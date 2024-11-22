Рождаемость в мире: в каких странах население растет, в каких убывает и на каком месте Россия

За счет каких стран и регионов мира растет население Земли и как ситуация менялась со временем, читайте в материале РИАМО.

Как измеряют уровень рождаемости

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В статистике рождаемости важнейшим показателем является суммарный коэффициент рождаемости (СКР, англ. total fertility rate). Он показывает, сколько детей в среднем рожает за свою жизнь одна женщина – при условии, что в течение ее жизни уровень рождаемости для каждого конкретного возраста не меняется и она проживает весь свой период репродуктивности (то есть живет до 50 лет).

Считается, что для воспроизводства населения в развитых странах СКР должен составлять 2,1. При этом в неразвитых странах из-за высокой смертности этот показатель может доходить до 3,5. В среднем же в мире он составляет 2,3.

Любопытно, что средний уровень рождаемости в мире на 2024 год, по данным ООН, также составляет 2,3. Таким образом, планета в целом сейчас находится в положении, когда текущая численность населения просто воспроизводится – роста глобального населения больше нет, но пока нет и убыли. Однако учитывая, что планетарный СКР снижается, есть вероятность, что текущий уровень населения Земли – 8 миллиардов 119 миллионов человек – окажется «потолком».

Какова рождаемость в мире по отдельным странам

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Многие люди считают, что во всех не самых развитых странах мира население за счет рождаемости растет. Это, однако, далеко не так. Если посмотреть на карту выше, можно увидеть, что СКР находится ниже уровня воспроизводства населения в таких странах, как Китай, Бразилия, Мексика и Иран, и примерно на «нулевом» уровне в Индии, Саудовской Аравии и Индонезии.

На карте отчетливо видно, что глобальное воспроизводство населения Земли происходит в основном за счет Африки. Практически во всех странах «черного континента» СКР превышает порог воспроизводства населения. Исключение составляют только Тунис (там коэффициент ниже), а также Марокко и Западная Сахара (где СКР примерно на «нулевой» отметке).

Что касается остального мира, то прирост наблюдается только в части стран Ближнего Востока и почти во всей Средней Азии. И это, пожалуй, все – вся остальная планета, за единичными исключениями вроде Восточного Тимора или Камбоджи, выкрашена в бело-синие тона, означающие стабилизацию или убыль населения.

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Топ-10 стран по суммарному коэффициенту рождаемости (СКР)

Страна СКР на 2024 год (по данным ООН) 1. Нигер 6,6 2. Чад 6,0 3. ДР Конго 6,0 4. Сомали 6,0 5. ЦАР 5,7 6. Мали 5,7 7. Ангола 5,0 8. Нигерия 5,0 9. Бурунди 4,8 10. Бенин 4,7

В первой десятке стран по величине СКР – только африканские. Причем любопытно, что в первой шестерке – почти сплошь страны, не имеющие выхода к морю. Исключение составляют только Сомали и ДР Конго, но у последней выход к морю скорее символический – всего 37 километров побережья и ни одного глубоководного морского порта.

Страны с наименьшим суммарным коэффициентом рождаемости

Страна СКР на 2024 год (по данным ООН) Босния и Герцеговина 1,3 Италия 1,3 Испания 1,3 Кипр 1,3 Пуэрто-Рико (США) 1,3 Таиланд 1,3 Украина 1,3 Ямайка 1,3 Япония 1,3 Аруба (Нидерланды) 1,2 Китай 1,2 Макао (Китай) 1,2 Мальта 1,2 Сан-Марино 1,2 Сингапур 1,1 Южная Корея 0,9 Гонконг (Китай) 0,8

Как видно из таблицы, главные проблемы с рождаемостью (СКР 1,3 и ниже) наблюдаются все-таки не у европейцев, а у дальневосточных азиатов, причем именно у самых развитых. В хвост рейтинга попали все они, независимо от количества населения: и Китай, и Япония, и Южная Корея, и города-государства Гонконг, Макао и Сингапур. Правда, в случае Китая свою роль сыграла искусственная политика по снижению рождаемости.

Из европейских стран, не считая карликовых, хуже всего дела у Италии, Испании и Украины.

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Коэффициенты рождаемости в странах бывшего СССР

Страна СКР на 2024 год (по данным ООН) 1. Таджикистан 3,1 2. Казахстан 3,0 3. Киргизия 2,9 4. Узбекистан 2,7 5. Туркменистан 2,6 6. Грузия 2,0 7. Молдавия 1,8 8. Эстония 1,7 9. Армения 1,6 10. Азербайджан 1,6 11. Латвия 1,6 12. Литва 1,6 13. Белоруссия 1,5 14. Россия 1,5 15. Украина 1,3

Если рассматривать бывшие советские республики, то во всех пяти среднеазиатских СКР выше нормы воспроизводства населения, а во всех остальных – ниже. Любопытно, что второе место в рейтинге занимает относительно благополучный в экономическом плане Казахстан, опережающий и Узбекистан, и Киргизию.

Три государства с подавляющим славянским населением занимают последние места.

Коэффициенты рождаемости в самых населенных странах мира

Страна (количество населения в 2024 году) СКР на 2024 год (по данным ООН) 1. Индия (1,425 миллиарда человек) 2,0 2. Китай (1,425 миллиарда человек) 1,2 3. США (342 миллиона человек) 1,7 4. Индонезия (279 миллионов человек) 2,1 5. Пакистан (244 миллиона человек) 3,3 6. Нигерия (223 миллиона человек) 5,0 7. Бразилия (210 миллионов человек) 1,6 8. Бангладеш (169 миллионов человек) 1,9 9. Россия (146 миллионов человек) 1,5 10. Мексика (129 миллионов человек) 1,8

Из первой десятки стран мира по населению ниже порога воспроизводства опустились уже все, кроме Нигерии и Пакистана. Россия в этом рейтинге уступает всем, кроме Китая.

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Коэффициенты рождаемости в главных странах Европы

Страна СКР на 2024 год (по данным ООН) Турция 1,9 Франция 1,8 Ирландия 1,8 Чехия 1,7 Дания 1,7 Румыния 1,7 Швеция 1,7 Бельгия 1,6 Болгария 1,6 Нидерланды 1,6 Великобритания 1,6 Австрия 1,5 Германия 1,5 Норвегия 1,5 Польша 1,5 Россия 1,5 Сербия 1,5 Швейцария 1,5 Греция 1,4 Португалия 1,4 Финляндия 1,4 Хорватия 1,4 Испания 1,3 Италия 1,3 Украина 1,3

Как изменились коэффициенты рождаемости в разных странах мира с 1950 по 2023 годы

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Научный онлайн-портал Our World in Data приводит данные о том, как изменились СКР в разных странах мира с 1950 года по текущий момент.

Так, общемировой коэффициент рождаемости за прошедшие 73 года снизился с 4,9 до 2,3. Любопытно, что максимальное значение в этот период наблюдалось в 1963 году – 5,3.

Что касается отдельных стран, то ситуация выглядит так (следует иметь в виду, что данные Our World in Data и данные ООН могут отличаться друг от друга):

Страна СКР на 1950 год СКР на 2023 год Европа в целом 2,7 1,4 Россия 2,9 1,4 Франция 3,0 1,6 Германия 2,2 1,4 Италия 2,5 1,2 Испания 2,5 1,2 Великобритания 2,2 1,6 Северная Америка в целом 3,1 1,6 США 3,1 1,6 Канада 3,4 1,3 Латинская Америка в целом 5,8 1,8 Бразилия 6,1 1,6 Мексика 6,7 1,9 Аргентина 3,2 1,5 Африка в целом 6,5 4,1 Египет 7,1 2,8 ЮАР 6,0 2,2 Нигерия 6,4 4,5 Нигер 7,6 6,1 ДР Конго 6,0 6,1 Сомали 7,2 6,1 Эфиопия 6,4 4,0 Азия в целом 5,7 1,9 Китай 5,8 1,0 Индия 5,7 2,0 Япония 3,6 1,2 Южная Корея 6,1 0,7 Пакистан 6,8 3,6 Индонезия 5,1 2,1 Турция 6,5 1,6 Иран 7,0 1,7 Израиль 4,6 2,8 Афганистан 7,2 4,8 Океания в целом 3,7 2,1 Австралия 3,1 1,6

Как видно из приведенных данных, практически во всех странах за прошедшие три четверти века СКР заметно снизился. Правда, есть и одно исключение – В Конго он даже вырос на 0,1.