россия уступила только Белоруссии.

В каких странах мира самый низкий уровень безработицы

Страна Уровень безработицы (в % от трудоспособного населения) Лаос 1,2 Бахрейн 1,1 Чад 1,1 Бурунди 0,9 Таиланд 0,8 Нигер 0,4 Камбоджа 0,3 Катар 0,1

Данные в этой таблице целиком взяты с сайта Всемирного банка, потому что в списке МВФ таких низких показателей нет. Обращает на себя внимание тот факт, что среди стран с рекордно низким уровнем безработицы также есть бедные африканские государства (напомним, что именно страны из этого региона занимают все верхние строчки по уровню безработицы). Чем можно объяснить уровень безработицы в 0,4% в Нигере – мировом лидере по уровню рождаемости? Пожалуй, только неразвитостью служб учета безработицы – по всей видимости, мало кто из безработных жителей этой страны встает на официальный учет. Если, конечно, в Нигере вообще есть подобные службы, а статистика просто не выдумана.

Какой уровень безработицы в разных регионах мира

Помимо данных по странам, МОТ приводит показатели по различным регионам.

Регион Уровень безработицы (в % от трудоспособного населения) Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан 7,8 Черная Африка 5,7 Латинская Америка и страны Карибского бассейна 5,5 Европа и Центральная Азия 5,4 Северная Америка 4,5 Южная Азия 4,2 Восточная Азия и Тихоокеанский регион 3,8

Средний уровень безработицы в мире составляет 4,8%.

При этом МОТ отдельно выделяет арабские страны, которые и являются мировым лидером по уровню безработицы с показателем 9,2%.